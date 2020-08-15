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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 августа 2020

11:37. 15 августа 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

По делу о взрыве в Бейруте возбуждены уголовные дела против 25 человек

По делу о взрыве в Бейруте возбуждены уголовные дела против 25 человекФото: Reuters
В Ливане возбудили уголовные дела в отношении 25 граждан по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщил главный прокурор страны Гасан Увейдат, передает RT.

Как пишет NNA, 19 из них задержаны, среди них директор порта Хасан Крейтем и гендиректор таможенной службы Бадри Дахер, а также экс-гендиректор таможенной службы Шафик Мари.

Они обвиняются в халатности, приведшей к тому, что около 6 тыс. человек пострадали и более 170 погибли.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта.

Погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами. 

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Метки: главное, компиляция

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