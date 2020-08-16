“Он был слизняк, тряпка и умыл руки… Прямой эфир”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора
13:06. 16 августа 2020 161 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Аврора #РадиоАврора
Тайм-коды
0:29-6:01- кто выигрывает войны, о духе воинста и духе народа
6:04-19:17 – за что церковь получала на орехи, о коммунистической \
Тайм-коды
0:29-6:01- кто выигрывает войны, о духе воинста и духе народа
6:04-19:17 – за что церковь получала на орехи, о коммунистической \
Про священников прямо истинная правда.