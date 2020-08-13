Есть кто за Бацьку? Почему молчит молчаливое большинство?

Российский военкор Дмитрий Стешин — о том, почему громче всех всегда слышно крикливое меньшинство и как не дать ему переломить ситуацию в свою сторону.

«Сермяжный комментарий к Белмайдану от молчаливого большинства. Даже в Строгино было слыхать, как рвутся задницы хохлов и либерашек, прочитавших этот текст:

“За Лукашенко голосовало большинство.

Есть такой термин в социологии — молчаливое большинство. По сути, это многочисленная группа людей, большая ее часть, которая никак не выражает публично свое мнение и никак в политической жизни не участвует.

Как противоположность — громкоголосое меньшинство. Небольшая часть людей, которые не могут держать свою хлеборезку закрытой, которые во всех тиктоках и иных соцсетях переживают за права ЛГБТ, выходят на митинги против действий властей и подобное.

Самый яркий пример — хохломайдан. Несколько тысяч громкоголосого меньшинства решили за всю страну.

Другой пример — засилье СЖВ* идей в игровой индустрии. Большая часть молчаливого большинства кроет х*** игры с геями, с сильными женщинами, типа пятой батлы, ласт оф ас 2, возмущаются тому, что в мк11 одели сисястых телок и прочее, ставят низкие оценки в рейтинге в то время, как громкоголосое меньшинство фемок продолжают задавать тренды и цензурить игры.

Другой пример — события в Хабаровске. В пиковое время там выходило около 30 тысяч человек — примерно 5% от общего числа.

Иными словами, вся та х****, что творится в Беларуси, — это залупа, на которую внимания обращать не стоит. Молчаливое большинство высказало свое мнение.

Лукашенко победил. Громкоголосое меньшинство нужно давить, потому что прав п***ть и решать за остальные 95% людей у них никакого права нет и за беспорядки их нужно наказывать по всей строгости закона.

Почему большинство поддержавших Лукашенко не выходят на улицы? Потому что у них нет летних каникул. Ночью они спят, потому что утром им нужно идти на работу, потому что у них семьи и дети, которых нужно содержать. Это сознательная часть людей.

Почему Лукашенко не допустил до выборов часть оппозиции? Потому что в таком случае визга о том, что выборы нелегитимны, было бы больше. Лукашенко всего лишь отсеял лишнее говно, которое по факту не набрало бы и 1%, но воняло бы так, словно это у них 81% голосов избирателей, которые отобрал Александр Григорьевич”».

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* СЖВ — от англ. social justice warrior, т. е. борец за социальную справедливость. Сегодня зачастую упоминается в негативном ключе. Пример — назойливые требования соблюдать права сексуальных меньшинств и т. д. даже там, где они не нарушаются