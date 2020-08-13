Какими были детские площадки 100 лет назад

Возможно, вы об этом даже не задумывались, но детские игровые площадки появились относительно недавно. Первая – в 1837 году в Германии. В Америке – в 1887-м. Ну и потом они стали множиться по свету.

Изначально задумывалось, что игровые площадки будут помогать ребятишкам развивать социальные навыки и манеры, а также крепнуть физически. Согласитесь, благая цель. Однако, думаю, мало кто из вас согласился бы сегодня отпустить своего сына или дочь на такую игровую площадку. Потому что у меня начинается дергаться глаз только от взгляда мельком на старые фотографии.

Фото (здесь и далее): Библиотека Конгресса США/Общественное достояние.

По сегодняшним стандартам: слишком большая высота, слишком маленькие бортики.

Снимкам, которые я показываю, 100 с лишним лет. Большая часть была сделана в Чикаго, Детройте и Нью-Йорке в начале 1900-х, хранится в Библиотеке Конгресса и свободны для распространения. Так вот, когда я впервые наткнулся в сети на кадры со старыми игровыми площадками, мне стало не по себе по нескольким причинам.

Игровая площадка в Джерси-Сити.

Ни у кого голова не кружится? Чикаго, 1912 год.

Во-первых, очень высоко. Кто вообще мог спроектировать подобное? Ведь это сегодня на детских площадках пластмасса и мягкие покрытия. А тогда были дерево, железо и земля (зачастую и вовсе асфальт). Упадёшь – костей не соберешь! Это во-вторых. В-третьих, на снимках на удивление мало взрослых. Дети по большей части предоставлены сами себе, развлекайтесь, как хотите. Я вспоминаю, как гулял со своими сыновьями, далеко не отходил, прикрывал ладонью потенциально опасные острые углы и места «для ударов», помогал подняться или спуститься.

Некоторые считают, что нынешние дети стали мягче и слабже. Согласны?

Нью-Йорк, 1910 год.

Но вот, что меня действительно удивило: это то, как некоторые современные психологи относятся к нынешним детским игровым комплексам. Если коротко: вообще без восторга. По их мнению, раньше площадки многому учили мальчиков и девочек. Да, упадешь – будет больно. Но постепенно, шаг за шагом, дети учились бороться со своими страхами. По сути, это тот же метод, что популярен сегодня у психотерапевтов. Дети должны учиться идти на риск и побеждать боязни. А многие игровые площадки в XXI веке настолько «ванильные», что ребятам просто скучно.

Похоже, дамы ничуть не уступают в ловкости кавалерам.

Нью-Йорк, парк Бронкс, 1911 год.

В комментариях к таким ретро-фото на разных форумах регулярно разворачиваются горячие споры. Кто-то пишет, что им дурно от одного вида. Другие отмечают, что среди детей не видно пухлых и предполагают, мол, раньше еда была натуральнее и полезнее. Третьи указывают, что девочки тоже не боятся высоких горок и качелей, крепкие и спортивные.

Дух захватывает от мальчишек на качелях!

Такой комплекс назывался «джунглями».

А какие детские площадки были в годы вашей молодости, не пугают ли снимки игровых комплексов начала XX века, разрешили бы вы своим детям побегать там? Поделитесь в комментариях своим мнением!