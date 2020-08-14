Парадоксы науки складываются в единую картину. С.В. Сипаров, Д. Ю. Перетолчин
11:01. 14 августа 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
Как складывается научный консенсус и что такое общепринятая картина мира. Почему часто не совпадают картины определенного явления в физике и в математике.
Что происходит с некоторыми утвержденными теориями при смене научного подхода и почему. Об этом и многом другом беседуют ведущий Дмитрий Юрьевич Перетолчин и доктор физико-математических наук, профессор Сергей Викторович Сипаров.
Как складывается научный консенсус и что такое общепринятая картина мира. Почему часто не совпадают картины определенного явления в физике и в математике.
Что происходит с некоторыми утвержденными теориями при смене научного подхода и почему. Об этом и многом другом беседуют ведущий Дмитрий Юрьевич Перетолчин и доктор физико-математических наук, профессор Сергей Викторович Сипаров.
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