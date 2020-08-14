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Славяне лежачих не бьют

21:16. 14 августа 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:


На заседании СБ Белоруссии Лукашенко прокомментировал происходящие в стране протесты.
В них он обвинил Польшу, Голландию, Украину, а также "Открытую Россию" Ходорковского и Навального, а сами протесты – инспирированными из-за границы.
Ситуацию в Минске Лукашенко не считает катастрофой или чрезмерно напряженной, но проблемной, несмотря на очевидное увеличение числа бастующих за последние 3 дня и сегодняшние протесты в Минске.
Также Лукашенко заявил, что лежачих бить нельзя, потому что мы славяне, поэтому МВД дано указание лежачих не бить.



Каких-либо заявлений на тему введения Военного Положения не делалось. Наоборот, среди заявлений можно отметить призывы успокоиться и не мешать силовикам.Эксцессы списывают на перестаравшихся ОМОНовцев, хотя если верить интервью в "Стране" https://colonelcassad.livejournal.com/6096565.html, они так понимали приказ действовать жестко.
В целом, заметны попытки Лукашенко несколько перестроить свою информацоинную линию (запоздалые, но тем не менее), потому что в предшествующие дни он очевидно информационно проигрывал, причем в интернете с разгромным счетом. Принесет ли это ему дивиденды, увидим во время протестов в ближайшие дни, где на него будет оказано максимально давление с целью вынудить его согласие на повторные выборы осенью этого года. Я бы поставил на то, что Лукашенко не сумев подавить протесты в зародыше, перейдет к гибридной тактике, с дозированным использованием силы и мелким уступкам, для выигрыша времени и стабилизации ситуации. Разумеется, если в его окружении произойдет реальный раскол, события могут резко ускориться. Получится ли у него, будем наблюдать.

Между тем, министр иностранных дел Германии Маас уже заявил, что санкции против Лукашенко и руководства Белоруссии неизбежны и будут введены в ближайшее время.
Санкции, помимо Лукашенко, скорее всего затронут членов его семьи, руководителей МВД, КГБ и внутренних войск, возможно руководство Минобороны, главу ЦИК, а также некоторых министров.
ЕС официально отказался признавать выборы в Белоруссии и обвинил власти страны в их фальсификации, а также насилии против протестующих.

PS. Глава ЦИК Белоруссии Ермошина заявила, что пересмотра итогов выборов не будет – альтернатива "Потерь страну".
Кроме того, Ермошина заявила, что Тихановская свое обращение не участвовать в массовых беспорядках и сидеть дома, записывала в ее кабинете, но без нее.
При записи с Тихановской находились "два высокопоставленных силовика" и адвокат Тихановской.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6097143.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4850 3254
    малыш 14 августа 2020 в 23:10

    Не надо выдергивать отдельные слова из смысла и собирать LEGO не понятно чего.
    Славяне не бьют лежачего славяна когда решаются славянские разногласия.
    У евреев тоже есть – Не укради у БЛИЖНЕГО СВОЕГО. У других сам Бог велел украдать.

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