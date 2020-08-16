Потрясающие люди и потрясающие результаты их творческого труда!
14:50. 16 августа 2020 115 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Первые двадцать минут – вступительное слово Сергея Ервандовича. Затем – удивительно светлый репортаж из пос. Александровское, где обосновались коммунары „Сути Времени”.
Этот документальный фильм – прямо как окно в удивительно чистый, лишённый мерзостей капитализма мир. Мир будущего.
Этот документальный фильм – прямо как окно в удивительно чистый, лишённый мерзостей капитализма мир. Мир будущего.
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Почему ТРЁХШУБНЫЕ туда не едут?
Не поедем к ним !
Скажем решительное НЕТ этим помидорам !
Пусть мужья жрут.