Мировой хищник и майданные суициды

Сегодня в Минске всё по методичкам: женский протест в белых одеждах (чтобы на фото и видео лучше было видно кровь при столкновениях) отработан, как минимум, в четырёх странах, чьи власти не устраивали США. Одни и те же методы и приемы, одни и те же попытки деморализации сил правопорядка вместе с созданием пропагандистской картинки — смотрите, режим угрожает дубинками мирным женщинам с цветами!

Надо отдать должное англосаксам, Америке: они несгибаемы и неутомимы. В этом есть заслуга их философии, литературы, иных стороны культуры англосаксонского мира, но главным образом – это продукт веков рыночного каннибализма. Твёрдо, с колыбели, затверженный каждым англосаксом урок: чтобы покушать, или я должен съесть тебя, или ты меня, или – если мы друзья – надо искать третьего. Не скроем, и для них (ведь они тоже люди) – это и тяжело, и противно, и проблемно. Но они из поколения в поколение жили под лозунгом «СРАЖАЙСЯ ИЛИ УМРИ». Они знают, что война – цена жизни. Они зазубрили с детских садов, что уступчивых расчленяют и жрут. Если ты поддаёшься давлению шантажистов – они будут давить на тебя, пока не расплющат.

Реальная жизнь содержит в себе, в сущности, только один выбор: СРАЖАЙСЯ ИЛИ УМРИ . Запад нанёс нам страшную травму в 1991 году, сбил с ног, заставил истекать кровью, и теперь методично добивает. Он выколачивает собственную жизнь из нашей смерти. Это – единственная, достойная интеллектуала, правда. Дела Запада плохи: он раскололся в себе, он истекает собственным хаосом и собственными массовыми стихийными бунтами. Его экономика треснула и катится в пропасть. Его социальная сфера пробивает днище за днищем. Ему плохо: именно потому он и наступает. Твёрдо зная, что только победа спасёт разлагающийся тыл. И потому – удар за ударом, повсюду, от южнокитайских морей до Минска и Белоруссии…



Говорить о том, что все белорусские женщины, вышедшие на улицу, агентки Госдепа, — смешно. Но еще более странно не видеть, что дам используют по не самым свежим методичкам. Право, креатиавный отдел американского департамента совершенно обленился и не разрабатывает ничего нового.

Самый свежий хит белорусских протестов — это видеообращения силовиков, которые заявляют о «переходе на сторону народа» или «об отказе служить режиму». Но ровно такие же «видеооткрытки» появлялись в интернете в начале событий в Сирии, а также несколько раз при попытках свержения Николаса Мадуро в Венесуэле.

Цели две — вызвать брожение в рядах верных властям силовиков, а также убедить оппозиционеров, что в ситуации наступил перелом и режим вот-вот рухнет. Безотносительно к плюсам и минусам Лукашенко из нынешнего белорусского протеста явственно выглядывают чьи-то длинные звездно-полосатые уши.

Мы можем чего-искать, кому-то верить и на что-то надеяться, сомневаться и принимать этот цирк за чистую монету. Они – нет. Они на войне. И они – воспитанные веками рыночной конкуренции – знают туго: на кону чья-то жизнь и смерть. Или их – или наша. Просто так мы в этом тупичке истории не разойдёмся: "Боливар не вынесет двоих"…

Это мы в смятении душ и умов. А они не войне. Они не сомневаются и цинично используют любую наивность, любую психопатию, любую продажность, или просто тех, кто "без царя в голове".

Процитирую стихи Наума Коржавина, кстати говоря, поэта почти антисоветского:

Наивность! Хватит умиленья!

Она совсем не благодать.

Наивность может быть от лени,

От нежеланья понимать.

От равнодушия к потерям.

К любви… А это тоже лень.

Куда спокойней раз поверить,

Чем жить и мыслить каждый день…

У нас многие доселе этого не поняли. У нас слишком многие думают, что принять ультиматум – не погибнуть, а «выкрутиться». Мол, мы навстречу и нам навстречу!

Единственная правда, который учёный может сказать России, Украине, Белоруссии и другим пост-советским бантустанам: нас свалили с ног и методично добивают. Никакой другой правды у правдивого человека для вас нет.

Нас методично и деловито, по схеме разделки туши, добивают. Если кто-то принимает этот процесс расчленения и добивания за "освобождение" и "шанс новой жизни" – то это либо сумасшедший, либо идиот (что, впрочем, тоже форма болезни психики).

Гнилая старая ветошь из 90-х, про демократию, многопартийность, «борьбу с коррумпированным режимом», всякие выборы-перевыборы, свободы и рыночные интеграции – удел или очень подлых, или очень глупых людей. В неё не верят не только те, кто читают книги, но даже и те, кто хотя бы смотрит голливудские фильмы! Вся эта лживая трескотня майданов – вообще за пределами реальности, потусторонняя фантасмагория.

В реальность есть только одно: ультиматум США поставить прозападного президента-марионетку. Вся «свобода и многопартийность» тут начинается, тут и заканчивается.

Наши, в силу оппортунизма и слабости – думают: ну, поставим, чего нам, трудно, что-ли? Может, они своего во власти увидят, и от нас отвяжутся, жить дадут…

Нет.

Опыт Украины показывает, что такое прозападный президент в Минске.

1. Вывоз всего ценного, что можно вывезти.



2. Уничтожение всего ценного, что вывезти невозможно.

3. Вбивание в каменный век: так, чтобы поставленная под контроль американских марионеток страна не поднялась никогда. И не составляла конкуренции никогда: ни сегодня, ни в перспективе.

Ничего, кроме этих трёх пунктов, со времён вьетнамской войны США, и ранее, со времён колониализма В РЕАЛЬНОСТИ не было. Изучать весь тот бред, который несли и несут прозападные партии иностранных агентов и зомби-существ – удел тех, кто исследует галлюцинации и патологии человеческой беспочвенной фантазии.

Повторюсь, чтобы дошло.

Они войдут, не когда их «выберут» (плевать они хотели на всякие выборы, они их придумали, чтобы вас, лохов «разводить»), а когда технически смогут. Десятки раз они уже доказали, что вопросы законности их совершенно не интересуют. Им интересно одно: техническая возможность войти.

Как только они войдут – они заберут всё ценное, и сожгут всё остальное. Им только этого и нужно. Ничего другого они никогда ни с кем не делали[1].

Когда у власти оказывается проамериканская «горилла», моментально облетают все цветы и фальшивые краски ещё вчера громогласно требуемых ими свобод и институтов. Как только у власти «их сукин сын» – лавочка закрывается, люди ощущают себя под железной пятой, куда более мощной, чем та, которой они недавно возмущались. Крайняя щепетильность к неугодным США фигурам у них совмещается с крайней безразличной всеядностью к угодным.

Почему? Да потому что они на войне! С их экономикой они воспитаны от колыбели, что или они кончат нас, или им придётся жрать друг друга. Или великая победа в Евразии, или великая депрессия дома. Потому никого из западных людей не нужно специально агитировать атаковать конкурентов по законам военного времени, без правил и моральных ограничений.

А противостоят им «наши» идиоты, которые строятся в живые цепочки или гомонят на площадях с какой-то кашей в голове, безнадёжно просроченной с конца 80-х, когда её впервые сварили. Нас отравить. Только с этой целью, понимаете?!

Когда же вы, наконец, это поймёте?

Весь этот бред они придумали, чтобы нас уболтать, заговорить зубы, отвлечь внимание. А потом сделать то, что они уже сто раз, только на памяти моего поколения, делали: выбрав момент, воткнуть нож в бок расслабившемуся «другу», обманутому их посулами и оливковыми ветвями мира…

Если у вас память длиннее, чем у аквариумной рыбки – то вы это помните, как и я! Нельзя такое забыть. Вначале «дружба и сотрудничество» без границ, взаимное доверие, «в космос совместный валютный полёт» – а потом финка урки под ребро… Сколько ещё они будут проделывать с простаками этот фокус? Мало прожитых горьких лет и страшных уроков?

Вы можете сражаться. Или умереть. Выбор в реальность только такой, и никакого больше. Вы не можете воплотить те лозунги, давно протухшие за тридцать лет всепланетного обмана – про то, что вы «сами себе выберете того, кого захотите», и т.п.

Потому что или вы сражаетесь.

Или они выбирают вместо вас. Естественно, вас не спрашивая, и вашим мнением не интересуясь, как в десятках, даже сотнях бантустанов, которые они нашинковали по миру.

Нашинковали поменьше, потому что их идеальный стандарт – Молдова или Латвия. При таких размерах колониальный протекторат идеально вписывается в схему имперского управления, и технически не в состоянии как-то противостоять внешнему диктату.

А вы думаете, зачем им нужны маленькие республики, которые они так навязчиво продавливают?

Да за тем же, зачем были мелкие княжества Золотой Орде: чтобы князьки тверские и рязанские собачились друг с другом, а Орде никто из них вызова чисто технически бросить не смог.

[1] За исключением очень краткого периода становления «ФРГ-Японии», который был после Второй мировой войны, с единственной целью – остановить СССР. Этот период, когда они помогали оккупированным встать, а не сдохнуть – давно уже закончился. Никаких аналогов в последние десятилетия он не имел и не имеет. Повсюду всегда один сценарий: зашли, что смогли – взяли себе, чего не взяли – то уничтожили, да так, чтобы было очень трудно восстановить.

Н. Выхин



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