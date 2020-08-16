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Тот момент, когда украинцы точно знают, куда идёт Беларусь

09:17. 16 августа 2020 107 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Как не крути, а белорусы, попавшие в ежовые батькины рукавицы, достаточно скоро после той самой ночи в  Беловежской пуще, ни одной революции не хлебнули, а тихо трудились, подтягивая  недостающие ресурсы из России. За это Лукашенко расплачивался цветастыми речами про дружбу и союзное государство.   И вот теперь, когда мир накрывает большой экономический кризис, белоруссы посмотрели на очередные хитрые предвыборные манёвры Александра Григорьевича, решили поискать острых ощущений. 

Всё это наблюдают не только россияне, но и граждане Украины, которые на майданах, что называется и зубы съели и страну про….ли (нужные буквы вставить по собственному вкусу). Не надо думать, что всё, что подконтрольно Киеву сплошь населено майдаунами, поэтому данному опросу, проведённому украинским телеканалом “Наш” стоит доверять.

Таким образом, мы видим, что три четверти аудитории, неоднократно попадавшей в постреволюционное зазеркалье,  понимает, где окажется Белоруссия, если победят эти парни со “светлыми лицами”.  

Это не российские политологи пророчат ужасы, дабы заманить соседей в “Таёжный союз”, это говорят граждане Украины – люди, выбравшие “кружевные трусики”, которые уже лично прошли тернистым путём к манящим “общечеловеческим ценностям”, только сегодня открывающимся   перед гражданами Белоруссии.

Олег Стародубцев

Источник: http://voicesevas.ru/news/53586-tot-moment-kogda-ukraincy-tochno-znayut-kuda-idet-belarus.html

Метки: новости / в мире

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 701 589
    Valeriy Bondarik 16 августа 2020 в 11:14

    ,.,Привет`ствую Вас,.,

    Оно вот такое – неПРАВИЛЬНОе…Итак:
    [кавычки - "..." - если сочтёте Нужным - поСТАВЬте сам`и...]
    “““““““““““““““““““`
    ~~~ Майдан`iзацiя РБ…~~~

    _ШО робицца в РБ – ШО тварыцца…
    КРУГОМ мирные И – радостные Liца…
    И вот – ОЧЕРЕДНАЯ~ТОLПА – с voпLями И улюлюканием…
    Куда-то ОГОLТЕLO – бежит~стремится…
    * По\в Белоруссии – “МИРНЫЙ” протест РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ…

    _Протестант`ы “МИРНЫЕ” – ГАИшников ТАРЯНят!
    Повсеместно – “ОНИЖЕДЕТИ” – буянят=хулиганят!
    “коктейли-молотова” – у “мирных” V багаж`никах…
    Заточки,кастеты,ножи – у “мирных” V рюкзак`ах…
    * КУРАТОРЫ толпы – её ПРОВОЦИРУЮТ и – ПОДСТАВЛЯЮТ…

    _Ну а если ШУТКИ РАДИ,то в РБ – тёти~И~дяди…
    Безработные,студенты И – разные “элементы”…
    ГОТОВЫ – за “бацьку” голосовать,чтобы он – остался руляваць…
    Люди ГОТОВЫ “за~это” – и на баррикадАХ стоять…
    * Готовы ВСЕ в РБ – Т.Н.”бацьку” поддержать…

    _Его поддерживают – ВЕЗДЕ – дзяучата~И~паненки…
    Каждый день[подчёркивая "это"]- они одеют – РАЗНЫЕ сукенки…
    VCЁ старое И среднее покаления – ТАКОГО~же мнения…
    Люди ПОВСЕМЕСТНО,хлопают в ладоши,мол ЛАГ хороший…
    * И “это” – ОБЩЕЕ мнение,что в городах,что НА ХУТОРАХ в глуши…

    _Ну а если СЕРЬЁЗНО – отбросив VECЬ словестный “баLaган”,
    То…то в Белоруссии ОРГАНИЗОВАН – ПРОТЕСТ=майдан!
    ПолитикОЙ т.н.”бацьки2 – майдан и – СПРАВОЦИРОВАН…
    КРИМИНАLiзiруется страна,ПРОТИВ его – Пошла она…!
    * Наро["дец"]- ПРОТИВ “бацьки” Vосстал!Бояться его – Перестал!

    _ШО ро`бiцца в РБ – ШО твар`ыцца…
    Народ – с “нароДНОй” уладаю – Начал БИТЬСЯ…
    Кругом оЗЛОбленные И – отчаенные Liца…
    * НАВЕРНОЕ власть “бацькi,на” – Завершается…
    * Но – НИГДЕ жизнь,ПОСЛЕ майдан`ов – НЕ улучшается!
    * А может Белоруссия,ЭТИМ майданом – РАЗРУШАЕТСЯ…[45-71]
    ““““““““““““““““““““““““`
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 16-08-2020.

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