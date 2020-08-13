Расскажите правду о событиях в Белоруссии

Пока все обсуждают судьбу Лукашенко, его действия предыдущие и последующие, рядовые сотрудники милиции своими глазами видят «мирный протест».

Они на передовой. Они дали присягу.

А СМИ формируют искаженную картину: вот милиция бьет «мирного демонстранта». А почему она так действует? Ответ навязывают такой – потому, что садисты. При этом те же СМИ никогда не скажут подобное про разгон демонстрации в Париже, Портлэнде или Берлине.

На самом деле – милиционеры видят совсем иную картину. Их забрасывают, бьют, колят. Провокаторы так делают. А потом уходят в сторону, и когда следует команда на разгон, под руку обозленным сотрудникам порядка попадают все, кто не успел уйти.

И вот это и показывают СМИ. А все, что было до этого, – не показывают.

Майданные технологии, оранжевая революция – это, прежде всего, создание определенного информационного поля.

Главное – создать образ врага и нелюдя из тех, кто стоит на пути хаоса. Так уже было на Украине.

Это технология.

И ей надо противостоять.

От знакомых милиционеров Минска поступает информация о сути беспорядков. Нарезанная арматура, камни, палки — заранее в местах «мирного протеста». Есть масса всего другого.

Прошу милиционеров Белоруссии рассказать, что они видели и испытали на себе в эти дни.

Давайте узнаем обе стороны медали.

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Источник: https://nstarikov.ru/rasskazhite-pravdu-o-sobytijah-v-belorussii-118042