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Парадоксы науки складываются в единую картину. С.В. Сипаров, Д. Ю. Перетолчин

11:01. 14 августа 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.
Как складывается научный консенсус и что такое общепринятая картина мира. Почему часто не совпадают картины определенного явления в физике и в математике.

Что происходит с некоторыми утвержденными теориями при смене научного подхода и почему. Об этом и многом другом беседуют ведущий Дмитрий Юрьевич Перетолчин и доктор физико-математических наук, профессор Сергей Викторович Сипаров.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5162553.html

Метки: здравый смысл, логика, наука, теория, физика, человек

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