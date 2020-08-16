Битва при Каламазу
02:46. 16 августа 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Прекрасное из штата Мичиган.
Сторонники Трампа/Proud Boys и активисты BLM/Antifa сошлись с баталии в городе Каламазу.
Попутно и те и другие еще и от полиции получили. Был арестован один журналист за препятствование движению. Тех кто не хотел уходить, разгоняли газом.
Несколько особо буйных с обеих сторон арестованы.
Я как он!
Так, меня бить нельзя! Ты белый!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6100206.html