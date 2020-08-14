МИД предлагает сделать спасение россиян из-за рубежа платным

Слишком большие расходы, которые сейчас государство несет на вывоз россиян из других государств, заставили Министерство иностранных дел задуматься над изменением правил такого вывоза. Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которое сделает помощь нашим соотечественникам платной.



Сейчас предполагается, что граждан надо спасать за счет государства, когда из жизни и здоровью угрожает опасность. В МИДе считают, что это слишком субъективное понятие. Вместо этого предлагается спасать всех подряд россиян, но при условии, что после они в течение трех месяцев возместят стоимость вывоза.



Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в МИД по почте. Если за это время гражданин не оплатит свою эвакуацию из-за границы, будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств перед государством, пишут "Ведомости".



В итоге, считают в МИДе, граждане, зная о предстоящих расходах, лишний раз подумают – а действительно ли имеется угроза их жизни?



В конце апреля этого года глава ситуационно-кризисный центра (ДСКЦ) МИД РФ Михаил Петраков рассказывал на пресс-конференции, что вывоз россиян в период пандемии был организован, мягко говоря, не централизовано. Иногда сотрудникам дипломатических миссии РФ приходилось тратить собственные деньги, чтобы организовать вывоз людей, например, так произошло в США, когда эвакуировали российских детей.

Ранее в интервью журналисту Михаилу Зыгарю официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие россияне до недавнего времени летали, ездили за границу совершенно необоснованно. «Люди, у которых за душой ничего не было, для них авиаперевозки стали делом обыденным. Для этого иногда даже не надо деньги иметь, достаточно иметь паспорт, визу и попасть в какую-то программу… Раньше это было доступно только [элите], определенному классу людей и туристам, которые имели возможности», — посетовала дипломат.



Она рассказала, как девочкой приходила к маме на работу в консульство и видела, что «люди, у которых есть деньги, которые «соответствующим образом одеты, занимаются неким делом, путешествуют на самолетах». «А люди, у которых нет денег, путешествуют, как придется, автостопом, [плохо] одеты, ни на что не претендуют, готовы спать, есть, ждать на полу, в вагоне и т. д.». Мораль: хочешь ездить за рубеж — нужно иметь деньги и связи

Источник: https://www.nakanune.ru/news/2020/8/14/22581206/