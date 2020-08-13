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Свежий взгляд нa СМУТУ. Дмитрий Григорьев

21:22. 13 августа 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Что скрыли историки?

Что на самом деле скрывается за событиями смуты?  Какую роль в то время играло патриаршество? Кто в итоге расплачивается за развал власти и государства?

На эти и другие вопросы отвечает Дмитрий Андреевич Григорьев.

Интервьюер: Яна Галина.

Рекомендуем:

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/svezhiy-vzglyad-na-smutu-dmitriy-grigoriev--2

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