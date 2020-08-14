Доверие к Европейскому суду по правам человека разрушено, связи судей с Соросом доказаны

Европейский центр права и правосудия в Страсбурге – филиал аналогичной американской НГО, созданной белыми христианами, где ранее (а, возможно, и поныне) заправляет один из основных адвокатов . .. Дональда Трампа! Это, пожалуй, редчайший случай, когда мощная американская НГО (её европейский филиал – официальный спецконсультант при ООН) выступает за сохранение традиционных семейных ценностей. Атака на Трампа ведётся со многих направлений. Но и сам Дональд, похоже, не лыком шит. И контратакует. В репортаже о расследовании ЕЦПП связей европейских либерастов с американским негодяем Соросом нанесён серьёзный удар по имиджу этих разрушителей нормального существования человечества. И, что любопытно, очередная шутка Матрицы налицо: вчера по наитию опубликовал интересную, пусть и годичной давности статью-расследование Дм. Перетолчина о Соросе, а сегодня, находясь в дороге, увидел в ноутбуке отмеченную ранее, в феврале, публикацию… о том же Соросе! Поистине, улыбки и намёки Матрицы непредсказуемы и непостижимы!)



Примечание автора:



Европейский центр права и правосудия — это неправительственная организация, которая часто выступает в суде для проведения кампаний по социальным, семейным и религиозным вопросам. Я горжусь тем, что числюсь научным сотрудником в ECLJ, но на самом деле я написал только одну статью для сайта центра и не получаю от него никакой зарплаты. Я не играл никакой роли в написании отчета.



Исследование показало, что из 100 судей, которые работали в Европейском суде по правам человека в период 2009-2019 годов, почти четверть (22) имеют тесные связи с Фондом Джорджа Сороса «Открытое общество» или с такими НПО, как «Международная амнистия»(Amnesty International ) и другими, которые финансируются миллиардером. Например, Фонд «Открытое общество» перечислил Human Rights Watch с 2010 года 100 миллионов долларов.

Некоторые НПО получают от Сороса столь значительную часть своего бюджета, что фактически являются дочерними организациями, полностью принадлежащими ему.

Связи между судьями и НПО весьма значительны. Они включают в себя многолетнюю работу в качестве членов совета директоров или исполнительного совета этих НПО; преподавание в финансируемых ими институтах; работу в качестве оплачиваемого директора программ Фонда «Открытое общество» или ассоциированных НПО; и выполнение других форм оплачиваемой работы для них. Полный список этих ссылок можно найти на страницах 7 и 8 отчета.

Хорошим примером может служить болгарин Йонко Грозев, который, будучи лидером судебной инициативы «Открытое общество», защищал дело Pussy Riot против России в 2018 году, прежде чем был избран судьей ЕСПЧ.

Исследование не включает менее формальные формы сотрудничества с НПО, такие как эпизодическая работа для них (см. Примечание 15 доклада). Это означает, что эти связи даже больше, чем те, которые конкретно рассматриваются в исследовании.

Доклад также охватывает других сотрудников по правам человека, таких как комиссар по правам человека в Совете Европы в 2012-2018 годах (Нильс Муйжниекс), который не заседает в качестве судьи, но он в течение многих лет был наемным активистом фонда «Открытое общество» в Латвии и использовал свое официальное положение для кампании против так называемого «анти-Соросовского» законодательства в Венгрии.

Эти НПО чрезвычайно активны в ЕСПЧ. Только в 2017 году Хельсинкский Фонд по правам человека в Польше подал 16 заявлений и защитил 32 дела. Очень часто роль, которую играют НПО, не фигурирует в протоколах суда, а должна быть выявлена из собственных докладов НПО. Например, дело может быть защищено адвокатами одной НПО с ходатайствами, полученными от других НПО в качестве третьих сторон, даже если другие организации фактически финансируются из того же источника, что и заявитель, обычно это деньги Сороса.

Не было бы ничего плохого в том, что судьи осуществляли оплачиваемую деятельность для НПО до того, как стать судьей, если бы эти же организации сами не были активны в качестве сторон дел, передающих в ЕСПЧ, либо в качестве самих заявителей, либо в качестве адвокатов заявителей, либо в качестве третьих лиц, дающих якобы экспертные показания (но на самом деле лоббирующих дело), и если бы эти судьи не рассматривали данные дела.

Действительно, худший вывод доклада состоит в том, что в 88 случаях судьи принимали решения по делам, переданным в суд НПО, на которые они ранее работали, не заявляя о конфликте интересов и не отказываясь от рассмотрения дел (см. стр. 15 доклада и приложения 1 и 2).) В одном деле, вынесенном в 2018 году, 10 из 14 НПО, возбудивших дело, финансировались Фондом «Открытое общество», в то время как шесть из 17 судей, которые сами слушали дело, имели связи с той же финансируемой Соросом группой.

Отказ судей отозвать свою кандидатуру является позорным профессиональным провалом, который показывает, что высший европейский орган по правам человека на самом деле утратил независимость и является частью настоящей «индустрии прав человека» — пирамиды денег и тесной сети профессиональных отношений, на вершине которой сидит Джордж Сорос со своими миллиардами.



Предполагается, что НПО представляют «гражданское общество», независимое от государств. На самом деле очень большое их число — это субъекты, не имеющие демократической легитимности, такие как Фонд «Открытое общество».

Тот факт, что эта коррумпированная система смогла процветать, имеет несколько причин.

Во-первых, Сорос и финансируемые им НПО доминируют в правозащитной индустрии на Балканах и в странах Балтии. Его миллионы наводняют эти маленькие, бедные страны (например, он потратил 131 миллион долларов в Албании с 1992 года), и они, в свою очередь, назначают судей в ЕСПЧ, который регулирует вопросы прав человека для 47 государств-членов Совета Европы.



Действительно, в докладе говорится, что общий объем расходов фонда «Открытое общество» в Европе, составляющий 90 миллионов долларов в год, фактически превышает годовой бюджет Европейского суда по правам человека (70 миллионов долларов).

Во-вторых, новые процедуры, введенные в 2012 году, конкретно предусматривают участие НПО в процедуре отбора судей в ЕСПЧ. Эти НПО могут предлагать кандидатов и лоббировать их выбор. Как видно из доклада, они делали это неоднократно. Например, в случае Албании в 2018 году двое из трех кандидатов были руководителями Фонда «Открытое общество»; один из них был избран.

Наконец, нет требования, чтобы люди, назначенные в ЕСПЧ судьями, вообще имели какой-либо судебный опыт. Примерно 51 из 100 судей, заседавших в ЕСПЧ с 2009 года, никогда ранее не были судьями или магистратами. Вместо этого они очень часто были правозащитниками, работающими на Сороса или одну из его подставных организаций.

Это структурная слабость также затрагивает международные трибуналы по военным преступлениям.



Как я показал в своей книге «Пародия» (Travesty), это означает, что судебную власть могут осуществлять люди, которые на самом деле не являются подготовленными судьями или магистратами или даже юристами, а лишь политическими активистами. В некоторых, весьма вопиющих, случаях люди становились судьями трибуналов, даже не имея юридического образования.

В результате судьи, заседающие в данных органах, на самом деле ведут себя не так, как должны вести себя профессиональные юристы. Роль судьи заключается в том, чтобы сказать, что такое закон, а не то, что он или она думает, что должно быть законом. К сожалению, именно так поступают судьи ЕСПЧ и новых международных трибуналов.



В 1978 году ЕСПЧ провозгласил, что Конвенция является «живым инструментом, который должен толковаться в свете современных условий», и что поэтому его судьи имеют право читать новые положения Конвенции вместо того, чтобы соглашаться быть связанными ею. Такая судебная активность является пародией на верховенство закона.

Это пародия, потому что области, в которых судьи ЕСПЧ осуществляют свою деятельность, являются самыми политически чувствительными, и данные вопросы должны надлежащим образом решаться политиками в избранных парламентах или на референдумах, а не элитной кастой безответственных активистов. Области, о которых мы говорим, включают свободу выражения мнений, предоставление убежища, права ЛГБТ, условия содержания под стражей, права меньшинств и так далее.



Используя свою свободу для прочтения закона, судьи ЕСПЧ на протяжении десятилетий применяли новое видение прав человека, противоположное первоначальному намерению Конвенции, которое заключалось в защите людей и их семей от злоупотреблений государственной властью. Сейчас ЕСПЧ проводит большую часть своего времени, требуя больше государственной власти для того или иного модного («проснувшегося») дела.

Джорджа Сороса уже давно критикуют за чрезмерную политическую власть, купленную благодаря его гигантскому состоянию, особенно в посткоммунистической Восточной Европе. Однако этот доклад Европейского центра права и правосудия является одним из первых случаев, когда коррупционное воздействие этой власти было скрупулезно выявлено и задокументировано в отношении высшего органа, отвечающего за защиту прав человека в Европе.



На сегодняшний день ЕСПЧ не опроверг ни одного из фактов, изложенных в докладе, и в той мере, в какой данные факты не могут быть опровергнуты, поскольку они исходят от самого ЕСПЧ. Его авторитет, как независимого судебного органа, сейчас разрушен.

Джон Лоуленд





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