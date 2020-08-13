Задержания в Белоруссии. 12.08.2020

Нарезки работы ОМОНа за 12 августа.Ниже, как происходящее освещают на ТВ Белоруссии. В сюжете показывают "украинских революционеров",а также деятеля с саперной лопаткой и флагом со свастикой.Вот здесь с 1 минуты показывают 6 задержанных и задают вопрос "Еще революцию будем делать?!"Задержанные с коктейлями Молотова.Плюс как-то пропустил, предвыборное заявление министра МВД Белоруссии, который собственно и отвечает за действия ОМОНа в городах.Сейчас оно конечно по другому смотрится.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6092680.html