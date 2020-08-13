Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 августа 2020

Смотр в Сиди-Баррани. Вид из космоса

Спутниковая фотография египетской военной базы в районе Сиди-Баррани.Египетская военная техника в районе Сиди Баррани во время смотра https://colonelcassad.livejournal.com/5964448.html (по ссылке есть фото и видео с мероприятия) проводимого Ас-Сиси 14 июня 2020 года, вскоре после озвученных угроз ввести войска в Ливию и противостоять Турции на линии Сирт-Аль-Джуфра.Стоит отметить, что несмотря на известный скепсис относительно боевых возможностей египетской армии (одно Синайское болото чего стоит), Эрдоган так и не решился проверить на практике ее возможности, не в последнюю очередь потому, что ему ясно дали понять, что НАТО не поддержит его дальнейшую авантюру (хотя турецкий МИД в июне пытался добиться от руководства НАТО заверений в поддержке турецких притязаний), а Франция и Греция заблокируют принятие консолидированного решения о помощи Турции, что оставит Турцию один на один с Египтом и прочими "друзьями Хафтара", где у Турции из союзников будет только ПНС Ливии и Катар. В результате, египтяне сейчас ходят довольные как слоны и заявляют, что это именно они напугали "Друга Реджепа" и тот прекратил трепать Хафтара, который получил желанную передышку, чтобы его спонсоры снова вооружили потрепанные части и подкинули новых технологичных подарков.Между тем, на Кипре начались военно-морские учения Франции, Греции и Кипра, которые должны стать посланием для Эрдогана.Также стоит отметить, что Франция осудила удар турецкого дрона в Ираке, что привело к гибели иракского генерала. Париж это называет прямым нарушением суверенитета Ирака.Разумеется, когда Франция занималась тем же самым в Сирии, про международное право в Париже и близко не вспоминали.

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Помпео пригрозил России «огромной ценой» из-за якобы сговора с талибами

Фото: Reuters / © Pablo Martinez Monsivais

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России «огромной ценой», в случае если данные о якобы сговоре российской стороны с боевиками «Талибана»* подтвердятся, передает RT.

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придётся заплатить огромную цену», — приводятся его слова на сайте Госдепа.

Помпео заявил, что разговаривал на эту тему с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» Сухейль Шахин сообщил, что публикации о подкупе талибов Россией не являются правдой и составляют часть кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане.

21 июля Пентагон не нашёл никаких свидетельств, которые бы подтвердили существование якобы имеющейся программы выплат боевикам в Афганистане от «российских спецслужб».

В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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Регистратура

Регистратура старейшего госпиталя в Бейруте вскоре после взрыва в порту.Ниже, еще одно фото из цикла – было/стало.Плюс фото волонтеров занимающихся уборкой в Бейруте.Главная проблема Бейрута, помимо восстановления, это угроза нехватки хлеба в течении ближайших 3-4 недель. Полагаю, проблема будет решена за счет помощи других государств.

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