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1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 2.Кобляково

10:32. 15 августа 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково.Вып.3


1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-1
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-2
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-3
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково. Вып.1
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково. Вып.2


Зыбка в доме А.И. Чунина
Зыбка в доме А.И. Чунина

Диван в доме А.И. Чунина
Диван в доме А.И. Чунина

Интерьер, фрагмент росписи в доме А.И. Чунина
Интерьер, фрагмент росписи в доме А.И. Чунина

Кухонный стол в доме А.И. Чунина
Кухонный стол в доме А.И. Чунина

Печь в доме А.И. Чунина.
Печь в доме А.И. Чунина

Печь в доме А.И. Чунина

Печь с гобцем (примостом, загородкой)
Печь с гобцем (примостом, загородкой)

Интерьер в доме Г.А. Черемных
Интерьер в доме Г.А. Черемных

Кровать в доме Г.А. Черемных.
Кровать в доме Г.А. Черемных

Кровать в доме Г.А. Черемных

Угол кухни в доме Г.А. Черемных
Угол кухни в доме Г.А. Черемных

Терраса в доме В.И. Черемных
Терраса в доме В.И. Черемных

Угол двора П.В. Черемных
Угол двора П.В. Черемных

Внутренний вид амбара В.И.Черемных.
Внутренний вид амбара В.И.Черемных

Внутренний вид амбара В.И.Черемных

Амбар рубленый в «лапу»
Амбар рубленый в «лапу»

Вид дома со двора
Вид дома со двора

Внутренний вид бани «по-белому»
Внутренний вид бани «по-белому»

Внутренний вид бани «по-белому»1

Телятники - выгородки для пастьбы телят
Телятники – выгородки для пастьбы телят

Источник: https://humus.livejournal.com/7354699.html

Метки: история, Россия, экспедиция, этнография

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