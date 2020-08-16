10 фото о том, как девушки с естественной красотой отличаются от инстаграмных красоток

Такого распространенного типажа внешнего вида может добиться практически любая девушка, прибегнув к услугам пластических хирургов, которые творят с их лицами и фигурами настоящие чудеса.Вместе с тем современные возможности стали причиной того, что многих женщин уже сложно отличить друг от друга.При этом если взглянуть на старые снимки представительниц прекрасного пола, сделанные еще пятьдесят лет назад, можно заметить, что каждая из них обладала уникальной красотой и была неповторимой.К слову, специалистами было проведено интересное исследование, во время которого мужчины должны были оценить внешность современных девушек и их предшественниц.Участникам эксперимента больше понравились красавицы прошлых лет, что в очередной раз доказывает, что природная красота всегда остается в приоритете. Естественная внешность будет в моде еще несколько десятков лет.Об этом стоит задуматься тем девушкам, которые злоупотребляют пластическими операциями и косметологическими процедурами, сильно меняющими их внешний вид.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10519820.html