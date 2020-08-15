Главная » Невероятное в мире, Политика

Евгений Попов о фейке «Дождя»: Они специально разжигают, чтобы разъединять народы

16:54. 15 августа 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: riafan.ru @ Ирина Петрова

Ведущий программы «60 минут» на «Россия-1» Евгений Попов прокомментировал конфликт с телеканалом «Дождь», который ранее отметился фейком о якобы «20 погибших» в Минске в ходе незаконных акций.

Евгений Попов предъявил претензии руководству «Дождя» за отправленную в YouTube жалобу на фрагмент программы «60 минут», в котором шла речь о фейковой информации о массовой гибели людей в Минске.

«Фейк ужасный абсолютно, якобы там убили 20 человек, — рассказал Евгений Попов Федеральному агентству новостей. — Они («Дождь». — Прим. ФАН) специально разжигают, специально ищут упырей, которые будут разъединять наши народы. Белорусы сами, без этого «Дождя» разберутся, что там у них происходит. Это первое».

Второе, что возмущает Попова, это представления руководства телеканала о стандартах журналистики.

«Все эти светлоликие прекрасные ребята, которые нам рассказывают о стандартах BBC, о стандартах журналистики, сегодня пытались вычистить из Интернета свой позорный фейк, которым они пытались накормить свою аудиторию! — говорит ведущий программы «60 минут». — Мы рассказали в своей программе, что они соврали, когда говорили о якобы «массовых убийствах» на площадях в Минске. И эти светлоликие товарищи кинули так называемый «блок», то есть они пытались убрать нашу программу из YouTube, аргументируя это авторскими правами.

Мы им сказали в ответ, что, если вы, трусливые ребятки, не уберете свою претензию в течение часа, мы заблокируем абсолютно все ваши передачи, где вы используете кадры из программы «60 минут». Они очень любят делать о нас передачи, просто обожают. Это потому, что их никто не смотрит, а нас смотрит огромная аудитория. И они пытаются заработать на нас свои, пусть и минимальные просмотры. Но никогда в жизни мы не пытались заблокировать те гадости, которые они о нас говорят, хотя врут они о нас беспрерывно».

Попов прокомментировал конфликт с «Дождем» из-за фейка о погибших в Минске
Prt Scr

Такое поведение руководства «Дождя», по мнению собеседника ФАН, является просто позорным.

«Едва мы выдали новость, что они соврали, столкнули два народа и намеренно врут, они тут же наябедничали на нас в YouTube. Это все говорит об их «репутации», об их «стандартах», об их отношении к журналистике, да и о том, что они из себя представляют. Вот и все», — резюмировал Евгений Попов.

Ранее Попов пообещал «закидать страйками и блоками абсолютно все ролики» «Дождя», в которых используются фрагменты программы «60 минут», если в течение часа жалоба не будет отозвана.

«Никогда раньше ваши гадости о нас мы не блокировали. А вы — банальные трусы. У вас ровно час, малыши! Время пошло», — написал журналист в своем Telegram-канале.

«Дождь» не стал испытывать судьбу и, не дождавшись окончания назначенного срока, отозвал жалобу.

«Запомните этот день! Журналисты телеканала «Россия» добились от пропагандистов «Дождя» соблюдения принципов свободы слова и транспарентности», — прокомментировал эту ситуацию Евгений Попов.

Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко вынужден был признать, что его телеканал распространил фейковую информацию о «двух десятках погибших» в Минске.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По данным ЦИК Белоруссии, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, у нее около 10%. Штаб Тихановской не признал официальные результаты выборов. С вечера 9 августа в Белоруссии не прекращаются массовые выступления, МВД страны сообщает об одном погибшем.

Автор: Ирина Петрова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/evgenij-popov-o-fejke-dozhdja-oni-specialno-razzhigajut-chtoby-razedinjat-narody-118148

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2017
...пихта из Богородчанского специального агролесхоза, в... МН17 история попала на страницы... и они решили, что он антикоррупционер ...обязанности (посылать дожди и даровать победы... машиностроительного завода Евгений Деркач, другого...» оказался настолько фейком, что в ...
Владислав Шурыгин: Война нон-стоп
...Евгении Шишкиной предпринимателем Андреем Якуниным. Спустя некоторое время они... нарастание потока «фейк-ньюс» невозможно объяснить...предусматривает создание специального разведывательного общества ...понимаешь, что попал не в ...Медиазоны» или «Дождя», где народ ...
Новости Украины и Новороссии 17 сентября 2018
... союза ветеранов Евгений Строкань. О... Также он заявил, что «очередной фейк РФ» ...сотрудничества «Европа» Эдуард Попов. — Много вопросов...а затем других специальных подразделений России, ...то выводах. Надо дождаться окончательных результатов расследования...
Новости Украины и Новороссии 12 января 2017
...что, это не фейк http://sport.obozrevatel...Республики обратились к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ...от «Оппозиционного блока» Евгением Балицким, — об обеспечении... чтобы наши офицеры попали в Донецк и ...ru Трамп. Золотой дождь Почему они такие скучные? К ...
Новости Украины и Новороссии 14 июня 2019
...они поделились сегодня с журналистами. «Наконец-то мы дождались...— отметил житель Донецка Евгений Авдеенко, который получил ...понять, зачем они сделали именно такой фейк, и .... Тех, кто попал в плен к российским...США Антон Орловский, специально для «Русской Весны»...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)