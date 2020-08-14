Фальшивка государственного масштаба. Рассекреченные документы

Вроде все верно, все сходится. Радуйся, поДляко-патриото! Утритесь, адвокаты "тоталитарного режима"! Что здесь можно еще ставить под сомнение! Но есть еще один документ, который плюшевый, наверное, не "видел":

(1) Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения,постановления об окончании следствия и обвинительного заключения. (2) Рассмотрение дел и вынесения решения возложить на тройку в составе т.т Меркулова, Кабулова и Баштакова (начальника 1-го спецотдела НКВД СССР) Подпись: Берия

"Сколько можно лгать и изворачиваться! Надо раз и навсегда признать вину во всех преступлениях, который совершил наш народ и лично товарищ Сталин!"- кричат либералы! RUSLOVO.RU Дзен, всегда ставя под сомнение официальные версии, решил проверить документы (не буду редактировать текст оглавления). По решению Президента Российской Федерации Д . А. Медведева размещены электронные образы подлинников архивных документов по "проблеме Катыни" из "пакета N 1"





Странно, в 1938 "тройки" ликвидировали, а в 1940 они появляются из прошлого. Парадокс! Но это не одно перемещение во времени.

Гильза, найденная на месте раскопок, и еще 7 аналогичных гильз с маркировкой "dnh, *, 1, 41", где "dnh" – код изготовителя боеприпаса по немецкому перечню (завод "Rheinisch Westfalische Spregstoff AG de Dürlach"), цифры "1, 41" – номер партии и год выпуска, а символ "*" означает латунную оболочку гильзы

То есть расстреливали в 40-ом, а гильза из будущего- 41-го. Опять парадокс!



Если НКВДшники могли перемещаться во времени, то наверное могли и за секунды перемещаться в пространстве:

Еще один "подлинник" из "пакета №1" – записка председателя КГБ при СМ СССР А.Н Шелепина Н.С Хрущеву о ликвидации всех учетных дел на польских граждан, "расстрелянных в 1940 г."

Решил посмотреть информацию о Старобельском лагере. Оказалось, что он находился на территории современной Луганской области в 83-х километрах от Луганска(бывший Ворошиловград). До Донецка – 130. А близ Харькова – это 208 км по прямой! А почему не близ Белгорода, до него всего-то 221км. И еще, видать, не на пользу пошли составителям "документов" все эти пространственно-временные перемещения, да так, что начали выражаться чуть ли не по-польски:

"Могущих быть запросов"! Допусти я в школе такой оборот речи, давно б учил "Войну и Мир" наизусть! Но главному чекисту страны (я нашел еще пару орфографических ошибок), можно.



И это только малая часть доказательств "подлинности" документов из "пакета №1", просто не хочу утомлять вас техническими подробностями. Я лишь отвечу на вопрос, который всегда задаю себе, прежде чем начать расследование: "Кому это выгодно?"



14 октября 1992 года впервые "неожиданно" появился "пакет №1".



Через месяц с лишним, 30-го ноября, Ельцин и его команда все равно проиграли в Конституционном Суде "дело о запрете КПСС".



"Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) – "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: "Кому выгодно?" (В. И. Ленин, Кому выгодно?.)



А выгодно это было нашим либер…там, чтобы никто не мешал им грабить нашу Родину.

RUSLOVO.RU Дзен





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