Потрясающие люди и потрясающие результаты их творческого труда!

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Первые двадцать минут – вступительное слово Сергея Ервандовича. Затем – удивительно светлый репортаж из пос. Александровское, где обосновались коммунары „Сути Времени”.Этот документальный фильм – прямо как окно в удивительно чистый, лишённый мерзостей капитализма мир. Мир будущего.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5166431.html