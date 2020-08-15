На сколько важна потребность в познании, какие типы познания бывают и причём здесь любовь, узнаем из цитат Фёдора Конюхова и Мишеля Монтеня:

Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечётся вперёд, не торопится, не встаёт на дыбы, не страдает значит, он жив лишь наполовину.

— Мишель Монтень

Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию. Мы прибегаем к любому средству овладеть им. Когда для этого нам недостаёт способности мыслить, мы используем жизненный опыт, … средство более слабое и менее благородное, но истина сама по себе столь необъятна, что мы не должны пренебрегать никаким способом, могущим к ней привести.

— Мишель Монтень

Уразуметь, что сказал или сделал какую-то глупость, — это ещё пустяки: надо понять, что ты по сути своей глуп, — вот наука куда более значительная и важная.

— Мишель Монтень

Познает мир не тот, кто мыслит, но тот, кто любит.

— Фёдор Филиппович Конюхов

Познание истины невозможно вне общения любви. Фарисей, презирающий других, живет для себя, и поэтому его «истина» есть обманчивая иллюзия.

— Фёдор Филиппович Конюхов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aLH24heFQE4