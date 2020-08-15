NI: Хотите конец света? Отправьте любую ракету в сторону России

«На прошлой неделе в Министерстве обороны России заявили газете „Красная Звезда”, что любая баллистическая ракета, запущенная на ее территорию, будет воспринята как ядерная атака, и что Россия ответит „тем же”. Позицию российского военного руководство в издании National Interest прокомментировал американский журналист Питер Сучиу.

«Генерал-майор Андрей Стерлин и полковник Александр Хряпин в комментарии газете заявили, что их военные точно не могут определить, действительно ли „входящая” баллистическая ракета оснащена ядерной боеголовкой или нет. В результате было принято решение рассматривать все приближающиеся ракеты, как ядерные, и считать их началом ядерного удара. Информация о пуске ракеты будет автоматически передана российскому военно-политическому руководству, которое определит масштабы ответных действий ядерных сил в зависимости от сложившейся обстановки», — процитировал журналист мнение представителей Министерства обороны РФ.

В Associated Press считают, что такая политика отражает «давнюю веру России в то, что Вашингтон может разработать оружие, которое позволит Западу иметь возможность уничтожить ключевые российские военные и правительственные объекты, фактически не прибегая к атомному оружию».

Питер Сучиу в статье «Хотите начать ядерную войну? Отправьте любую ракету в сторону России» напомнил, что в июне Россия опубликовала свою доктрину ядерного сдерживания, которая предусматривает применение атомного оружия в ответ на нападение, которое может нанести удар по критически важной правительственной и военной инфраструктуре. Таким образом, Россия ответит на любое нападение, которое «угрожает самому существованию государства».

Но у России могут быть причины для беспокойства, считает журналист.

Соединенные Штаты фактически разработали новое оружие — баллистическая ракета средней дальности и обычная гиперзвуковая система быстрого глобального удара. США создали это оружие после того, как заявили, что Россия якобы нарушила ключевой договор о контроле над вооружениями. Однако применение такого оружия против России — даже с обычными боеголовками — может перерасти в настоящий сценарий «судного дня», отметил он.

Такой сценарий, по мнению автора материала, может включать в себя инцидент, который произошел в январе 1995 года, когда Борис Ельцин стал первым мировым лидером, который фактически активировал «ядерный портфель». В течение нескольких напряженных минут Ельцин обсуждал этот вопрос с высшими советниками, чтобы решить, следует ли выпускать ракеты.

Теперь вопрос заключается в том, сохранит ли президент России Владимир Путин спокойствие, или же он увидит в заблудившейся ракете реальную опасность и ответить ядерным контрударом, подчеркнул Питер Сучиу.

В статье газеты «Красная Звезда» высказывалось предположение, что «специфика ответных действий зависит от того, где, когда и на какой объект будут нацелены удары».

«По понятной причине это не внушает особого спокойствия, учитывая ставки, которые стоят на кону», подытожил американский журналист.

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