Главная » Невероятное в мире, Политика

Музей ВОВ в Минске уже хотят превратить в «музей оккупации и террора»

09:11. 16 августа 2020 89 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Музей ВОВ в Минске уже хотят превратить в «музей оккупации и террора» | Русская весна

Прошла неделя со дня выборов президента Белоруссии, республику сотрясают протесты и разногласия, а в рядах белорусской оппозиции уже планируют, что сделают с музеем Великой Отечественной после «свержения режима».

«О музее Великой Отечественной войны.

Если удастся победить Лукашенко, надо превратить музей в музей оккупации и террора. Пусть покажет не планы грандиозных наступательных операций маршала Жукова и партийные билеты политруков, а пытки и истязания, которым подверглись люди Беларуси, разных национальностей, со стороны нацистского, советского режима и режима Лукашенко.

Придётся создать отдельный музей военной истории Беларуси — всех войн. И лейтмотивом при этом должно быть не глянцевое высокомерие-торжество, а страдания людей от тоталитарных режимов.

И те столкновения между мирным населением и палачами, которые произошли возле стелы на этой неделе, также должны быть отражены в нём», — это пишет некий минчанин Александр Белый (как тут не вспомнить Сашка Билого?)

Вот как комментирует это Алексей Дзермант — политолог, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, член Белорусского союза журналистов: «Погоды стоят предсказанные: уже предлагается вместо Музея истории Великой Отечественной войны в Минске создать музей нацистско-советской оккупации. Но разумеется, о преступлениях полицаев с бело-красно-белым флагом там рассказывать не станут».

Он же ранее на странице в соцсети делал прогнозы о путях развития оппозиционного дискурса:

«Антилукашенковские протесты неизбежно станут антироссийскими. Другой идеологии у протестующих, кроме национализма, нет и не будет.

Левые крайне слабы, либералы сомкнутся с националистами. Давление националистов будет вызывать сопротивление.

Образ зажиточной, „свободной“ Польши гораздо популярнее у креативного и среднего класса, чем России, которая в их сознании мало отличается от образа лукашенковской Беларуси.

Это усилит раскол в белорусском обществе, который чреват уже и гражданским конфликтом. Как никогда в Беларуси замаячил призрак межвоенной ситуации до 1939 года. Кстати, не уверен, что Минск останется на восточной стороне».

Читайте также: В ОДКБ объяснили, в каком случае могут ввести в Белоруссию войска

Музей ВОВ в Минске уже хотят превратить в «музей оккупации и террора» | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1597558301

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2015
... 800 луганских ветеранов ВОВ к Дню победы получат...Все, кто хотят посетить музей, должны записаться заранее.Грэм: Музей - это... года превратился в «кровавую изматывающую мясорубку», которая уже унесла,... случаи вопиющих нарушений минских соглашений со стороны ...
Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2019
...или ночь в музее»), фильмов и корпоративов... и «Аскера» уже осуществляли нападение на ... «Скоро санкциям конец, Вова Путин — молодец!» —...и второй тур превратится в референдум против ... ним, да хоть и Зеленского, ... всячески уклоняется от «Минска». — Поэтому и идут...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
...зоне конфликта, «хотя контролировать ситуацию не...быть отведена согласно Минским соглашениям. К оглавлению...проведения расследования, уже сейчас политизирует ситуацию... отберут документы и превратят в рабов», —...представители Чехии посетили музей ВОВ, где смогли...
Новости Украины и Новороссии 01 марта 2016
...таким образом хотят выразить поддержку задержанному, и уже большая часть... Владислав Дейнего."В Минске начала заседание рабочая ...дармоеда. А Украина сегодня превратилась именно в такого дармоеда...шахты. В Военно-историческом музее ВОВ есть диорама, посвященная ...
Новости Украины и Новороссии 06 августа 2018
...Делегация ПВО посетила музей, созданный луганским отделением... и канцелярии. «Хотим выразить благодарность общественному ... времен ВОВ. В Донецке он уже проводил...статусе Донбасса предусмотрен Минскими соглашениями, которые ...быть Украиной и превратится в некое ...
Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2015
...Киев исполнял Минские договоренности и ...монстры, и музей мотоциклов, и ...rusvesna.su Ветеран ВОВ: Эта война ...— Пожалуйста, если хотите со мной общаться ...» украинского парламентаризма превратили работу законодательного органа...вопросов, что уж говорить о ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 701 589
    Valeriy Bondarik 16 августа 2020 в 11:59

    ,,,З Д Р А В С Т В У Й те,,,

    ~~~Грядуще~VOПИющее…~~~

    _В Белоруссии БУДЕТ “осчастливлена” – КАЖДЫЙ дом и Хата…
    [но в ГРЯДУЩЕМ...Белоруссия САМА Виновата...]
    т.к. КРОВАВАЯ-ТРЯПКА полицаев(“б-к-б”)ПЛАНИРУЕТся-быть-поднята…
    ЭТО хотят сделать,ЭТИ НЫНЕшние – “сьвядомыя” – хлопцы-И-дзяучата…
    * Именно ИХнИМИ бунтами – Ныне Белоруссия ОБЪЯТА!

    _Ныне к власти в Белоруссии – РВУТСЯ ЛОЖЬю “окормлённые”…
    ВСЕ те,кто на…идеями НАЦИков-И-полицейщины взросчённые…
    ТЕ,кто ХОТЯТ над страной – ТРЯПКУ ПОЛИЦАЕВ поднять,
    ТЕ,кого ЗА ЭТО…Проклянут – ИХние отец и мать!
    * Новые НАЦИсты(сторонники “б-к-б”)- будут РБ топтать?

    _С приходом НОВОЙ “улады-власти” – ЧТО станут в РБ вытВОРять?
    А то,что LЮСТРАЦИЕЙ – НАЧНУТ Белоруссию “ЗАЧИЩАТЬ”…
    ВСЁ,что связано с Россиею – НАЧНУТ “выкорчёвывать”…
    МИЛЛИОНЫ белорусов,СТАНУТ в…РАБов этИХ-новых ПРЕВРАЩАТЬ!
    * Белорусы,Вы что – “хотите” чтобы ВСЁ “ТО” – вернулось ОПЯТЬ…???

    _Музей ВОВ,как и ВСЁ прошлое Советское – СТАНУТ уничтожать…
    ВСЁ то,что Напоминает СССР – будут РАЗРУШАТЬ!
    Русский язык,как “оккупационный” – начнут ЗАПРЕЩАТЬ!
    * МИЛЛИОНЫ из страны,БУДУТ вынуждены – в РФ убегать…!
    * Людей МАССОВО…НА ПОГОСТЫ…станут “ПЕРЕСЕЛЯТЬ”,,,…,,,

    _ИХняя,т.н.”МОВА” прИДЁТ…и – ИХний “порядок” наведёт…
    РЕПРЕССИЯМИ и СТРАХОМ – ВСЕМ(выжившим…)- ЗАКРОЮТ рот…
    ВСЁ будет ТАК-ДЕЛАТЬся,что страна – практически ВЫМРЕТ…
    * ИХние позняки-И-прочие(ПОДОБНЫЕ…)- НАЧНУТ “руляваць”…
    * Белоруссия БУДЕТ…ПРОКЛИНАТЬ “их” И рыдать…

    _НОВЫМИ ПОЛИЦАЯМИ станут – НЫНЕшние “сьвядомыя” ГОРЛОПАНЫ…
    Страну СТАНУТ ЗАСЕЛЯТЬ…новая ШЛЯХТА и – НОВЫЕ паны…
    ВСЕ,кто НЕ соответствуют “ИМ” – будут ИЗГОНЯТЬСЯ из страны…
    * Гражданская-ПАРТИЗАНСКАЯ Война – стране ГАРАНТИРОВАНА…
    * Страна этИМИ НОВЫМИ – будет…”УТИЛИЗИРОВАНА”…
    *** Бело-красно-белые,ЕСЛИ прИДУТ…то “ПОРЯДОК” наведут…[45-71]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 16-08-2020.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)