Причины происходящего: Многовекторность как внутренний компас А.Г. Лукашенко (ВИДЕО)

Многовекторность — это модель поведения в политике, обществе и жизни, выражающая личные качества её проводников.

В философском плане — это становление от неуверенности к неопределённости.

В личностном плане — это то, что, например, для народного героя Петра Мироновича Машерова, да и для каждого из наших дедов, прадедов и героических предков стоило бы потерей всего авторитета, заработанного в боях, на пашнях, на стройках, в любой сфере общественной или государственной жизни. Однако, данная модель поведения А.Г. Лукашенко, под стать времени его правления, подаётся как достоинство.

Вместе с этим понятие многовекторности до конца ещё не определено и зависит больше от результата, с которым закончится нахождение А.Г. Лукашенко у власти. Границы этого понятия размыты между тем, что это, возможно, невыученный урок басни Ивана Андреевича Крылова про «лебедя, рака и щуку», а также между «хамелеонством» в действии и между обыкновенной «политической проституцией» в случае, если всё закончится перепродажей союзнических отношений за деньги.

Выбор данного курса обусловлен субъективным личностным пониманием того, что Белоруссия с опорой на историческую ретроспективу, находясь в центре всех реактивных процессов Евразии, является государством само по себе и не является органически, духовно, культурно и исторически неделимой частью Русской Цивилизации.

В этой связи возникновение многовекторности в качестве политики А.Г. Лукашенко, помимо выражения личных качеств, является закономерным развитием его авторской системы управления государством в виде сдержек и противовесов между внутренними и внешними силами.

Следует отдать должное А.Г. Лукашенко: он научился виртуозно балансировать между Востоком и Западом, Севером и Югом и множеством других внутренних и внешних полюсов. Для балансировки одних сил ему приходится выращивать другие силы, создавать между ними альянсы, при необходимости разобщать до маргинальных образований.

Потом снова всё вместе объединять для противопоставления более крупным внешним силам, а затем вступать с крупными внешними силами в альянсы для подавления внутренних очагов сопротивления. Очевидно, что для достижения успеха в этом деле необходимо перед всеми мимикрировать и лицедействовать.

Развитие многовекторности за рамки личной модели поведения А.Г. Лукашенко в формат государственной политики стало возможным благодаря стечению обстоятельств и человеческим факторам. А именно вера А.Г. Лукашенко в свои слова, подкреплённая маханием руками, грозным стучанием кулаком по столу и так далее, усиленная «красивой картинкой» в средствах массовой информации, привели к тому, что в качестве обратной связи у окружающих, обслуги и подчинённых, при наличии у них беспринципности и слабохарактерности, произошло признание его модели поведения в качестве правильной. С пониманием, что такое дано не каждому, но на примере таких исторических персонажей, как Н.С. Хрущёв и А. Г. Лукашенко, так бывает.

Если бы многовекторность замыкалась на одном лишь А.Г. Лукашенко, тогда проблемы в этом не было бы вообще. Но к сожалению, глава государства с получением признания своей модели поведения среди обслуги, затем вольно или невольно стал примером для остальных.

Подобно тому, как мальчишки перенимают качества отцов, так и чиновники стараются подражать качествам начальников, тем более, если это способствует карьерному росту. Вслед за этим, у чиновников есть свои дети, которые также начинают перенимать модель поведения отцов. С ходом времени распространение многовекторности с головы в массы может происходить всё глубже и шире.

Именно это и является серьёзной потенциальной проблемой для белорусского народа и государства. Ведь помимо текущих имиджевых потерь, впереди могут быть катастрофические потери, вплоть до полного уничтожения государства.

В качестве исторического примера следует привести плутливый союз Великого Княжества Литовского Русского Жамойтского с Польшей, под названием Речь Посполитая, который привёл к полному развалу ВКЛРЖ. Хуже того, данная модель поведения может отложиться характерной чертой в самом народе.

Запутавшись в выборе, на кого равняться в историческом плане — на П.М. Машерова, либо на А. Г. Лукашенко, ранее героический белорусский народ может перенять в некоторой части качество многовекторности.

При этом следует подчеркнуть, что предки белорусов такими никогда не были, а значит, новые приобретённые черты размывают историческую связь с прошлыми поколениями. Отступив от своих корней, белорусы рискуют потерять свою идентичность. Потеря идентичности означает погибель. Очевидно, что с этой проблемой нужно что-то делать.

Неуверенность как причина многовекторности

Россия в лице В.В. Путина на примере Сирии в последнее время стала проявлять инициативу в международных делах и тем самым стала задавать свою повестку дня на международном уровне. Однако продолжает вестись на западную повестку во внутренней политике.

Белоруссия в лице А.Г. Лукашенко самоустранилась от участия в глобальных международных делах в пользу решения более важных задач по улучшению огородного национализма. Вместе с этим начинает постепенно перехватывать инициативу у Запада во внутренней политике.

В отсутствие своей повестки дня, её будет задавать другая сторона. 22 года фактически безрезультатного строительства Союзного государства России и Белоруссии показывают, что повестку дня в интеграционных процессах задаёт именно белорусская сторона в лице А.Г. Лукашенко.

Принятие белорусской повестки дня и отсутствие собственной повестки у России в строительстве Союзного государства является одним из примеров проявлений её неуверенных действий на белорусском направлении.

Следует привести и другие примеры, а именно: Россия на протяжении всего этого времени не работала напрямую и должным образом в Белоруссии с белорусским народом и элитами, подобно тому, как всё это время уверенно делал и делает коллективный Запад.

Также Россия ни разу не поддерживала в Белоруссии пророссийских кандидатов на выборах президента, альтернативных А.Г. Лукашенко, в то время, как коллективный Запад на каждых выборах президента настойчиво поддерживает всех прозападных кандидатов.

В случае, когда работа коллективного Запада в Белоруссии с гражданским обществом подвергается противодействию со стороны властей либо выборы идут с нарушениями, коллективный Запад вводит против страны санкции.

Однако ни введённые санкции, ни вредоносные действия, ни зловредные намерения со стороны Запада не мешают А.Г. Лукашенко развивать с ним интеграционные процессы, искать сотрудничества и покровительства. Данное положение дел обусловлено уверенностью Запада в своих действиях.

В то же время экономические преференции, дружественные действия, союзнические намерения со стороны России оборачиваются созданием из неё образа врага в Белоруссии и антирусской политикой А.Г. Лукашенко. Данное положение дел обусловлено неуверенным поведением России на белорусском направлении.

Всё дело в том, что А. Г. Лукашенко сам находится в состоянии перманентной неуверенности и, когда он чувствует то же самое со стороны России, это его побуждает к многовекторности. И напротив, отвадить его от многовекторности может только уверенное поведение России по всем направлениям.

Неопределённость как следствие многовекторности

Неопределённость не может являться правильной целью, соответственно, многовекторность не может являться правильным направлением пути. Таким образом, неопределённость, как следствие многовекторности, является ложным путём, по которому следует А.Г. Лукашенко и ведёт за собой страну.

Рано или поздно, так или иначе, ложный путь приведёт к закрытию проекта Союзного государства. При этом, чем дольше это откладывать, тем большей потерей времени и других ресурсов это обойдётся.

Ложный путь накапливает ложный опыт. В нашем случае при строительстве Союзного государства накопился достаточно большой опыт мимикрии, барыжничества и торговли отношениями.

Если вопреки здравому смыслу, всё же упрямо дожать и создать Союз, используя накопленный ложный опыт многовекторных отношений, то вместо братского Союза, подобно неприступной крепости, в итоге получится результат, похожий на цирк, базар и публичный дом, вместе взятые.

Создание вместо братского Союза союзного цирко-базаро-публичного дома на следующих этапах и по следующим геополитическим контурам СНГ, ЕАС, ОДКБ и так далее перенесёт в эти государственные образования ложный опыт многовекторных отношений, что в конце концов, по «принципу домино», похоронит всё вместе, но с ещё большей потерей времени и других ресурсов.

Целью строительства Союзного государства не может быть неопределённость через многовекторность. Цель строительства Союзного государства изначально определена, оно должно быть построено. Чтобы достигнуть этой цели, следует отказаться от ложного пути в неопределённость через многовекторность.

Если цели строительства Союзного государства нет, тогда её можно искать в неопределённости через многовекторность, что, собственно, сейчас и происходит благодаря А.Г. Лукашенко. Этот вопрос должен быть решён через постановку ребром.

О многовекторности из истории

«Государя уважают также за то, когда он открыто заявляет себя другом или врагом другого правителя. То есть когда он без колебаний выступает за одного против другого — это всегда лучше, чем оставаться в стороне. И всегда недруг призывает отойти в сторону, тогда как друг зовёт открыто выступить за него с оружием в руках…

Когда государь бесстрашно примет сторону одного из воюющих и вместе с ним одержит победу, то разделит с ним лавры победителя и в будущем вправе будет рассчитывать на поддержку с его стороны… так же, как бы ни возвысился союзник после победы, он обязан тебе — люди же не настолько бесчестны, чтобы предать за помощь в тяжелые времена…

Если же государь примет сторону союзника, с которым вместе проиграет войну, то союзник примет государя к себе и, пока сможет, будет помогать. Таким образом, государь станет собратом по несчастью тому, чьё счастье ещё возродится…

Нерешительные государи, как правило, выбирают невмешательство, чтобы избежать ближайшей опасности, и, как правило, это приводит их к крушению, они становятся презираемы с обеих сторон», — из книги «Государь» (1513 г.) Никколо Макиавелли.

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Забавский Кирилл Сергеевич — белорусский поэт, публицист, координатор международного движения «Бессмертный полк» в Белоруссии

(из книги «Атлас по истории Союзного Государства»)