Расскажите правду о событиях в Белоруссии
Пока все обсуждают судьбу Лукашенко, его действия предыдущие и последующие, рядовые сотрудники милиции своими глазами видят «мирный протест».
Они на передовой. Они дали присягу.
А СМИ формируют искаженную картину: вот милиция бьет «мирного демонстранта». А почему она так действует? Ответ навязывают такой – потому, что садисты. При этом те же СМИ никогда не скажут подобное про разгон демонстрации в Париже, Портлэнде или Берлине.
На самом деле – милиционеры видят совсем иную картину. Их забрасывают, бьют, колят. Провокаторы так делают. А потом уходят в сторону, и когда следует команда на разгон, под руку обозленным сотрудникам порядка попадают все, кто не успел уйти.
И вот это и показывают СМИ. А все, что было до этого, – не показывают.
Майданные технологии, оранжевая революция – это, прежде всего, создание определенного информационного поля.
Главное – создать образ врага и нелюдя из тех, кто стоит на пути хаоса. Так уже было на Украине.
Это технология.
И ей надо противостоять.
От знакомых милиционеров Минска поступает информация о сути беспорядков. Нарезанная арматура, камни, палки — заранее в местах «мирного протеста». Есть масса всего другого.
Прошу милиционеров Белоруссии рассказать, что они видели и испытали на себе в эти дни.
Давайте узнаем обе стороны медали.
Моя почта:mail@nstarikov.ru
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Источник: https://nstarikov.ru/rasskazhite-pravdu-o-sobytijah-v-belorussii-118042
На улицах бегает молодежь. Ни одного осознанного работающего и думающего.
Из за них отключили интернет, и невозможно подобрать хорошие носки под цвет стелек.
Безобразия бездельников надо заканчивать.
В Беларуси продолжают фиксировать факты издевательств правоохранителей над людьми, при чем под раздачу попадают все без разбора – в том числе, автомобилисты, которые сигналят в знак поддержки протестующих.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал “Политика Страны”.
На ролике запечатлен момент, как сотрудник милиции стоит у обочины и бьет дубинкой по проезжающим машинам. Одной из них снесли боковое зеркало, и владелец авто – пожилой мужчина – остановился. Когда он вышел, его впятером схватили ОМОНовцы и затащили в стоящий у дороги автобус.
Правда, на ролике видно, как водитель, чью машину ударили, перед этим показывал в боковое окно какой-то жест рукой – не исключено, что средний палец.
“Одним из главных факторов, которые подогревают протест, является насилие со стороны милиции Беларуси. Причём нередко его вообще как-то трудно объяснить логически. Как например вот на этом видео. Этот и подобные эпизоды служат очень мощным катализатором протеста”, – комментирует ситуацию Telegram-канал.
Красавчеги.
Палец ему отломать )) И отпустить )
А в Хабаровске менты слабаки…
Наверно и менты ХОХЛЫ
На уже исторических кинокадрах событий в Литве, имеющихся в свободном доступе, так же видно – как советский военнослужащий бьёт женщину прикладом,и никто не видит, что эта женщина визжит, как свинья и дерёт солдату глаза когтями … К стати на беларусских кадрах так же доминирует женский визг… Так же на этих кадрах видно как советские военнослужащие на танке давят людей, …. и почему то никто не видит, что этот танк окружён сотнями людей и все на него прыгают как обвотезьяны … Люди по разному видят одно и тоже, а вот кое кто дует в уши то, что ему надо…
Всех бездельников устроить на принудительные работы.
Лет на ПЯТЬ мин а лучше двадцать
возьмешь белоруску с высшим образованием ,здесь стабильно все его получают,к себе уборщицей или на ресепшен в свою гостиницу?твоя любимая будет отдыхать ,наработалась уже.
ресепшн когда отдохнет.
Конечно. В Сочи много беларусов.
1. Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский выступил перед работниками “Химволокна” и повинился за жёсткие действия силовиков. По его словам, ему стыдно за своих подчинённых.
https://yandex.ru/turbo/s/tsargrad.tv/news/mne-stydno-nachalnik-milicii-v-grodno-sdal-svoih-bojcov-pered-tolpoj_273653?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
(мерзавцы с Царьграда, конечно, его осуждают именно за извинения, а не за избиения)
2. Глава избирательной комиссии № 25 в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подлинность опубликованной на ютубе аудиозаписи, на которой глава Октябрьского района города Сергей Сташевский заставляет фальсифицировать результаты голосования
П.С. это пишет Кураев -поп Гапон от РПЦ.А впереди выходные и завтра окончательные результаты ,неужели Россия сдаст?
Силовики давали присягу, и их учили реагировать. Полицаев Макрона так-же учили и мотивировали. Поэтому начальник УВД – идиот.
Идиот, насмотревшийся коленопреклонённых перед неграми копов.
Решил, что это ему зачтётся при смене власти, а Лукашенко не обратит внимание.