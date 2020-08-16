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Потрясающие люди и потрясающие результаты их творческого труда!

14:50. 16 августа 2020 115 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Первые двадцать минут – вступительное слово Сергея Ервандовича. Затем – удивительно светлый репортаж из пос. Александровское, где обосновались коммунары „Сути Времени”.

Этот документальный фильм – прямо как окно в удивительно чистый, лишённый мерзостей капитализма мир. Мир будущего.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5166431.html

Метки: будущее, коммунизм, кургинян, народное творчество, общество, природа, Россия, смысл, суть времени, человек

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