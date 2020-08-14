Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 августа 2020

Продолжая анализировать политику современного Ирана, автор показывает, что Тегеран предал забвению антиимпериалистические идеалы революции 1979 г. и вновь возрождает имперскую политику. Как и в первой части, в этой статье представлено много неизвестных фактов.

Молодёжь, проливавшая кровь за свою страну, начинает интересоваться политикой. Бывший офицер спецназа Стражей Революции Махмуд Ахмадинежад в возрасте 51 г. избирается президентом Республики. Последний, как и Хомейни, не ладит с духовниками, которые не посылали своих детей воевать. Он намерен бороться с несправедливостью и модернизировать страну. Инженер по образованию и преподаватель технологии, он развивает в стране современную индустрию и начинает реализовывать обширную программу жилищного строительства, чтобы покончить с городскими трущобами. Во внешней политике он сближается с Уго Чавесом и Башаром аль-Ассадом, и они вместе начинают восставать против западного империализма. Иран, Венесуэла и Сирия становятся центром международной дипломатии при скромной поддержке Святого престола

Несмотря на тягостные воспоминания о войне Ирака против Ирана, Ахмаждинежад помогает Ирану отразить американскую агрессию, не делая различий между суннитами и шиитами, а затем Сирии в её борьбе против джихадистов. Но он входит в конфликт из-за своей поддержки иракских суннитов и светских сирийцев, затем из-за придания большего значения античному Ирану, чем Ирану периода исламской веры, и, наконец, из-за отмены обязательного ношения чадры. Он высказывает прямые угрозы в адрес духовенства и Вождя Революции аятоллы Али Хаменеи. На следующих выборах Катами и сын Рафсанджани с участием ЦРУ организуют уличные протесты в Тегеране и Исфахане. Но на помощь ему приходят простые люди, и «зелёная революция» срывается.

Аятолла Хаменеи у шиитов считается главным судьёй и высшим духовником. Будучи Вождём революции, он является политическим и военным руководителем Исламской республики.

В марте 2003 г. Али Хаменеи направляет в Оман делегацию для ведения тайных переговоров с США. Президент Барак Обама намерен продолжать стратегию Рамсфельда-Цебровски по ликвидации государственных структур на Ближнем Востоке, но не хочет, чтобы американские войска ввязывались в это грязное дело, как это было при его предшественнике Джордже Буше, ввязавшемся в войну в Ираке. Поэтому он способствует разделению мусульман на суннитов и шиитов. Американские дипломаты заявляют посланникам Вождя, что они могут согласиться с организацией «шиитского полумесяца» и его соперничеством с саудовскими суннитами. Представитель Вождя Али Акбар Велаяти усмотрел в этом возможность возрождения империи Сафавидов. Не поставив в известность других членов делегации, он берёт обязательство устранить людей Ахмадинежада и оказать поддержку шейху Хасану Рохани, который был первым лицом, контактировавшим с Израилем и США по делу Иран-Контрас.

После этого Совет стражей конституции объявляет кандидата Ахмадинежада Эсфандиара Рахима Машаи «плохим мусульманином» и запрещает ему выставлять свою кандидатуру на выборах президента. Вождь благоприятствует выдвижению нескольких кандидатов от революционеров, тогда как прозападники выдвигают одного Рохани. Его и выбирают. Он назначает министром иностранных дел Мохамада Джавада Зарифа, который на протяжении длительного времени проживал в Америке.

Джон Керри и Мухаммад Джавад Зариф разрабатывают основные положения Омманского соглашения. Они восстанавливают деление Ближнего Востока на суннитов и шиитов, как это было задумано Бернаром Леви и Збигневом Бжезинским.

Новая команда представителей пяти стран-членов Совета безопасности ООН и Германии ведёт открытые переговоры о ядерном оружии Ирана. Программа ядерных исследований была разработана ещё при правлении шаха, и Иран осуществлял её во время навязанной ему Ираком войны, но после того, как имам выступил против оружия массового поражения, эта программа была оставлена. Тем не менее, Ахмадинежад продолжал работу по некоторым пунктам этой программы, касавшимся мирного использования атомной энергии. Но Израиль наводнил международную прессу фейками, заявляя, что Иран намеревается возобновить холокост, доходя до того, что в переводах искажал заявления своих руководителей. Но великие державы знают, что это не так, и в Женеве заключается предварительное соглашение, но не подписывается. На протяжении целого года Мохаммад Джавар Зариф и госсекретарь США Джон Керри ведут закрытые переговоры о разделе Ближнего Востока, закончившихся подписанием секретного протокола. И только в 2015 г. в Лозанне будет формально заключено соглашение, а в Вене оно будет подписано. Распри между Тегераном и Вашингтоном прекращаются, санкции постепенно отменяются, а узники с обеих сторон освобождаются. В Иран самолётом направляется наличными первый транш в размере 1,3 миллиарда долларов.

Однако выгоду получают только приближённые к клану Рохани. Они ведут роскошный образ жизни и ничего не делают для простых людей, которые всё более и более страдают от тяжёлой экономической ситуации. Конечно, экономические санкции Запада мешают развитию страны, но это не объясняет ситуацию: имея огромный опыт по торговым отношениям, Иран создаёт сложную систему посредников вокруг Дубая, маскируя природу и назначение своей продукции, а США не в состоянии контролировать ни его сухопутные границы с восемью соседними странами, ни морские.

Бывший вице-президент Ирана при Ахмадинежаде и секретарь Национального совета безопасности Хамид Багаи, который намеревался учредить международную организацию по борьбе с несправедливостью, был закрытым судом приговорён к 15 годам тюремного заключения.

В 2017 г. Совет стражей конституции объявляет сторонника Ахмадинежада, намеревавшегося выставить свою кандидатуру на президентских выборах, «плохим мусульманином» и запрещает ему выставлять свою кандидатуру. Шейха Рохани избирают на второй срок, но бывший президент Махмуд Ахмадинежад вскрывает нецелевое использование денежных средств правительством и Вождём. Против президента и Вождя организуются протестные манифестации. Власти помещают Ахмадинежада под домашнее наблюдение и арестовывают всё его окружение. Эсфандиара Рахима Машаи, который представлял его на выборах в 2013 г., приговаривают к шести с половиной годам тюремного заключения за заговор «против Исламской республики». Хамида Багаи, который был его доверенным лицом на выборах в 2017 г., приговаривают к 15 годам тюремного заключения закрытым судом, но ничего по этому делу неизвестно, неизвестны даже мотивы преследования.

После этого правительство публикует документ, в котором предлагается создание шиитской коалиции, включающей Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Азербайджан под руководством Вождя революции аятоллы Али Хаменеи. Речь идёт ни больше, ни меньше как о возрождении Сафавидской империи. В Сирии Стражи революции прекращают воевать за всю страну и защищают только шиитов.

За несколько лет Иран, выступавший против империализма, становится вновь империалистической державой. Его бывшие союзники приходят в смятение и не знают, как выбраться из ловушки, в которую они попали.

Действия Ирана совершенно не соответствуют тому, что говорят политики. Его стратегию никто не понимает. Запад ошибочно считает, что Иран настроен против США. Это совсем не так: правительства шаха, Рафсанджани, Катими и Рохани были полностью повёрнуты в сторону Вашингтона. Дело о заложниках из посольства (1979-81 г.г.) – это выдумка. Речь шла не о заложниках, а о дипломатах, занимавшихся явным шпионажем. Впрочем, Соединённые Штаты никогда не требовали репараций в силу Венской конвенции о защите дипломатических лиц. Что касается антиимпериалистического лагеря, он, по определению, против империализма, но не против Соединённых Штатов. Ахмадинежад обратился к Дональду Трампу с предложением провести чистку своей администрации согласно предвыборным обещаниям.

Будучи не только военачальником, но и здавомыслящим политиком, генерал Кассем Сулеймани для шейха Хассана Рохани мог быть соперником. Но он был ликвидирован Соединёнными Штатами, которые, несмотря на угрозы, ничем за это не поплатились. Наоборот, президент Рохани согласился, что один из убийц генерала станет Премьер-министром Ирака.

Дезориентированный поражением Хиллари Клинтон на президентских выборах и победой Дональда Трампа, Иран продолжает надеяться на то, что последний недолго продержится во власти. Шейх Рохани отказывается с ним разговаривать. Дональд Трамп, отказавшись от стратегии Рамсфельда-Цебровски, обращается к суннитам с предложением прекратить поддержку террористических организаций во время своего выступления в Рияде и выходит из заключённого с шиитами Венского соглашения. И если саудовцы приспосабливаются к новому хозяину Белого дома, то команда Рохани продолжает его игнорировать. Единственным, что могло бы урегулировать отношения с Белым домом и Пентагоном, был бы отказ от Стражей революции, Хезболлы и любой формы западного доминирования и деления мусульман на два лагеря с целью недопущения возврата революции.

В итоге, Дональд Трамп укрепляет свою власть в регионе, ликвидируя с интервалом в несколько недель главного венного предводителя суннитов халифа Абу Бакр аль-Багдади и главного военачальника шиитов генерала Кассема Сулеймани.

Тогда шейх Рохани решает заговорить с Дональдом Трампом. В марте 2020 г. он руководит действиями хуситов с эмиратцами против саудовцев в Йемене, в мае он соглашается с назначением одного из убийц Сулеймани Мустафы аль-Кадими Премьер-министром Ирака, а в июне он направляет Стражей революции воевать на стороне НАТО в Ливии, как это прежде сделал его наставник Рафсанджани, направивший их в Боснию-Герцеговину. Одновременно он соглашается на продажу Китаю нефти по цене в 70% от рыночной, что обеспечит ему вновь поступление нефтяной ренты, но поставит под вопрос соглашение с Индией, которым предусматривался транзит индийских товаров в Афганистан через иранский порт Шабахар в обход Пакистана. Однако по исторически сложившейся логике Тегеран должен был бы присоединиться к китайскому проекту шёлкового пути, который поддерживался Ираном в античные времена и средневековье, и, следовательно, вступить в союз с Пакистаном.

История современного Ирана сводится к двум политическим воззрениям. У одних – это имперское величие, основанное на заветах пророка Мохамеда, а у других – борьба за справедливость, основанная на примере его жизни и жизни пророков Али и Хуссейна. Первых на Западе называют «умеренными», а вторых «консерваторами».

Предположение

Всё, что будет сказано ниже, всего лишь предположение, но оно заслуживает того, чтобы о нём порассуждать.

Следует отметить, что убийство генерала Касссема Сулеймани, командующего силами специального назначения Стражей революции, было совершено с согласия Хассана Рохани. И оно не только не вызвало пропорционального ответа, но один из его убийц становится при поддержке шейха Рохани Премьер-министром Ирака. Поддержав это назначение, власти Ирака собственноручно нейтрализовали Стражей революции. Логично предположить, что следующей жертвой станет генеральный секретарь Хезболлы ливанец Хассан Насралла.

23 июня 2019 г. посол Израиля Данни Данон заявляет в Совете безопасности о нарушении Хезболлой резолюции 1559. Он утверждает, что ряд сооружений в порту Бейрута принадлежат Хезболле.

Однако не они послужили причиной взрывов в Бейруте. Это был обстрел новой ракетой, и склад Хезболлы был попросту взорван этой ракетой. В результате взрыва более 150 человек погибли и 5000 пострадали. Только такие деятели Израиля, как депутат Моше Фейглин, да иранцы утверждали на следующий день, что любое зло во благо. Для официальной прессы Тегерана разрушение порта Бейрута повысит активность сухопутного пути Тегеран-Багдад-Дамаск-Бейрут, являющегося шиитским проектом.

6 августа французский президент Эммануэль Макрон выезжает в Бейрут. По сообщениям его собеседников он дал ливанским руководителям три недели на применение второй части резолюции 1551, предусматривающей разоружение Сопротивления [1]. 7 августа Хассан Насралла выступал по каналу al-Manar. Он был смущён, расстроен и даже подавлен, и утверждал, что не имеет никакого отношения к взрывам в порту Бейрута.

Но машина пущена в ход. Первая часть резолюции 1551 предусматривает отстранение сирийских миротворческих сил, положивших конец гражданской войне в Ливане. Она началась с убийства бывшего Премьер-министра Рафика Харири и «революции кедров». Вторая часть, касающаяся разоружения Хезболлы, осуществляется в 2020 г. разрушением половины Бейрута и новой цветной революцией.

Всё это дело рук двух сообщников по делу «Иран-Контрас» – Беньямина Нетаньяху и Хассана Рохани.