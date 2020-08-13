Задержания в Белоруссии. 12.08.2020
04:04. 13 августа 2020 201 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Нарезки работы ОМОНа за 12 августа.
Ниже, как происходящее освещают на ТВ Белоруссии. В сюжете показывают "украинских революционеров",а также деятеля с саперной лопаткой и флагом со свастикой.
Вот здесь с 1 минуты показывают 6 задержанных и задают вопрос "Еще революцию будем делать?!"
Задержанные с коктейлями Молотова.
Плюс как-то пропустил, предвыборное заявление министра МВД Белоруссии, который собственно и отвечает за действия ОМОНа в городах.
Сейчас оно конечно по другому смотрится.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6092680.html