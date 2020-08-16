Тот момент, когда украинцы точно знают, куда идёт Беларусь

Как не крути, а белорусы, попавшие в ежовые батькины рукавицы, достаточно скоро после той самой ночи в Беловежской пуще, ни одной революции не хлебнули, а тихо трудились, подтягивая недостающие ресурсы из России. За это Лукашенко расплачивался цветастыми речами про дружбу и союзное государство. И вот теперь, когда мир накрывает большой экономический кризис, белоруссы посмотрели на очередные хитрые предвыборные манёвры Александра Григорьевича, решили поискать острых ощущений.

Всё это наблюдают не только россияне, но и граждане Украины, которые на майданах, что называется и зубы съели и страну про….ли (нужные буквы вставить по собственному вкусу). Не надо думать, что всё, что подконтрольно Киеву сплошь населено майдаунами, поэтому данному опросу, проведённому украинским телеканалом “Наш” стоит доверять.

Таким образом, мы видим, что три четверти аудитории, неоднократно попадавшей в постреволюционное зазеркалье, понимает, где окажется Белоруссия, если победят эти парни со “светлыми лицами”.

Это не российские политологи пророчат ужасы, дабы заманить соседей в “Таёжный союз”, это говорят граждане Украины – люди, выбравшие “кружевные трусики”, которые уже лично прошли тернистым путём к манящим “общечеловеческим ценностям”, только сегодня открывающимся перед гражданами Белоруссии.

Олег Стародубцев

Источник: http://voicesevas.ru/news/53586-tot-moment-kogda-ukraincy-tochno-znayut-kuda-idet-belarus.html