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В Минске ОМОН задержал изготовителей «коктейля Молотова»

18:21. 13 августа 2020 172 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: pressmvd

12 августа в 19.40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла.

Задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт «коктейля Молотова» и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов.

Со слов минчан, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке. Найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН.

⚠️ Сейчас парни находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.

Один из задержанных трудится на стройке, другой — безработный.

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Источник: https://nstarikov.ru/v-minske-omon-zaderzhal-izgotovitelej-koktejlja-molotova-118045

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4844 3252
    малыш 13 августа 2020 в 20:03

    Задержка повлияла на недержание изготовителей.
    Белорусов научили только жрать, и производить себе подобных.
    Производство коктейлей не пользуется спросом.

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