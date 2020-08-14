Сатановский ответил на выпады Алексиевич и Спивакова против Лукашенко

Политолог Евгений Сатановский отреагировал на высказывания нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и дирижера Владимира Спивакова против президента Белоруссии.

Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, обратилась к белорусскому лидеру Александру Лукашенко в эфире признанного иноагентом в РФ “Радио Свобода”. Писательница призвала политика “уйти, пока не стало слишком поздно”, указав на риски гражданской войны в Белоруссии на фоне последних событий.

По мнению Сатановского, подобные высказывания признанных на Западе деятелей являются частью информационной кампании, механизмы которой были отработаны на Украине во время переворота 2014 года. Часть известных личностей достаточно быстро сориентировалась в информационном поле и выступила против Лукашенко в угоду протесту в виде публичных заявлений и отказа от полученных из его рук наград.

“Интеллектуалы Лукашенко “продали” в момент. Вот, в частности, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Я всегда говорил, что это тетенька скорее Ходорковского, чем белорусская – так оно и произошло”, – сказал Сатановский.

Также политолог высказался о решении народного артиста СССР Владимира Спивакова отказаться от врученного Лукашенко ордена Франциска Скорины с критикой политики белорусского лидера. По словам Сатановского, знаменитый дирижер “отметился удивительным образом”, а ситуация с отказом от наград напомнила ему поведение украинских и некоторых других артистов после воссоединения Крыма с Россией.

“Это мы и на Украине видели по Крыму – там тоже достойнейшие и замечательнейшие внезапно впали в состояние жуткого негодования. Это, конечно, музыку их слушать не мешает, но как-то и самому уже не хочется. Нормальная спецоперация идет, что такого?” – сказал Сатановский в эфире “Вести FM”.

Отметим, решение Спивакова отказаться от врученного Лукашенко ордена вызвало неоднозначную реакцию в обществе и среди артистов. Примечательно, что орден Франциска Скорины, которым дирижер был награжден в 2014 году, вручается за гуманитарные заслуги в отношении Белоруссии, и отказ от него многим показался странным в контексте поддержки Спиваковым граждан этой страны.