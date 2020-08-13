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ВИА “Песняры” “Белоруссия” (1976)

15:53. 13 августа 2020 238 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e4MHgsK-D8c

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1731 1527
    Александр 13 августа 2020 в 16:21

    У Дайнеко был хороший голос:
    https://youtu.be/PChKlToPMEE

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    1
  • 3224 2430
    Игорь 13 августа 2020 в 16:27

    У песняров верасов и даже цветов парадоксальная проблема была у них было столько талантливых фронтмэнов что руководитель никого не выделял типа ребята вы одна команда наше дело правое.. это оборачивалось личными трагедиями супер голосов пока на смену качеству не пришли попевки самодельшики вполне самостоятельные и независимые макаревичии и бг. До сих пор остались в народе худруки и таперы синтезаторшики способные из деревенских молодняков в минуту сваять нормальную эстраду а за год звёзд но попевчие и бабки бабкины безнадежно победили, музобоз растащили по частным скирдам.

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