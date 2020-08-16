Музей ВОВ в Минске уже хотят превратить в «музей оккупации и террора»
Прошла неделя со дня выборов президента Белоруссии, республику сотрясают протесты и разногласия, а в рядах белорусской оппозиции уже планируют, что сделают с музеем Великой Отечественной после «свержения режима».
«О музее Великой Отечественной войны.
Если удастся победить Лукашенко, надо превратить музей в музей оккупации и террора. Пусть покажет не планы грандиозных наступательных операций маршала Жукова и партийные билеты политруков, а пытки и истязания, которым подверглись люди Беларуси, разных национальностей, со стороны нацистского, советского режима и режима Лукашенко.
Придётся создать отдельный музей военной истории Беларуси — всех войн. И лейтмотивом при этом должно быть не глянцевое высокомерие-торжество, а страдания людей от тоталитарных режимов.
И те столкновения между мирным населением и палачами, которые произошли возле стелы на этой неделе, также должны быть отражены в нём», — это пишет некий минчанин Александр Белый (как тут не вспомнить Сашка Билого?)
Вот как комментирует это Алексей Дзермант — политолог, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, член Белорусского союза журналистов: «Погоды стоят предсказанные: уже предлагается вместо Музея истории Великой Отечественной войны в Минске создать музей нацистско-советской оккупации. Но разумеется, о преступлениях полицаев с бело-красно-белым флагом там рассказывать не станут».
Он же ранее на странице в соцсети делал прогнозы о путях развития оппозиционного дискурса:
«Антилукашенковские протесты неизбежно станут антироссийскими. Другой идеологии у протестующих, кроме национализма, нет и не будет.
Левые крайне слабы, либералы сомкнутся с националистами. Давление националистов будет вызывать сопротивление.
Образ зажиточной, „свободной“ Польши гораздо популярнее у креативного и среднего класса, чем России, которая в их сознании мало отличается от образа лукашенковской Беларуси.
Это усилит раскол в белорусском обществе, который чреват уже и гражданским конфликтом. Как никогда в Беларуси замаячил призрак межвоенной ситуации до 1939 года. Кстати, не уверен, что Минск останется на восточной стороне».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597558301
,,,З Д Р А В С Т В У Й те,,,
~~~Грядуще~VOПИющее…~~~
_В Белоруссии БУДЕТ “осчастливлена” – КАЖДЫЙ дом и Хата…
[но в ГРЯДУЩЕМ...Белоруссия САМА Виновата...]
т.к. КРОВАВАЯ-ТРЯПКА полицаев(“б-к-б”)ПЛАНИРУЕТся-быть-поднята…
ЭТО хотят сделать,ЭТИ НЫНЕшние – “сьвядомыя” – хлопцы-И-дзяучата…
* Именно ИХнИМИ бунтами – Ныне Белоруссия ОБЪЯТА!
_Ныне к власти в Белоруссии – РВУТСЯ ЛОЖЬю “окормлённые”…
ВСЕ те,кто на…идеями НАЦИков-И-полицейщины взросчённые…
ТЕ,кто ХОТЯТ над страной – ТРЯПКУ ПОЛИЦАЕВ поднять,
ТЕ,кого ЗА ЭТО…Проклянут – ИХние отец и мать!
* Новые НАЦИсты(сторонники “б-к-б”)- будут РБ топтать?
_С приходом НОВОЙ “улады-власти” – ЧТО станут в РБ вытВОРять?
А то,что LЮСТРАЦИЕЙ – НАЧНУТ Белоруссию “ЗАЧИЩАТЬ”…
ВСЁ,что связано с Россиею – НАЧНУТ “выкорчёвывать”…
МИЛЛИОНЫ белорусов,СТАНУТ в…РАБов этИХ-новых ПРЕВРАЩАТЬ!
* Белорусы,Вы что – “хотите” чтобы ВСЁ “ТО” – вернулось ОПЯТЬ…???
_Музей ВОВ,как и ВСЁ прошлое Советское – СТАНУТ уничтожать…
ВСЁ то,что Напоминает СССР – будут РАЗРУШАТЬ!
Русский язык,как “оккупационный” – начнут ЗАПРЕЩАТЬ!
* МИЛЛИОНЫ из страны,БУДУТ вынуждены – в РФ убегать…!
* Людей МАССОВО…НА ПОГОСТЫ…станут “ПЕРЕСЕЛЯТЬ”,,,…,,,
_ИХняя,т.н.”МОВА” прИДЁТ…и – ИХний “порядок” наведёт…
РЕПРЕССИЯМИ и СТРАХОМ – ВСЕМ(выжившим…)- ЗАКРОЮТ рот…
ВСЁ будет ТАК-ДЕЛАТЬся,что страна – практически ВЫМРЕТ…
* ИХние позняки-И-прочие(ПОДОБНЫЕ…)- НАЧНУТ “руляваць”…
* Белоруссия БУДЕТ…ПРОКЛИНАТЬ “их” И рыдать…
_НОВЫМИ ПОЛИЦАЯМИ станут – НЫНЕшние “сьвядомыя” ГОРЛОПАНЫ…
Страну СТАНУТ ЗАСЕЛЯТЬ…новая ШЛЯХТА и – НОВЫЕ паны…
ВСЕ,кто НЕ соответствуют “ИМ” – будут ИЗГОНЯТЬСЯ из страны…
* Гражданская-ПАРТИЗАНСКАЯ Война – стране ГАРАНТИРОВАНА…
* Страна этИМИ НОВЫМИ – будет…”УТИЛИЗИРОВАНА”…
*** Бело-красно-белые,ЕСЛИ прИДУТ…то “ПОРЯДОК” наведут…[45-71]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 16-08-2020.