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Как за нами шпионят «умные» телевизоры

09:42. 16 августа 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Как за нами шпионят «умные» телевизоры | Русская весна

Современные Smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео всё происходящее.

Такие возможности этим устройствам нужны, чтобы они могли воспринимать голосовые или жестовые команды — например, запустить приложение, переключить каналы, включить или выключить телевизор, прибавить или убавить звук. Об этом рассказал директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Отметим, что функция голосового управления, как правило, есть во всех современных смарт-телевизорах.

«Голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций.

Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определённых стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры», — отметил эксперт.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597560135

Метки: Новости

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