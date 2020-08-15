«Онижедети» в Белоруссии – рассказы спецназа

Ситуация в Белоруссии дала новые примеры применения «цветных технологий» — способа осуществления госпереворота в интересах других государств. Да-да – других, чтобы себе ни думали зеваки и случайные прохожие, выведенные на улицы с помощью других технологий – уже информационных.

Оценкам %, которые набрали кандидаты мы давать не будем, наша задача помочь понять происходящее. Как добрые намерения простых людей используются во зло. Ведь за спиной вышедших погулять и попротестовать ради справедливости на улицы приходят специально подготовленные боевики. Которые работают по заготовленным схемам.

Что нового принесли беспорядки в Минске и других городах?

1. Более четкое выстраивание информационного поля со стороны «оппозиции».

Сначала атаки милиции – потом реакция милиционеров, которые сатанеют – потом ролики о том, как жестко действуют правоохранители тиражируются и забивают все ленты.

2. Автомобильные наезды на милицию. То, что начали применять в Европе террористы ИГИЛ (запрещенной в России) дошло до Белоруссии. За два дня 11 наездов на сотрудников милиции. Случайность? Нет, конечно. Только реакция Запада совсем иная. Послы идут и возлагают цветы на место гибели судимого за убийство уголовника, который погиб, бросая взрывчатку в силовиков. От нее, кстати, и погиб. В любой другой ситуации и в любой другой стране его бы просто пристрелили, а сотрудникам сказали спасибо. В Минске же послы возлагают цветы к месту его «трагической гибели». Что же ждать от них осуждения сознательных наездов на милиционеров?

К слову – более сотни милиционеров получили ранения и травмы. Кое-кто крайне серьезные, некоторые стали инвалидами на всю жизнь.

Но информационная волна делает свое – постановочные ролики, прямое вранье, использование ситуации – и массовое сознание двигают в сторону ненависти к силовикам. Они же просто садисты! Спросите себя – почему милиционеры стали вести себя жестче? Почему они стали внимательны к автомобилям, вы уже поняли – наезды в спину, искалеченные товарищи.

3. Попытки организации забастовок. Это – новое. На Украине этого не было. Думаю, что именно это пытаются раскручивать российская «оппозиция» в будущем и у нас.

4. В остальном все под копирку. Логотип «сжатый кулак». Девушки в белом и цветы для милиции. Но не забывайте – девушки это просто… девушки. А боевики с цветами никуда не ходят. Это две разные реальности одного и того же «майдана». И милиция видит самое страшное его лицо. Камни, заточки, атаки профессиональных бойцов. Газ в глаза. Нет, в глаза не демонстрантов – милиционеров. Автомобили, бьющие сзади.

И – постоянное давление на личный состав. Появление аналога сайта «Миротворец» с данными сотрудников и их близких. Ролики в сети, где один-два человека, якобы спецназовцы «со стыда» бросают форму в урну. Только живут они в Германии, а форма с кокардами СССР, но это мелочи. Цель очевидна – подорвать дух, подбить к дезертирству, нарушению присяги, то есть «к переходу на сторону народа».

Ролики, что вся страна якобы уже бастует из того же теста. Задача майдана – деморализовать, лишить уверенности, напугать. Выстоять против этого шквала может лишь уверенный в себе и своей правоте. Вот почему слова:

«Работайте, братья!», – мы сегодня говорим милиционерам Белоруссии!

«Работайте, братья!», – мы прекрасно понимаем, что Россия будет следующей, если вы дрогнете.

А вот что рассказывают белорусские спецназовцы о белорусском «майдане», который, как нас убеждают некоторые запутавшиеся граждане Беларуси, «совсем другой».

Да, пока другой – пока нет попыток захвата административных зданий.

Пока нет «неизвестных снайперов».

И трупов пока мало.

За, что спасибо милиции – «сакральные жертвы» нужны революционерам, как воздух…

Источник: Беларусь Сегодня Спецназовцы рассказали о повадках протестующих Звериная тактика Эй ты, молодой! Да, именно ты — тот, кто так лихо в пьяном угаре бросался на правоохранителей с камнями, арматурой, щедро угощал «коктейлями Молотова», дымовыми шашками. С разгона таранил машиной моих и, кстати, своих земляков — людей в форме. А представь на секунды, что это не некий безликий солдат, — это твой брат, отец, сосед, школьный друг… Его ждут дома и молятся, чтобы он не погиб, не получил тяжелые травмы. Из-за таких, как ты. Именно эти парни, молодой, оберегают тебя и твоих близких от бездны, в которую ты так торопливо шагаешь.



А теперь о массовых беспорядках, точнее, о звериной тактике погромщиков. О ней мне рассказали бойцы внутренних войск. Минск, улица Притыцкого, 10 августа. Протестующие забаррикадировали улицы на площади у метро «Пушкинская», в четырех направлениях примерно на полтора—два километра образовался транспортный затор. Баррикады строили из дорожных плит, блоков, камней, заборов, мусорных контейнеров. Именно из таких конструкций, напомню, стал развиваться палаточный лагерь во время украинского майдана. В Минске в топку баррикад шли и прокатные велосипеды, самокаты. Движение, понятно, было парализовано, в том числе для машин скорой, пожарных, общественного и другого транспорта. Оружие «мирных» протестующих — взрывпакеты, петарды, фейерверки, пущенные, как говорят, на поражение, разбросанные на дорогах «ежи». Если кто не знает — это такие металлические штуки, которые пробивают колеса авто. В руках одного из молодчиков видели пистолет, боевой или пневматический — пока неизвестно. Бросали в правоохранителей и «коктейли Молотова». Напомню, там же, на Притыцкого, один отсидевший за убийство уголовник пытался бросить в спецназ самодельную взрывчатку. Она взорвалась у него в руках. Место для баррикад выбрано не случайно. Во-первых, многолюдно, огромный транспортный поток. Останови его даже минут на десять — и получишь красочную картинку для соцсетей и телеграм-каналов, «документальных фильмов», а ещё озлобленность автомобилистов, случайно попавших в этот капкан. Ну а потом стычки с милицией, дым, огонь, ярость. Все это опять же для ярких картинок, которые хорошо продаются за рубежом.



Во-вторых, удобно из окон прилегающих к улице Притыцкого зданий бросать в сотрудников те же камни, взрывпакеты, «салютовать». Что тоже было. В-третьих, удобно, как тараканам, разбегаться и прятаться от силовиков по дворам. Известно, есть квартиры, которые легко открываются для «революционеров», распахиваются двери подъездов с запорными устройствами. Вот и нападают так лихо, а потом — врассыпную. Тактика? Тактика.



Или как вам это? Несколько провокаторов подходят достаточно близко к боевым порядкам, но на расстояние, позволяющее убежать. И вот они бросаются на сотрудников, потом убегают. Если видят за собой группу преследования, уводят её во дворы, заманивая в засаду. Так было и 9 августа на пр. Машерова: когда, догоняя беглецов, один военнослужащий немного отстал, на него из кустов набросились трое. Сбили с ног, пытались отобрать спецсредства. В борьбе военнослужащий сломал две лучевые кости запястья. Длилась борьба секунды. Налетчики ретировались с приближением других сотрудников.

Что находили при задержании? «Коктейли Молотова», заточки, ножи, отвертки, телескопические дубинки, кастеты, удавки, молотки, краску, горючие жидкости (бензин, масла и т.д.), газовые баллончики, респираторы, строительные каски и другое. Все это «мирные» демонстранты носили с собой в рюкзаках. Такой арсенал изымали и при осмотре машин участников беспорядков. А в автомобиле, который остановили вчера в Минске возле рынка «Западный», обнаружили арматуру, «коктейли Молотова» и прочее. Изначально к большинству транспорта, блокировавшего проезд в Минске на Притыцкого и без умолку сигналившего, правоохранительные органы отнеслись лояльно, не задерживали, не досматривали. Взывали к разуму, предупреждали о нарушениях. На это, видимо, провокаторы не рассчитывали, пошли в итоге на таран. Подло. Со спины. В автомобилях, таранивших боевые порядки, тоже был изъят уличный арсенал. Многие машины — с российскими номерами, среди авто с белорусскими — зарегистрированные в Минске и Минской области, Бресте, Гродно и Гомеле.

В сети есть видео, где серый «Фольксваген» сбивает на Притыцкого военнослужащего, и тот со щитом перелетает через лобовое стекло, крышу и падает на асфальт. Спецназовец сейчас в больнице. Эта же машина зацепила ещё двоих сотрудников, у одного — разрыв коленных связок. Другой умник там же дрифтовал на черной «Ауди», номера российские. После задержания плакался, что «Ауди» папина и что папа его убьет. На вид автомобилисту лет 25. В салоне — звукоусиливающая аппаратура, радиостанция, ноутбуки и другое. Все это сейчас изучают компетентные органы. Да, ещё задержанный говорил, мол, в Беларуси он проездом. Кстати, у одного такого проезжающего, на этот раз на байке, при задержании нашли три паспорта. Все его и действительные!

То, что в уличных беспорядках участвуют специально подготовленные, обученные «бойцы», подтверждает и множество видеозаписей, размещенных в том числе в интернете. На кадрах — спортивного телосложения парни, явно владеющие навыками единоборств, провоцируют потасовки. При задержании обычно плачутся, что не виноваты, в месте событий оказались случайно. Есть среди «мирных» и шестерки — ходят, смотрят, где и сколько силовиков, сообщают своим. Потом координируют действия протестной толпы, нападения — по команде. Используют и такой прием: ставить в первые ряды девушек. Несколько последних суток сотрудникам правоохранительных органов приходят угрозы — в соцсетях, в сообщениях и звонках на личные мобильные телефоны. Распространяются их адреса, данные родственников. Дошло до того, что даже к близким подходят со словами: мол, готовься, скоро твоего пса порешим. Этот известный прием запугивания использовался, к примеру, в Украине и России. Акции срежиссированы, сомнений в этом нет. Толпа управляемая и оплачиваемая. Все беспорядки сопровождаются фейками, искажением фактов. Этим в том числе подпитывается и боевой дух толпы. Что дальше? Разбирательства и суды.



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Источник: https://nstarikov.ru/onizhedeti-v-belorussii-rasskazy-specnaza-118127