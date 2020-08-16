«Охота» не удалась: новейший британский корабль сломался после начала похода

P-224 HMS Trent



Новейший военный корабль Королевского флота стоимостью около 100 млн £ сломался в море всего за несколько дней до своего первого боевого похода.



Как сообщают западные СМИ, из строя вышла силовая установка патрульного вымпела HMS Trent. Отказ двигателя произошел вскоре после того, как он во второй раз вышел в море и провел в открытых водах всего три дня.



Корабль был запечатлен в том момент, когда его «тащили обратно в порт», пишет западная пресса. HMS Trent должен был присоединиться к миссии НАТО «по охоте на террористов и торговцев людьми». Он вышел из места приписки в британском Портсмуте 3 августа. Гибралтар был первым портом, куда зашел вымпел.



Боевой корабль направлялся в восточную часть Средиземного моря, когда «что-то пошло не так». Капитан развернул вверенный ему вымпел и им удалось вернуться в Гибралтарский залив на своих собственных «парусах», но затем были вызваны буксиры, призванные помочь войти в гавань.

Королевский флот позже сообщил, что корабль получил повреждения и теперь ожидает запасных частей, необходимых для проведения ремонта.



P-224 HMS Trent был заложен в октябре 2015 года на верфи в Глазго, спущен на воду в марте 2018 года, введен в эксплуатацию 3 августа текущего года. Он относится к типу Batch 2 – третьему поколению британских патрульных кораблей так называемого «речного класса» (River-class), предназначенных для борьбы с пиратством, контрабандой, терроризмом, охраны рыболовства, пограничного патрулирования, морской обороны. HMS Trent – третий по счету корабль в данном проекте из пяти предусмотренных.



Похоже, в этот раз новейшему британскому кораблю на удастся поучаствовать в «охоте на террористов», причем развернутой как раз в восточном Средиземноморье, где ситуация и без того выглядит весьма напряженной.

Источник: http://voicesevas.ru/news/53590-ohota-ne-udalas-noveyshiy-britanskiy-korabl-slomalsya-posle-nachala-pohoda.html