1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 2.Кобляково
10:32. 15 августа 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково.Вып.3
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-1
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-2
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-3
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково. Вып.1
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково. Вып.2
Зыбка в доме А.И. Чунина
Диван в доме А.И. Чунина
Интерьер, фрагмент росписи в доме А.И. Чунина
Кухонный стол в доме А.И. Чунина
Печь в доме А.И. Чунина
Печь с гобцем (примостом, загородкой)
Интерьер в доме Г.А. Черемных
Кровать в доме Г.А. Черемных
Угол кухни в доме Г.А. Черемных
Терраса в доме В.И. Черемных
Угол двора П.В. Черемных
Внутренний вид амбара В.И.Черемных
Амбар рубленый в «лапу»
Вид дома со двора
Внутренний вид бани «по-белому»
Телятники – выгородки для пастьбы телят