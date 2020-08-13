СРОЧНО: Лукашенко обратился к народу через посредника (ВИДЕО)
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова обратилась к белорусам в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Нам не нужна драка. Не нужна война <…> Я призываю всех остановиться. Будем благоразумны», — заявила она.
Также Кочанова добавила, что, по состоянию на вечер 13 августа, под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях были отпущены более 1 тыс. человек. Несовершеннолетние были переданы родителям.
«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», — подчеркнула она.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597346266
Шо то мне это напоминает…
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала «вежливых людей» навести порядок в Белоруссии, где продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов.
«А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», – написала Симоньян в Telegram-канале.
П.С. разве не провокатор Марго? а Кот тут её славил.