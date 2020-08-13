В Минске ОМОН задержал изготовителей «коктейля Молотова»

12 августа в 19.40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла.

Задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт «коктейля Молотова» и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов.

Со слов минчан, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке. Найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН.

⚠️ Сейчас парни находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.

Один из задержанных трудится на стройке, другой — безработный.

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Источник: https://nstarikov.ru/v-minske-omon-zaderzhal-izgotovitelej-koktejlja-molotova-118045