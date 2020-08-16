Когда рухнул „железный занавес”, в квартире каждого бывшего гражданина СССР появилась железная дверь

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В квартире появились ЦЕННЫЕ ВЕЩИ.
И потому железная дверь
Железная дверь, железной двери рознь независимо от того что в квартире. Тем более если брать современные жестянки. Да и нет сейчас нормальных дверей из дерева сопоставимых по цене и качеству с железными.
Тоже верно ))
Но ПЕРВЫЕ железные были настоящими ))
Иногда из реальной корабельной брони ))
Это уже потом китаЦЦкий ширпотреб потеснил кустарей ))
По первости и особо ценного в квартирах не много было, но все равно железная дверь, хоть и не из корабельной брони, но толщиной изрядной. Сейчас дверь железная на подъезде решает вопрос с безопасностью, но раньше стальных дверей с домофоном было мало. Вот и защищались как могли.
Когда у меня на огороде рухнула железная дверь, я тоже боялся что олигархи украдут шубу.
Да кража шубы это неприятно. Хотя в Вашем случае скорее хотели украсть дверь, как наиболее ценное.
Дверь украли при развале СССР.
Там теперь железный занавес.
Раньше не боялись соседей и воров..А уж с железными дверями, глазками, камерами,кодовой дверью всё равно боятся.
Ценные вещи появились у главных Воров Социалистической Собственности.У остальных с “ценными вещами” туговато.
А не боитесь что у Вас шубу сопрут.
А что шуба показатель богатства?Кому они нахрен нужны сейчас-эти б/у шубы,телевизоры,магнитофоны,компьютеры,шмотки?Разве что наркоману на дозу или алкашу на бутылку.
Вот именно им, Вы очень точно назвали контингент. Хотя зачастую украденное стоит не так дорого, дороже моральное спокойствие.
У меня 3 года назад квартиру ломанули(живу на цокольном этаже)особо ценного вообще-то не было,я так сказать вообще не пострадал,в отличии от жены.Самая дорогая вещь которую забрали стоила 999 евро в далёком 2004 году,а в 2017 даже не знаю может 50,короче меховая жилетка из лисы)))Взяли парфюмерию и копеючную бижутерию женскую,бэушные кросовоки жены 41 размера.)))Была бутылка дорогого джина и вискаря-не тронули.))Ладно бы взяли и и взяли,но они всё из шкафов на пол повыбрасывали.Идиоты.
Скорее когда начался “разгул криминала”. А если ещё точнее, когда телевизор стали использовать не по назначению. Большинство жителей СССР не очень боялось воров, но когда сми стали комерческими, нас стали пугать маньяками, рекетирами и грабителями. Лет десять не смотрю телевизор, уже отвык, как прихожу к родителям – сразу блевать так и тянет от телевизора: показывают проституток, голубых инфантильных мужчин и вообще недоразвитых подлецов.