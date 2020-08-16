Главная » Видео, История, Мировоззрение

“Он был слизняк, тряпка и умыл руки… Прямой эфир”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора

13:06. 16 августа 2020 161 просмотр Один комментарий Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Аврора #РадиоАврора
Тайм-коды
0:29-6:01- кто выигрывает войны, о духе воинста и духе народа
6:04-19:17 – за что церковь получала на орехи, о коммунистической \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IuM85clVRBw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О причинах "жидовских погромов", происходивших в царской России
...разрушить чувство патриотизма, растлевая человеческие умы. Евреи стремятся создать всемирную республику...из рук царя. Самодержавное правительство каждый раз, когда ему нужно было отвести..., трудовой фронт, и на руку лишь нашим врагам. Совнарком предписывает...
Одно из дел Ватикана и католицизма.
«По плодам их узнаете их.» Евангелие по Матфею 7:15-7:20. Верхняя картинка это просто прикрытие основного материала. Особо не обращайте внимание на знаки и на цвета на ней и даже на то, что в правом нижнем углу верхней картинки изображён тот самый папа Пий...
Инопланетная оккупация
...прочих строительных материалов. То, что было именно так, бесстрастно зафиксировали, ...этажах, по официальным данным, от рук "арабских террористов" погибло более тысячи...следов производства и технологий, которые были необходимы для строительства многих зданий...
Сказка об оккупации, как оправдание Путина. Юрий Болдырев
Отрывок из передачи на Нейромир-ТВ http://www.neuromir.tv «Колонка Юрия Болдырева» "Заправка здравым смыслом", выпуск №6 «Фарсостроение всея Руси» от 7 декабря 2012 года. То, о чём говорит Юрий Болдырев, не потеряло актуальности и по сей день... На Руси ...
Совершено нападение на дом лидера партии «ВОЛЯ» Светланы Лады-Русь [Экстренное сообщение!]
... пол, одной из женщин сломали руку. Девушку под прицелом автомата вытащили... партии «ВОЛЯ», которая три года была председателем этого органа. Ее обвиняют... — за несколько дней 918 человек были убиты сотрудниками ЦРУ, выставившими это...
Митинг памяти «Помни Одессу»: Стрелков, Крылов и резолюция
...в Одессе два года назад была объявлена война, война всему русскому...из нас. Именно в Одессе было запущено кровавое колесо, в котором...Мы спросим с каждого, кто был обязан остановить убийц и не...и никогда больше не поднялась рука на русского человека. Мы вернёмся...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)