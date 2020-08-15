Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

Потребность в познании

17:38. 15 августа 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:

На сколько важна потребность в познании, какие типы познания бывают и причём здесь любовь, узнаем из цитат Фёдора Конюхова и Мишеля Монтеня:

Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечётся вперёд, не торопится, не встаёт на дыбы, не страдает значит, он жив лишь наполовину.
— Мишель Монтень

Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию. Мы прибегаем к любому средству овладеть им. Когда для этого нам недостаёт способности мыслить, мы используем жизненный опыт, … средство более слабое и менее благородное, но истина сама по себе столь необъятна, что мы не должны пренебрегать никаким способом, могущим к ней привести.
— Мишель Монтень

Уразуметь, что сказал или сделал какую-то глупость, — это ещё пустяки: надо понять, что ты по сути своей глуп, — вот наука куда более значительная и важная.
— Мишель Монтень

Познает мир не тот, кто мыслит, но тот, кто любит.
— Фёдор Филиппович Конюхов

Познание истины невозможно вне общения любви. Фарисей, презирающий других, живет для себя, и поэтому его «истина» есть обманчивая иллюзия.
— Фёдор Филиппович Конюхов

Эти и другие цитаты вы найдёте на сайте https://citatnic.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aLH24heFQE4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 13. СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ НЕПОЗНАННОГО.
...поэтапно МЕНЯЮЩИМСЯ интересом к познанию воспринимали окружающую объективную ... ориентированная на удовлетворение жизненной потребности своей плоти через необходимый ... и на процессы ОБРЕТЕНИЯ ПОЗНАНИЯ, формирования индивидуального Сознания. Это...
Глава 4. Что и каким образом
... Вами прошедшем. 4.1 Потребность Познания Всякая попытка в обретении поверхностного...красивыми, окажутся несостоятельными. История Познания Человеком природы служит полным подтверждением... цель, это будет ОСОЗНАННАЯ потребность, которая начала проявляться уже ...
Мифы и реальность лечения наркомании
...Остальные перестали употреблять сами. Удовлетворение потребностей и лечение наркомании Наркотики —... — это реакция на фрустирование потребностей в безопасности, создании семьи,.... Существуют ещё и высшие потребности: познания своего внутреннего мира; обретения...
О двух типах теорий познания-2
...целеустремлённости.А потому такие теории познания по своей сути являются фундаментом... касается и «половинчатых» моделей познания, которые постулируют вечную неопределённость в...адекватными обстоятельствам его жизни и потребностям его деятельности в процессе ...
Знания от NAчала. часть.6. Познание Программ СветЛ в зеркале современной науки.
...синтез", как наиболее приемлемую для познания процессов, связанных с Программами СветЛ... уровня развития мозга и конкретных потребностей человека. Иные системы: шумеров, ...возможность продвигаться вперед, на пути познания о современной науке, как таковой...
Ступени познания - ответы на вопросы Алексея Орлова
... правильные сказания о славянстве. Появилась потребность проявлять знания в Мире. Не... на Народном Славянском радио «Ступени познания. Ответы на вопросы». Автор-сказитель...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)