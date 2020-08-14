«Собачье сердце»: горькая правда о насквозь фальшивой повести Михаила Булгакова

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Горькая правда в Собачьем сердце, повесть также фальшива как Вечера на хуторе близь Диканьки. А есть ещё Монисто Я вас прощаю Хадидже Окоп и другие прекрасные рассказы Сергея Пилипенко. Я злился в своё время что мафия писательская боится самородков ей бы всё писочек писочек но есть инет Серёга талант наравне с Булгаковым Зощенко Короленко и даже Гоголем. Серёге на исторической родине сельчане прижизненный памятник сварганили когда из статую ростовой Ленина сделали атамана Пилипчука вот это Серёга и есть. Правда должна быть с кулаками но кулаки эти должны быть из справедливости.
Вдаль от тимьяна и клевера в устьях торосы круша видишь как льется душа. К северу, к северу, к северу.