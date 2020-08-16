10 фото о том, как девушки с естественной красотой отличаются от инстаграмных красоток
14:54. 16 августа 2020 327 просмотров 12 коммент. Опубликовал: feedmatic
В разные временные эпохи существовали свои эталоны женской красоты. Сегодня мода также диктует определенные стандарты внешности, например, пухлые губы, выделяющиеся скулы, маленький нос и миндалевидные глаза.
Такого распространенного типажа внешнего вида может добиться практически любая девушка, прибегнув к услугам пластических хирургов, которые творят с их лицами и фигурами настоящие чудеса.
Вместе с тем современные возможности стали причиной того, что многих женщин уже сложно отличить друг от друга.
При этом если взглянуть на старые снимки представительниц прекрасного пола, сделанные еще пятьдесят лет назад, можно заметить, что каждая из них обладала уникальной красотой и была неповторимой.
К слову, специалистами было проведено интересное исследование, во время которого мужчины должны были оценить внешность современных девушек и их предшественниц.
Участникам эксперимента больше понравились красавицы прошлых лет, что в очередной раз доказывает, что природная красота всегда остается в приоритете. Естественная внешность будет в моде еще несколько десятков лет.
Об этом стоит задуматься тем девушкам, которые злоупотребляют пластическими операциями и косметологическими процедурами, сильно меняющими их внешний вид.
Такого распространенного типажа внешнего вида может добиться практически любая девушка, прибегнув к услугам пластических хирургов, которые творят с их лицами и фигурами настоящие чудеса.
Вместе с тем современные возможности стали причиной того, что многих женщин уже сложно отличить друг от друга.
При этом если взглянуть на старые снимки представительниц прекрасного пола, сделанные еще пятьдесят лет назад, можно заметить, что каждая из них обладала уникальной красотой и была неповторимой.
К слову, специалистами было проведено интересное исследование, во время которого мужчины должны были оценить внешность современных девушек и их предшественниц.
Участникам эксперимента больше понравились красавицы прошлых лет, что в очередной раз доказывает, что природная красота всегда остается в приоритете. Естественная внешность будет в моде еще несколько десятков лет.
Об этом стоит задуматься тем девушкам, которые злоупотребляют пластическими операциями и косметологическими процедурами, сильно меняющими их внешний вид.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10519820.html
Не красота вызывает любовь, а любовь заставляет нас видеть красоту… Л.Н.Толстой
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Каждый из нас видит красоту так, насколько он развит духовно… И до которой дорос.
***
Красив не тот, кто внешне получился, а – тот, кто с добротой в душе родился.
***
Что толку от красивой тарелки, если она пустая?
Вот и с людьми – так же.
Заглянул на страницу Олега Матвейчева, почитал комментарии посетителей.
Никто не высказался о главном отличии между девушками, и дело вовсе не в моде.
Глаза -зеркало души!
И эмоциональные, способные любить души отражаются в непередаваемой мягкости и нежности взгляда девушек, тех что слева, которые выгодно отличаются от холодных, безразличных взглядов волчиц -продукта современного обезчеловечивания женщин.
Пустые души современных снежных королев всё превращают в прах и лёд.
Мужчины это ощущают на подсознательном уровне, и без колебаний выбирают души способные любить.
Ну а красивые пустышки пускаются во все тяжкие, меняя таких же как они, пустых мужиков, как перчатки. Ярмарка тщеславия и исковерканные души их детей.
Раньше, при сватовстве, смотрели девушке в глаза – они отражают душу, потом – на косу (у замужней – 2 косы) – показатель здоровья, а уже потом на всё остальное… Славянский стандарт – окружность бёдер должен быть равен длине платья до пола…
Справа – самки-волчицы с гениталиями на лице. Ничего женского и женственного.
Идите на другой сайт. Там носки Маруся даст вполне.
Там,где кончается управление Душой,начинается управление стервозностью…
СТЕР-ВА= управляющая вагиной…о чём и свидетельствуют данные фотографии…
Стервы – продукт сексреволюции…
Одеваясь целомудренно, женщины защищают мужчин от деградации.
не любите молодость-ее отнимет старость-любите душу.она бессмертна
Ну так женись на старухе! У неё богатый жизненный опыт. Каждый берёт то, что ему не хватает.
А отдавать кто будет?
Инструменты фотошопа: ретушь, фильтры, резкость, коррекция яркости и цвета; – наше все! А макияж – это естественная красота или нет? А не то корейки такие проказницы:
https://www.youtube.com/watch?v=YxtHvCdcuC0
Мода на анорексийных баб-близнецов пошла от западных кутюрье-г.миков, которым неведомы ощущения наслаждения от женской красоты.
Сначала требования были небольшие, потом постепенно добавлялись новые.
На сегодня все эти модные т.н. красотки неотличимы друг от друга.