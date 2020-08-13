Свежий взгляд нa СМУТУ. Дмитрий Григорьев

Концептуал СМИ Что скрыли историки?

Что на самом деле скрывается за событиями смуты? Какую роль в то время играло патриаршество? Кто в итоге расплачивается за развал власти и государства?

На эти и другие вопросы отвечает Дмитрий Андреевич Григорьев.

Интервьюер: Яна Галина.

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Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

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