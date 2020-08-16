Музей ВОВ в Минске уже хотят превратить в «музей оккупации и террора»

Прошла неделя со дня выборов президента Белоруссии, республику сотрясают протесты и разногласия, а в рядах белорусской оппозиции уже планируют, что сделают с музеем Великой Отечественной после «свержения режима».

«О музее Великой Отечественной войны.

Если удастся победить Лукашенко, надо превратить музей в музей оккупации и террора. Пусть покажет не планы грандиозных наступательных операций маршала Жукова и партийные билеты политруков, а пытки и истязания, которым подверглись люди Беларуси, разных национальностей, со стороны нацистского, советского режима и режима Лукашенко.

Придётся создать отдельный музей военной истории Беларуси — всех войн. И лейтмотивом при этом должно быть не глянцевое высокомерие-торжество, а страдания людей от тоталитарных режимов.

И те столкновения между мирным населением и палачами, которые произошли возле стелы на этой неделе, также должны быть отражены в нём», — это пишет некий минчанин Александр Белый (как тут не вспомнить Сашка Билого?)

Вот как комментирует это Алексей Дзермант — политолог, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, член Белорусского союза журналистов: «Погоды стоят предсказанные: уже предлагается вместо Музея истории Великой Отечественной войны в Минске создать музей нацистско-советской оккупации. Но разумеется, о преступлениях полицаев с бело-красно-белым флагом там рассказывать не станут».

Он же ранее на странице в соцсети делал прогнозы о путях развития оппозиционного дискурса:

«Антилукашенковские протесты неизбежно станут антироссийскими. Другой идеологии у протестующих, кроме национализма, нет и не будет.

Левые крайне слабы, либералы сомкнутся с националистами. Давление националистов будет вызывать сопротивление.

Образ зажиточной, „свободной“ Польши гораздо популярнее у креативного и среднего класса, чем России, которая в их сознании мало отличается от образа лукашенковской Беларуси.

Это усилит раскол в белорусском обществе, который чреват уже и гражданским конфликтом. Как никогда в Беларуси замаячил призрак межвоенной ситуации до 1939 года. Кстати, не уверен, что Минск останется на восточной стороне».

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