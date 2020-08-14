Открытым текстом 14.08.2020

Резать, не дожидаясь перитонита

Не пришло ещё время ужасных чудес. На шестых выборах президента Белоруссии в шестой раз победил Александр Григорьевич Лукашенко. Даже оппозиционный сайт “Зубр”, выкладывающий тщательно подобранные участковые отчёты, и то не смог найти место, где тот набрал менее половины голосов.

Но что характерно: про мизерный рейтинг Лукашенко, четыре голоса из пяти за оппозицию, украденные выборы либероидные СМИ писали ещё до начала голосования. Соцсети давно унавожены фантазиями об усатом диктаторе, якобы жутко мешающем республике стать процветающей европейской державой. Потом пошли памятки: что такое сцепка, как бить милицию, чем отбивать задержанных…

За неделю до выборов активизировались заготовленные телеграм-каналы — и понеслось. Всё накатано. Демонстрации против фальсификаций, цветочки ОМОНовцам, Запад, призывающий стороны к миру и перевыборам. И всегда — без исключения! — один и тот же финал: кровавый переворот, война, развал страны. Цели своей, кстати, та же Польша и не скрывает.

Заместитель министра иностранных дел Польши Яблоньски заявил — цитирую: “Если Белоруссия будет страной без демократических свобод, без настоящей свободы и настоящего уважения прав человека, а такое возможно, то она не станет сильным государством. А также государством, которое сможет в долгосрочной перспективе противостоять России”.

Открытым текстом: антирусский — значит, свободный. На Украине этот бред стал государственной идеологией. И смотрите-ка: противостоит всей остальной России. На радость Польше и стоящим за ней Соединённым Государствам Америки.

Открытым текстом спрошу: не ради ли этого Польша и Литва годами содержат беглецов из Белоруссии, оплачивают агитационные сайты и станции, устраивают белорусским писателям и журналистам премии — вот это да! — несколько недель в СГА. Где тех идеологически обрабатывают, а то и вербуют.

Итог долгой планомерной работы — на улицах Минска. Но Лукашенко не Янукович: нет у него капиталов, доступных зарубежному аресту. И власть он просто так не отдаст. К тому же, что-то мне подсказывает, что методичку Шарпа — по ней поджигали Белград, Каир, Киев… — он изучил. И хорошо знает, чем заканчивается даже мирный поначалу протест…

Фронт национального уничтожения

Открытым текстом объясняю: силовое подавление беспорядков в Минске — следствие переворота в Киеве. Запад тогда тоже призывал стороны к миру, а Януковичу не последние в ЕС люди вовсе обещали роспуск майдана и перевыборы. Он им поверил и чуть не погиб. Лукашенко прекрасно понял: до крови — доведут. Потому не ждал приказов Запада уважать якобы мирный протест, пересчитать голоса, повторить выборы… и перешёл к неизбежной развязке без увертюр и прелюдий. Так что некоторым пришлось открыться раньше времени.

Депутат от Польши Сариуш-Вольский в Европарламенте предложил ввести санкции против РФ за события в Белоруссии, Цитирую его слова: “Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии”.

Открытым текстом спрашиваю: где мы, где минские протесты? Но кому интересна правда? Нынешние жестокие столкновения на улицах белорусских городов — это же совсем не о демократии, не о том, с усами президент или без. Конечная цель всего происходящего, хотите признавать или нет, – это отказ Белоруссии от союза с Российской Федерацией и укладка на обеденный стол ЕС.

Лукашенко, кстати, играет этой картой с СГА и ЕС да и с нами тоже не первый год. Забывая иногда, что Белая Русь может выжить только вместе с Русью Великой, а Бялорусь по Западному образцу— лишь очередная порция корма.

В нормальные времена оппозиция, проигравшая выборы (да ещё когда власть набрала четыре голоса из пяти), пыталась разобраться, что у неё не так. Нынче — жалуется спонсорам.

Незарегистрированный, ибо сбежавший, кандидат в президенты Белоруссии Цепкало заявил, что оппозиция будет добиваться признания Западом Тихановской законным президентом. Для этого он предложил созвать “саммит внутри Евросоюза”.

Открытым текстом напоминаю: Запад уже признал депутата Гуайдо президентом Венесуэлы — помогло это Западу и самому Гуайдо? А главное, Венесуэле? Цепкало тоже провозгласил правительство в изгнании с требованиями — в частности, “защиты демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей”.

Суд над Ефремовым: Актёр Актёрыч ломает комедию

Михаил Олегович Ефремов дожил до, пожалуй, главной роли — подсудимого. И, как положено Актёр Актёрычу, держит паузу, цепляясь за каждую секунду зрительского внимания зубами и когтями. И в буквальном смысле ломает комедию. Или по мнению его болельщиков — трагедию.

Вечером в понедельник в квартиру Ефремова вызвана скорая помощь. Но то ли не нашла причин для госпитализации, то ли — по словам родных — он сам отказался. Во вторник он увезён прямо из здания суда в больницу имени Боткина с подозрением на инсульт. По предварительным данным, подозрение не подтвердилось, на следующий же день актёра перевели в обычную палату и стали готовить к выписке.

Открытым текстом спрашиваю: зачем так играть? Зачем отпираться от предыдущих показаний и покаяний, превращаясь в глазах всей страны из честно сожалеющего о пьяной дурости в глупо изворачивающегося труса? Зачем портить репутацию перед судьёй, что повлечёт отказ в будущем снисхождении? Зачем то ли нарываться на реальный инсульт, что при его образе жизни несложно, то ли учинять спектакль на основе долгого былого опыта отключения мозга спиртом, коноплёй и кокаином?

Открытым текстом объясняю: предварительное заключение идёт в зачёт срока лишения свободы. А Ефремов собрал едва ли не все возможные отягчающие обстоятельства: алкогольное и наркотическое опьянение, причём в несколько стадий (то есть не за один раз набрался, а добавлял), смерть потерпевшего, отказ раскаяться… За такое срок немалый и вряд ли в колонии-поселении.

Чем дольше суд, тем меньше времени придётся провести в условиях, зачастую способствующих вразумлению. Открытым текстом полагаю: мы ещё увидим отвод адвоката, чтобы новый тоже тянул время ознакомления с делом, требование назначить несусветные экспертизы, а потом их тоже непременно и долго оспаривать, вызов ничего не значащих свидетелей с пространными и долгими рассуждениями.

Михаил Олегович хочет тянуть срок в своей постели, а не на тюремных нарах. Это вряд ли менее грязно и подло, чем отказ от признания вины. Впрочем, чему мы удивляемся? Это же представитель той самой либероидной тусовочки людей со светлыми лицами! Там, похоже, другие и не выживают…