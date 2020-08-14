Главная » История, Мировоззрение, Политика

Фальшивка государственного масштаба. Рассекреченные документы

15:44. 14 августа 2020 118 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

"Сколько можно лгать и изворачиваться! Надо раз и навсегда признать вину во всех преступлениях, который совершил наш народ и лично товарищ Сталин!"- кричат либералы! RUSLOVO.RU Дзен, всегда ставя под сомнение официальные версии, решил проверить документы (не буду редактировать текст оглавления).

По решению Президента Российской Федерации Д.А. Медведева размещены электронные образы подлинников архивных документов по "проблеме Катыни" из "пакета N 1"

(1)Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения,постановления об окончании следствия и обвинительного заключения. (2) Рассмотрение дел и вынесения решения возложить на тройку в составе т.т Меркулова, Кабулова и Баштакова (начальника 1-го спецотдела НКВД СССР) Подпись Берия
(1) Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения,постановления об окончании следствия и обвинительного заключения.
(2) Рассмотрение дел и вынесения решения возложить на тройку в составе т.т Меркулова, Кабулова и Баштакова (начальника 1-го спецотдела НКВД СССР) Подпись: Берия

Вроде все верно, все сходится. Радуйся, поДляко-патриото! Утритесь, адвокаты "тоталитарного режима"! Что здесь можно еще ставить под сомнение!

Но есть еще один документ, который плюшевый, наверное, не "видел":


Странно, в 1938 "тройки" ликвидировали, а в 1940 они появляются из прошлого. Парадокс! Но это не одно перемещение во времени.

Гильза, найденная на месте раскопок и еще 7 аналогичных гильз с маркировкой "dnh, *, 1, 41", где "dnh" - код изготовителя боеприпаса по немецкому перечню (завод "Rheinisch Westfalische Spregstoff AG de Dürlach"), цифры "1, 41" - номер партии и год выпуска, а символ "*" означает латунную оболочку гильзы
Гильза, найденная на месте раскопок, и еще 7 аналогичных гильз с маркировкой "dnh, *, 1, 41", где "dnh" – код изготовителя боеприпаса по немецкому перечню (завод "Rheinisch Westfalische Spregstoff AG de Dürlach"), цифры "1, 41" – номер партии и год выпуска, а символ "*" означает латунную оболочку гильзы

То есть расстреливали в 40-ом, а гильза из будущего- 41-го. Опять парадокс!

Если НКВДшники могли перемещаться во времени, то наверное могли и за секунды перемещаться в пространстве:

Еще один "подлинник" из "пакета №1" - записка председателя КГБ при СМ СССР А.Н Шелепина Н.С Хрущеву о ликвидации всех учетных дел на польских граждан, "расстрелянных в 1940 г."
Еще один "подлинник" из "пакета №1" – записка председателя КГБ при СМ СССР А.Н Шелепина Н.С Хрущеву о ликвидации всех учетных дел на польских граждан, "расстрелянных в 1940 г."

Решил посмотреть информацию о Старобельском лагере. Оказалось, что он находился на территории современной Луганской области в 83-х километрах от Луганска(бывший Ворошиловград). До Донецка – 130. А близ Харькова – это 208 км по прямой! А почему не близ Белгорода, до него всего-то 221км. И еще, видать, не на пользу пошли составителям "документов" все эти пространственно-временные перемещения, да так, что начали выражаться чуть ли не по-польски:

"Могущих быть запросов"! Допусти я в школе такой оборот речи, давно б учил "Войну и Мир" наизусть! Но главному чекисту страны (я нашел еще пару орфографических ошибок), можно.

И это только малая часть доказательств "подлинности" документов из "пакета №1", просто не хочу утомлять вас техническими подробностями. Я лишь отвечу на вопрос, который всегда задаю себе, прежде чем начать расследование: "Кому это выгодно?"

14 октября 1992 года впервые "неожиданно" появился "пакет №1".

Через месяц с лишним, 30-го ноября, Ельцин и его команда все равно проиграли в Конституционном Суде "дело о запрете КПСС".

"Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) – "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: "Кому выгодно?" (В. И. Ленин, Кому выгодно?.)

А выгодно это было нашим либер…там, чтобы никто не мешал им грабить нашу Родину.


RUSLOVO.RU Дзен



***


Источник.
.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/5162950.html

Метки: ельцин, медведев, польша, ссср, фальсификация

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Уникальные факты о царской России. Почему сто лет назад рухнула монархия?
... большинство фракций в Государственной Думе, именно московское...слоя. Таким образом, фальшивка Февраля декорируется с ... зарубежные архивы? Благодаря рассекреченным документам из зарубежных архивов..., но недостаточные в масштабе революции. Это разменная...
СССР меньше, чем за 30 лет при Сталине, сухие факты
...из первых мест по масштабам проституции, детской проституции,...и заключенных а) Благодаря рассекреченным архивным данным ложь о...и другие особо опасные государственные преступления было приговорено ...иной форме гуляют пропагандистские фальшивки о засилии евреев ...
Мифы о СССР
...-1990)", "К вопросу о масштабах репрессий в СССР" (автор ... самого высокого уровня. Государственная статистика любого государства работает...ядерного удара по СССР. Рассекреченные документы показывают, что ...ложь, которая восходит к фальшивкам Геббельса 1943 г. ...
Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру
...Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов ...деятельностью НКИД.Французские фальшивки и ошибкиПри этом...публичных выступлений наших государственных деятелей и высказываний...уже совсем другой масштаб притязаний, нежели ...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)