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Битва при Каламазу

02:46. 16 августа 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Прекрасное из штата Мичиган.
Сторонники Трампа/Proud Boys и активисты BLM/Antifa сошлись с баталии в городе Каламазу.
Попутно и те и другие еще и от полиции получили. Был арестован один журналист за препятствование движению. Тех кто не хотел уходить, разгоняли газом.
Несколько особо буйных с обеих сторон арестованы.





















Я как он!


Так, меня бить нельзя! Ты белый!





































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6100206.html

Метки: Видео, выборы, мичиган, полиция, протесты, США, Трамп, фотографии, юмор

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