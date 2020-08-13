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СРОЧНО: Лукашенко обратился к народу через посредника (ВИДЕО)

22:39. 13 августа 2020 129 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
СРОЧНО: Лукашенко обратился к народу через посредника (ВИДЕО) | Русская весна

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова обратилась к белорусам в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Нам не нужна драка. Не нужна война <…> Я призываю всех остановиться. Будем благоразумны», — заявила она.

Также Кочанова добавила, что, по состоянию на вечер 13 августа, под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях были отпущены более 1 тыс. человек. Несовершеннолетние были переданы родителям.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», — подчеркнула она.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597346266

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 5693 5337
    KT 14 августа 2020 в 12:28

    Шо то мне это напоминает…

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  • 11512 9446
    марина 14 августа 2020 в 12:47

    Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала «вежливых людей» навести порядок в Белоруссии, где продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов.

    «А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», – написала Симоньян в Telegram-канале.
    П.С. разве не провокатор Марго? а Кот тут её славил.

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