СРОЧНО: Лукашенко обратился к народу через посредника (ВИДЕО)

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова обратилась к белорусам в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Нам не нужна драка. Не нужна война <…> Я призываю всех остановиться. Будем благоразумны», — заявила она.

Также Кочанова добавила, что, по состоянию на вечер 13 августа, под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях были отпущены более 1 тыс. человек. Несовершеннолетние были переданы родителям.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», — подчеркнула она.

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