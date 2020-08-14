Русский спасай Катюшу ! кричали немцы . женщины на войне , военные истории

... годовщины Великой Победы читателям «Русской Весны» будет небезынтересно узнать... Ю., удирая от С.П., кричал: «Мама!» – это, оказывается,.... Это, вероятно, или «Катюша», или бомбёжка. Только на ...в лесу был истоптан немцами. Группы спасались тем, что весь ...
.... Как сообщала «Русская Весна», 7 сентября...выбегает на открытое пространство, кричит: «Гена, прикрывай!»... которых спасать других — это значит спасать себя,... с использованием «Катюш», затем включилась авиация..., но контратака немцев в направлении хутора...
...всех на базаре кричит именно вор». Идеологическая...А реактивные минометы «Катюша» мы в наследство..., беспрерывно призывающая немцев оплачивать чужие ошибки... крыс, которые спасали свои жалкие жизни...подвиги украинских полков регулярной русской армии- Волынского, ...
...на самом лучшем русском языке он смог ... правда помрет! Надо его спасать - дать раздышаться! Второй:...есть! Давеча хотел "катюшу" смастерить из пулеметной ...Нельзя говорить, стонать, кричать! Если вытерпишь месяц ...солдата за каждого немца награждать?! Это работа...
Пока человек полностью сосредоточен на переменчивых волнах альтернатив этого мира относительности, он долго будет забывать переотождествить себя с лежащим подспудно неизменным морем все-защищающего Духа. Только в душевной реализации он уходит от поверхностной текучести и обретает неизменное состояние: то, в котором здоровье и болезнь, удовольствие и страдание, жизнь и смерть, и все пары противоположностей предстают всего лишь, как волны перемен, поднимаясь и падая на грудь океана Неизменности.