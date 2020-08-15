Провокаторы из Польши учат белорусов жить и зовут на Майдан (ФОТО)

«Русская Весна» продолжает серию публикаций о тех, кто пытается оседлать протесты в братской нам Белоруссии. Нам приходят письма от читателей, искренне рассказывающих о том, что протест приобрел большой масштаб и среди пророссийской части населения после беспрецедентных подтасовок на выборах и жестокости силовиков на улицах. Мы считаем, что при всём этом нельзя забывать, что «всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи» (Томас Калейль).

Вот о таких негодяях в материале, присланном нам из Белоруссии.

«Уже почти неделю в Белоруссии не стихают протесты. Самое интересное, что, в отличие от прошлых лет, нет видимого руководства митингов — практически все кандидаты в президенты покинули страну.

Казалось бы, люди выходят сами по себе и протесты имеют стихийный характер, но нет — на самом деле происходящее на улицах профессионально управляется и организовывается координаторами.

Основная площадка для коммуникации между митингующими — Теlegram-каналы и социальные сети. Здесь даются четкие инструкции к действиям, озвучиваются планы. Основными из них являются «Nexta», «Беларусь головного мозга» и другие.

К сожалению, государственные СМИ тут не могут конкурировать, их посылы и информация не интересны, а лозунги уже давно не объединяют белорусов. Более того, к ним возникает недоверие из-за того, что нет объективной и оперативной информации.

В свою очередь, независимые площадки, как своеобразные символы протеста, набирают аудиторию. К сожалению, эти же каналы и являются основными распространителями фейков, «сенсаций» и призывов к насилию.

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Больше всего пугает то, что уличные кричалки и молчаливые стояния по указке этих каналов переросли в столкновения — протестующие используют против сотрудников МВД арматуру, пиротехнику и «коктейли Молотова», преграждают дороги, портят остановки, сжигают ларьки, делают непристойные надписи, разбирают тротуарную плитку…

Самое страшное, что начали использовать детей — они за пару рублей готовы бегать и расклеивать листовки, кричать провоцирующие речёвки, а некоторые «одаренные» родители попросту берут с собой несовершеннолетних, порой еще в колясках, для собственного прикрытия, совершенно не думая о возможных последствиях.

Всем известный канал «Nexta», который вновь начал подниматься на фоне протестов, и является основным «куратором» беспорядков. К сожалению, многие забыли, как он поднялся, откуда и кто его курирует.

Основателем канала является белорусский польский (с Белоруссией его связывает только учеба в школе) журналист Степан Путило, уехавший после школы учиться в Польшу. Степан работал с телеканалом «Белсат», который и готовил для него ролики антибелорусской направленности. Живет в польской столице.

Сейчас активно участвует в развитии канала Роман Протасевич — тоже якобы белорусский оппозиционер со стажем. Все со стажем, хотя обоим далеко до 30-летнего юбилея, и все белорусы, но живут и работают в Варшаве!

Круглые сутки, а особенно во время ночных акций оппозиции, «патриоты» обновляют свой канал, вычитывают тысячи сообщений и размещают главные из них со скоростью несколько сообщений в минуту.

Большая часть из них — эксклюзивные видео и фото прямо из очагов протестов. И это, как утверждает Путило, они делают сами — без поддержки и финансовых вливаний.

Еще одна функция канала — постоянные призывы идти на улицу и поощрение нападений на сотрудников милиции, что является уголовно наказуемым деянием и в самой Польше, но…

По-видимому, Варшаве выгодна такая активность якобы белорусской оппозиции, хоть и за польские деньги (читай — МИДа — прим. авт.).

Лексика в отношении сотрудников МВД напоминает партизанские годы — «фашисты», «сволочи», «каратели». Однако Степан с товарищем молчат, что люди нецензурно выражаются в адрес правоохранителей, показывают непристойные жесты, бросают различные предметы, препятствуют работе…

За аналогичные действия в «горячо» любимой Америке или соседней Польше, Литве, Латвии мгновенно пришло бы наказание — уголовная ответственность. В США против них вообще может быть применено оружие.

К слову, поддерживая митинги в Минске и других городах Белоруссии, Степан и Рома сидят в теплой варшавской квартире и пьют чай-кофе, а простых людей призывают сражаться с милицией. Более того, даже штаб Светланы Тихановской предложил действующему руководству Белоруссии начать диалог о мирной передачи власти народу и выразил поддержку участникам акций протестов.

Такие же призывы о свержении власти слышны и из уст руководства Польши и Литвы. Страны Балтии и Польша обсуждают необходимость «сильного европейского ответа» на метод подавления протестов в Белоруссии.

Похоже у Вильнюса нынче главная задача — «возглавить всемирный крестовый поход против Лукашенко» и этим привлечь к себе внимание мировой общественности. А заодно еще раз попытаться убедить Латвию и Эстонию отказаться от белорусской электроэнергии, когда начнет работать БелАЭС.

Озабоченность польской стороны, которую с лозунгом «За нашу и вашу свободу» демонстрируют польские соседи, звучал и на Майдане в Киеве. Украине он стоил падения экономики и войны в Донбассе с тысячами жертв. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «его страна несет ответственность за своих соседей». Угрожают санкциями и США.

Кто назначил их мировыми судьями? Кто дал право вмешиваться во внутренние дела суверенных государств? И хотят ли белорусы американской свободы, чьи идеалы продвигает Варшава и Вильнюс? Судя по американскому Портленду — нет!

Хватит лезть со своими советами, раскалывать белорусское общество и призывать к беспорядкам!

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К слову, Белоруссия была одним из самых безопасных государств. Белорусы, которые честью и правдой защищали нашу жизнь и безопасность, а из-за границы их призывают уничтожать. Кто встанет на пути преступности, если не они: те, кто давит на клаксон в машине или машет белой лентой, мешая людям и их детям спокойно спать, — сомневаюсь.

Думайте не только о себе, если вы не согласны, но и о тех, кто живет рядом — у нас у всех разные взгляды на жизнь, цели и желания, но объединяет одно: мы все хотим жить в красивой, свободной, мирной и тихой стране, которая не будет жить по указке извне. Вот и делайте все мирно и тихо, без камней и палок — создавайте партии, движения, доказывайте на деле свою правоту, но не надо провоцировать всех вокруг.

Стоять с букетиком ромашек вдоль дороги и бросать в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью, сбивать машинами сотрудников ГАИ — две сугубо разные формы протеста. Скажем вам честно, первый вариант людям в погонах очень нравится.

Много вопросов ко всем сторонам событий, но главное одно — мы должны жить своим умом, в своей стране. Необходимо прийти к компромиссу и прекратить то, что творится на улице.

Иностранные зазывалы отрабатывают свои деньги очень умело — «развалена» не одна страна. Этим людям безразлично, что будет в Белоруссии потом, — не забывайте думать своей головой, а не слепо верить новостям и призывам «Nexta» и ему подобным. Они преследуют лишь одну цель — свергнуть Лукашенко и погрузить страну в нищету и разруху.

Сценарии свержения правительств отработаны и практически идентичны, жаль, что многие не замечают, как своими же руками убивают то, за что борются».

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Сергей Острына, Белоруссия