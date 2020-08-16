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10 фото о том, как девушки с естественной красотой отличаются от инстаграмных красоток

14:54. 16 августа 2020 327 просмотров 12 коммент. Опубликовал:
В разные временные эпохи существовали свои эталоны женской красоты. Сегодня мода также диктует определенные стандарты внешности, например, пухлые губы, выделяющиеся скулы, маленький нос и миндалевидные глаза.



Такого распространенного типажа внешнего вида может добиться практически любая девушка, прибегнув к услугам пластических хирургов, которые творят с их лицами и фигурами настоящие чудеса.



Вместе с тем современные возможности стали причиной того, что многих женщин уже сложно отличить друг от друга.




При этом если взглянуть на старые снимки представительниц прекрасного пола, сделанные еще пятьдесят лет назад, можно заметить, что каждая из них обладала уникальной красотой и была неповторимой.



К слову, специалистами было проведено интересное исследование, во время которого мужчины должны были оценить внешность современных девушек и их предшественниц.



Участникам эксперимента больше понравились красавицы прошлых лет, что в очередной раз доказывает, что природная красота всегда остается в приоритете. Естественная внешность будет в моде еще несколько десятков лет.



Об этом стоит задуматься тем девушкам, которые злоупотребляют пластическими операциями и косметологическими процедурами, сильно меняющими их внешний вид.










Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10519820.html

Метки: женщины, красота

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 32345 28111
    Вячеслав 16 августа 2020 в 15:12

    Не красота вызывает любовь, а любовь заставляет нас видеть красоту… Л.Н.Толстой
    ***
    Каждый из нас видит красоту так, насколько он развит духовно… И до которой дорос.
    ***
    Красив не тот, кто внешне получился, а – тот, кто с добротой в душе родился.
    ***
    Что толку от красивой тарелки, если она пустая?
    Вот и с людьми – так же.

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    11
  • 4488 3948
    прохожий 16 августа 2020 в 15:30

    Заглянул на страницу Олега Матвейчева, почитал комментарии посетителей.
    Никто не высказался о главном отличии между девушками, и дело вовсе не в моде.
    Глаза -зеркало души!
    И эмоциональные, способные любить души отражаются в непередаваемой мягкости и нежности взгляда девушек, тех что слева, которые выгодно отличаются от холодных, безразличных взглядов волчиц -продукта современного обезчеловечивания женщин.
    Пустые души современных снежных королев всё превращают в прах и лёд.

    Мужчины это ощущают на подсознательном уровне, и без колебаний выбирают души способные любить.
    Ну а красивые пустышки пускаются во все тяжкие, меняя таких же как они, пустых мужиков, как перчатки. Ярмарка тщеславия и исковерканные души их детей.

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    3
    • 32345 28111
      Вячеславпрохожий 16 августа 2020 в 16:58

      Раньше, при сватовстве, смотрели девушке в глаза – они отражают душу, потом – на косу (у замужней – 2 косы) – показатель здоровья, а уже потом на всё остальное… Славянский стандарт – окружность бёдер должен быть равен длине платья до пола…

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  • 14795 13717
    жора шапов 16 августа 2020 в 15:42

    Справа – самки-волчицы с гениталиями на лице. Ничего женского и женственного.

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    2
  • 4882 3282
    малыш 16 августа 2020 в 16:06

    Идите на другой сайт. Там носки Маруся даст вполне.

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  • 12285 6966
    Lada 16 августа 2020 в 16:07

    Там,где кончается управление Душой,начинается управление стервозностью…
    СТЕР-ВА= управляющая вагиной…о чём и свидетельствуют данные фотографии…
    Стервы – продукт сексреволюции…

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    3
  • 655 295
    serjoza 16 августа 2020 в 16:17

    не любите молодость-ее отнимет старость-любите душу.она бессмертна

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    2
  • 5618 4578
    Женечка 16 августа 2020 в 16:42

    Инструменты фотошопа: ретушь, фильтры, резкость, коррекция яркости и цвета; – наше все! А макияж – это естественная красота или нет? А не то корейки такие проказницы:
    https://www.youtube.com/watch?v=YxtHvCdcuC0

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  • 8315 7544
    strelez 16 августа 2020 в 16:47

    Мода на анорексийных баб-близнецов пошла от западных кутюрье-г.миков, которым неведомы ощущения наслаждения от женской красоты.
    Сначала требования были небольшие, потом постепенно добавлялись новые.
    На сегодня все эти модные т.н. красотки неотличимы друг от друга.

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