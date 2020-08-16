Пора менять не кровати, а девочек: Росстат выдал очередную статистику вымирания России

Несмотря на беспрецедентные для современной РФ меры по поддержки рождаемости и детей, пандемия коронавируса все свела на нет. По итогам первого полугодия главное статистическое ведомство страны — Росстат — отметило, что Россия продолжает вымирать. РИА «Катюша» решила не выдумывать сама и спросила у читателей о причинах падения рождаемости. По мнению наших подписчиков, главной бедой у нас является даже не экономические проблемы, а антисемейная пропаганда на ТВ, в СМИ и сети Интернет.

Чуть больше двух лет назад, в июне 2018 году, когда бурлили страсти по пенсионной реформе, РИА «Катюша» опубликовала материал, в котором на пальцах рассказывала, что без изменения демографической политики пенсию придется вообще отменить, так как в страну со стареющим населением придется либо завозить миллионы мигрантов, либо работать всем до смерти. На самом деле, Америку тогда никто не открывал, и эти простые и понятные истинны уже подтверждены в Евросоюзе. Да и у нас на самом высшем уровне решили, что демографию надо поднимать. Об этом президент России Владимир Путин говорил в каждом послании Федеральному собранию, да и в остальных речах.

И со стороны экономической поддержки дело шатко-валко, но пошло, а нынешний год вообще должен был стать прорывным — столько мер одновременно по поддержке молодых семей в истории современной России не было никогда. Вот только результаты оказались ещё хуже, чем были до этого. Как отметило в своем докладе «Социально-экономическое положение России» за январь-июнь 2020 года — итоговый» главное статистическое агентство страны Росстат, естественная убыль населения за первые полгода — 221,3 тыс. чел. (в «рекордном» 2019-м — 180,8 тыс.). Для понимания, это примерно столько же, сколько проживает людей в подмосковном Королеве. Если вторая половина года не изменит ситуацию, то мы придем к тому, что теряем по два города в год. В целом по стране в январе-мае 2020 г. число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе-мае 2019 г. — в 1,3 раза), в 40 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-2,4 раза.

Что самое печальное в данной ситуации, так это продолжение падения рождаемости в стране. С начала этого года у нас родилось 562,5 тыс. чел.

Для понимания, за тот же период 2019 г. на свет появилось 600,5 тыс. малышей, число родившихся за январь-июнь 2018 года составило 782 тыс. новорожденных, в 2017 — 821 тыс. То есть за три года количество появившихся на свет малышей у нас уменьшилось на 258,5 тыс. Притом — это данные за полугодие и по всей стране — в январе-мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 79 субъектах Российской Федерации).

Впрочем, понятное дело, что нынешние данные по рождаемости — это итоги семейной политики в прошлом 2019 году. А те дети, кто зачат в этом, появятся только с сентября нынешнего года. Наверху к статистике пока относятся спокойно. В правительстве отчитываются, сколько миллиардов потратили на поддержку семей с детьми и молодых семей. Все, как обычно, списывается на коронабесие, и предлагается подождать конца года, дабы увидеть реальные результаты демографической политики. Вот только уже ясно: благодаря коронабесию беби-бума нам не ждать. Агентством Magram Market Research был проведен опрос врачей-гинекологов, ведущих амбулаторный прием беременных во всех городах-миллионниках России. Эксперты узнали, изменилось ли число беременных во время пандемии коронавируса. Большинство опрошенных (84%) подтвердили, что число пациентов сократилось. О том же говорит и то, что в первой половине мая было зафиксировано наибольшее падение продаж тестов на беременность. Тогда снижение показателей продаж относительно прошлого года составило 16%.

И если эти данные хоть как-то отражают реальность, то уже в декабре станет вопрос: что делать дальше, и в чем причина столь затяжного падения? Получат дополнительные козыри и авторы доклада Центробанка Набиуллиной, которые ещё год назад предлагали «заменить неэффективных русских» на «эффективных», а главное не просящих высоких зарплат и социальных гарантий мигрантов. Логика здесь проста: этим «русским» сколько ни дай, все равно не хотят плодиться, так давайте завезем тех, кто плодиться будет, тем более что Средняя Азия который год рекорды бьет. Такие мелочи, как межэтнические конфликты, которые всегда следуют за подобными экспериментами, не учитываются. Есть, правда, ещё одна «мелочь», которую там не хотят видеть, — совсем не факт, что «новому населению России», которым мечтают заселить наши леса и поля либералы, нужны Набиуллина, Греф и Кудрин. И молчать «заменители» будут ровно до того момента, пока не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы диктовать свою политику. Это как бы тоже вещь известная, многократно доказанная на опытах и отчасти ярко продемонстрированная ныне в США, когда негритянское население открыто используют против действующей власти. Технология использования расовых или межэтнических конфликтов нарабатывалась столетиями, и там без разницы негр ты, араб, узбек или русский — если нет объединяющей всех общей национальной идеи, эта технология сбоев не дает, от слова совсем.

В итоге мы снова возвращаемся к началу: пока Россия не присоединилась к великим государствам древности, которые изучают лишь историки, нужно искать причину демографической ямы и исправлять положение. Дабы не придумывать самим, РИА «Катюша» спросила у своих читателей, в чем, по их мнению, причина главная падения рождаемости в стране. Итоги говорят сами за себя.

Результаты удивили. Несмотря на то, что 43% отметили главной причиной экономические проблемы молодых семей, что при падении уровня доходов естественно, каждый второй принявший участие в опросе читатель нашего издания отметил, что главная причина — это антисемейная пропаганда в СМИ, ТВ, сети Интернет. То есть пропаганда феминизма, потребительства и «жизни в кайф», ЛГБТ и прочее, направленное против традиционной семьи и рождения детей. Ладно, подумали мы, две с половиной тысячи человек — не велика выборка, но, согласно данным ВЦИОМ, в 2018 году доля жителей России, не желающих заводить детей, достигла 17% в Москве и 6% во всей России и продолжает расти. И хотя, согласно опросу ФОМ, большинство россиян — 41% — мечтают родить двух детей, «если бы для этого были все условия», по факту — хорошо, если успевают одного, в том числе и из-за «отложенной беременности». Если раньше рожали первенца в 18-20 лет, то сейчас женщина решается на данный шаг в 25-30 лет.

То есть уже сегодня мы имеем смену менталитета, о которой так мечтала депутат Оксана Пушкина. Молодые люди ждут «всех условий», притом вкладывая туда далеко не только проблемы с жильем и работой, как это было всего 10-15 лет назад. Теперь в списке «условий» материальный достаток, получения «жизненного опыта» (та самая «жизнь в кайф») и ещё куча всего, что транслируется ТВ, СМИ, радио, соцсетями, форумами и сайтами. Притом любой иной взгляд на жизнь, кроме как «Жрать, спать и гадить», что у нас дамы вроде Водонаевой именуют умным словом «саморазвитие», высмеивается и заглушается диким воем. Более того, ко всему этому присоединяется вдалбливание девочкам идей феминизма. Стоит отметить, что все больше тех, кто боится принятия в стране антисемейных законов. Правда, здесь все-таки основное большинство составляют люди, уже имеющих детей, но так и половина всех родившихся в стране — это вторые, третье и последующие дети. И если опасения родителей будет подтверждаться, то и там пойдет обвал.

Обвал, к слову, предсказан и ожидаем. Еще в марте 2019 года американское аналитическое агентство Stratfor писало, что из-за низкой рождаемости в России в ближайшие десятилетия произойдет резкое сокращение численности населения, что чревато серьезными геополитическими последствиями и окажет негативное воздействие на все сферы жизни в стране. Они добавляют, что в 2018 году впервые с 2008 года население России сократилось в абсолютном выражении на 93,5 тыс. человек, и, по данным ООН, к 2050 году страна потеряет около 8% своего населения. Опуская домыслы про поражение в геополитике, отметим, что в результате демографического кризиса Stratfor прогнозирует изменение состава населения России. Убыль, скорее всего, будет компенсироваться за счет увеличения потока мигрантов из быстрорастущих республик Кавказа и государств Центральной Азии, что, в свою очередь, может привести к росту межэтнической напряженности в стране и усилению политической нестабильности.

Собственно, от данного анализа необходимо и начинать. Пора понять, что финансовые меры важны и необходимы, но если наша власть выступает за традиционные семейные ценности и закрепила данное положение в Конституции, пора произносить и «Б». То есть сломать всю современную массовую культуру с её идеализацией паразитизма, прославлением потребительства, развращенностью, пропагандой антисемейных ценностей. Ломать не в документах и программах, а начинать с чиновников, дабы «Мы не просили вас рожать» в страшном сне присниться не могло никакому госслужащему, с ТВ-каналов, финансируемых государством, и их ведущих, с кучи блогеров, которые «пасутся» на госденьгах. Ломать, объясняя, что за пропаганду бездетности или извращений они ни в один проект не попадут, ни на один корпоратив не влезут.

И только тогда, когда молодые ребята будут слышать, что воспитать своего пацана или дочурку — это гораздо круче, чем быть вечным ребенком, пьянствовать да спать с кем попало, будет результат. И девочки поймут, что быть мамой — это и есть настоящее счастье, тогда и будет эффект от тех миллиардов, которые ныне вкладываются в демографию. Вот только способна ли нынешняя «элита», особенно её творческая часть, на это? Как показали последние годы, ответ — однозначно нет. А значит, нам либо вымирать потихоньку, либо приветствовать тех, кто нас тут заменит, либо все-таки пора начинать не кровати двигать, а девиц менять, как гласит мудрость из старого бородатого анекдота.

Руслан Ляпин, РИА Катюша

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Источник: https://nstarikov.ru/pora-menjat-ne-krovati-a-devochek-rosstat-vydal-ocherednuju-statistiku-vymiranija-rossii-118154