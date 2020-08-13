Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником .

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК. Положительная разница между активами и долгом, как писал РБК, наблюдалась с лета прошлого года. Аналитики отмечали ее уникальность для развивающихся рынков.

Произошедшее изменение не представляет угрозы для бюджетной стабильности, но является символическим последствием текущего кризиса, в котором совпали низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост бюджетных расходов для поддержки российских семей и бизнеса.

Сколько средств ушло со счетов правительства

-1 апреля, которое можно считать условной точкой отсчета коронавирусного кризиса в России, рублевые и валютные депозиты федеральных органов управления, размещенные в Центробанке и коммерческих банках, достигли рекордных 17 трлн руб., следует из Обзора банковской системы ЦБ (.xlsx). Преимущественно это валютные резервы Минфина, которые переведены или позднее будут переведены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

-На ту же дату федеральный госдолг (внутренний плюс внешний, включая госгарантии; внешний переведен в рубли по курсу доллара на 1 апреля) составлял 14,5 трлн руб. (см. инфографику). Таким образом, финансовые активы правительства превышали его задолженность почти на 2,5 трлн руб.

-Однако 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись (на отметке 14,3–14,4 трлн руб.), а на 1 июля (самые актуальные данные) госдолг уже превышал депозиты правительства на 1,55 трлн руб., показывает статистика ЦБ и Минфина.

Во втором квартале депозиты правительства планомерно сокращались (на 3,8 трлн руб. за квартал), а госдолг постепенно увеличивался. Внутренний долг вырос за апрель—июнь на 834 млрд руб., а внешний долг даже сокращался, поскольку Минфин с 2019 года не выходит на зарубежные рынки капитала из-за санкций и только погашает еврооблигации.

Источник: https://www.rbc.ru/economics/13/08/2020/5f329c319a7947496981c2a6?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop