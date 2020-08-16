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Когда рухнул „железный занавес”, в квартире каждого бывшего гражданина СССР появилась железная дверь

22:05. 16 августа 2020 157 просмотров 13 коммент. Опубликовал:

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5166990.html

Метки: советский, ссср

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13 Комментариев » Оставить комментарий


  • 22053 2539
    Русофил 16 августа 2020 в 22:26

    В квартире появились ЦЕННЫЕ ВЕЩИ.
    И потому железная дверь

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    -1
    • 15563 11827
      SergeevРусофил 16 августа 2020 в 22:45

      Железная дверь, железной двери рознь независимо от того что в квартире. Тем более если брать современные жестянки. Да и нет сейчас нормальных дверей из дерева сопоставимых по цене и качеству с железными.

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      0
  • 8150 6408
    Мирослава 16 августа 2020 в 22:41

    Раньше не боялись соседей и воров..А уж с железными дверями, глазками, камерами,кодовой дверью всё равно боятся.
    Ценные вещи появились у главных Воров Социалистической Собственности.У остальных с “ценными вещами” туговато.

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    4
    • 15563 11827
      SergeevМирослава 16 августа 2020 в 22:46

      А не боитесь что у Вас шубу сопрут.

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      0
      • 5828 5460
        KTSergeev 16 августа 2020 в 23:03

        А что шуба показатель богатства?Кому они нахрен нужны сейчас-эти б/у шубы,телевизоры,магнитофоны,компьютеры,шмотки?Разве что наркоману на дозу или алкашу на бутылку.

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        1
        • 15563 11827
          SergeevKT 16 августа 2020 в 23:39

          Вот именно им, Вы очень точно назвали контингент. Хотя зачастую украденное стоит не так дорого, дороже моральное спокойствие.

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          • 5828 5460
            KTSergeev 17 августа 2020 в 0:13

            У меня 3 года назад квартиру ломанули(живу на цокольном этаже)особо ценного вообще-то не было,я так сказать вообще не пострадал,в отличии от жены.Самая дорогая вещь которую забрали стоила 999 евро в далёком 2004 году,а в 2017 даже не знаю может 50,короче меховая жилетка из лисы)))Взяли парфюмерию и копеючную бижутерию женскую,бэушные кросовоки жены 41 размера.)))Была бутылка дорогого джина и вискаря-не тронули.))Ладно бы взяли и и взяли,но они всё из шкафов на пол повыбрасывали.Идиоты.

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  • 1548 1276
    Андрей Попов 16 августа 2020 в 23:30

    Скорее когда начался “разгул криминала”. А если ещё точнее, когда телевизор стали использовать не по назначению. Большинство жителей СССР не очень боялось воров, но когда сми стали комерческими, нас стали пугать маньяками, рекетирами и грабителями. Лет десять не смотрю телевизор, уже отвык, как прихожу к родителям – сразу блевать так и тянет от телевизора: показывают проституток, голубых инфантильных мужчин и вообще недоразвитых подлецов.

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