Фальшивка государственного масштаба. Рассекреченные документы
"Сколько можно лгать и изворачиваться! Надо раз и навсегда признать вину во всех преступлениях, который совершил наш народ и лично товарищ Сталин!"- кричат либералы! RUSLOVO.RU Дзен, всегда ставя под сомнение официальные версии, решил проверить документы (не буду редактировать текст оглавления).
По решению Президента Российской Федерации Д.А. Медведева размещены электронные образы подлинников архивных документов по "проблеме Катыни" из "пакета N 1"
(2) Рассмотрение дел и вынесения решения возложить на тройку в составе т.т Меркулова, Кабулова и Баштакова (начальника 1-го спецотдела НКВД СССР) Подпись: Берия
Вроде все верно, все сходится. Радуйся, поДляко-патриото! Утритесь, адвокаты "тоталитарного режима"! Что здесь можно еще ставить под сомнение!
Но есть еще один документ, который плюшевый, наверное, не "видел":
Странно, в 1938 "тройки" ликвидировали, а в 1940 они появляются из прошлого. Парадокс! Но это не одно перемещение во времени.
То есть расстреливали в 40-ом, а гильза из будущего- 41-го. Опять парадокс!
Если НКВДшники могли перемещаться во времени, то наверное могли и за секунды перемещаться в пространстве:
Решил посмотреть информацию о Старобельском лагере. Оказалось, что он находился на территории современной Луганской области в 83-х километрах от Луганска(бывший Ворошиловград). До Донецка – 130. А близ Харькова – это 208 км по прямой! А почему не близ Белгорода, до него всего-то 221км. И еще, видать, не на пользу пошли составителям "документов" все эти пространственно-временные перемещения, да так, что начали выражаться чуть ли не по-польски:
"Могущих быть запросов"! Допусти я в школе такой оборот речи, давно б учил "Войну и Мир" наизусть! Но главному чекисту страны (я нашел еще пару орфографических ошибок), можно.
И это только малая часть доказательств "подлинности" документов из "пакета №1", просто не хочу утомлять вас техническими подробностями. Я лишь отвечу на вопрос, который всегда задаю себе, прежде чем начать расследование: "Кому это выгодно?"
14 октября 1992 года впервые "неожиданно" появился "пакет №1".
Через месяц с лишним, 30-го ноября, Ельцин и его команда все равно проиграли в Конституционном Суде "дело о запрете КПСС".
"Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) – "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: "Кому выгодно?" (В. И. Ленин, Кому выгодно?.)
А выгодно это было нашим либер…там, чтобы никто не мешал им грабить нашу Родину.
***
Источник.
.
Ельцин проиграл дело о запрете КПСС…
А вот Сталин-бы не проиграл…..
Ельцина ОБВИНЯЮТ коммуниЗДы в том что он их ВСЕХ НЕ РАССТРЕЛЯЛ…
Забавно..
Получается туфта, то-есть подлог.
Шняга шняжная, белая нить портняжная…