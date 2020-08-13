ВИА “Песняры” “Белоруссия” (1976)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e4MHgsK-D8c
У Дайнеко был хороший голос:
https://youtu.be/PChKlToPMEE
Человек просто Поёт. Не надо ему ничем помогать ( как сегодня). Поёт просто Человек.
У песняров верасов и даже цветов парадоксальная проблема была у них было столько талантливых фронтмэнов что руководитель никого не выделял типа ребята вы одна команда наше дело правое.. это оборачивалось личными трагедиями супер голосов пока на смену качеству не пришли попевки самодельшики вполне самостоятельные и независимые макаревичии и бг. До сих пор остались в народе худруки и таперы синтезаторшики способные из деревенских молодняков в минуту сваять нормальную эстраду а за год звёзд но попевчие и бабки бабкины безнадежно победили, музобоз растащили по частным скирдам.
Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться
Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально. Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.
Имя (Обязательно)
Почта (не публикуется) (Обязательно)
Комментарий
От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.
— Хун Цзычен
Соглашение
Принципы сообщества
Справочный раздел
Разработка сайта: Емельянов и партнёры
У Дайнеко был хороший голос:
https://youtu.be/PChKlToPMEE
Человек просто Поёт. Не надо ему ничем помогать ( как сегодня). Поёт просто Человек.
У песняров верасов и даже цветов парадоксальная проблема была у них было столько талантливых фронтмэнов что руководитель никого не выделял типа ребята вы одна команда наше дело правое.. это оборачивалось личными трагедиями супер голосов пока на смену качеству не пришли попевки самодельшики вполне самостоятельные и независимые макаревичии и бг. До сих пор остались в народе худруки и таперы синтезаторшики способные из деревенских молодняков в минуту сваять нормальную эстраду а за год звёзд но попевчие и бабки бабкины безнадежно победили, музобоз растащили по частным скирдам.