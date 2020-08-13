Есть кто за Бацьку? Почему молчит молчаливое большинство?
Российский военкор Дмитрий Стешин — о том, почему громче всех всегда слышно крикливое меньшинство и как не дать ему переломить ситуацию в свою сторону.
«Сермяжный комментарий к Белмайдану от молчаливого большинства. Даже в Строгино было слыхать, как рвутся задницы хохлов и либерашек, прочитавших этот текст:
“За Лукашенко голосовало большинство.
Есть такой термин в социологии — молчаливое большинство. По сути, это многочисленная группа людей, большая ее часть, которая никак не выражает публично свое мнение и никак в политической жизни не участвует.
Как противоположность — громкоголосое меньшинство. Небольшая часть людей, которые не могут держать свою хлеборезку закрытой, которые во всех тиктоках и иных соцсетях переживают за права ЛГБТ, выходят на митинги против действий властей и подобное.
Самый яркий пример — хохломайдан. Несколько тысяч громкоголосого меньшинства решили за всю страну.
Другой пример — засилье СЖВ* идей в игровой индустрии. Большая часть молчаливого большинства кроет х*** игры с геями, с сильными женщинами, типа пятой батлы, ласт оф ас 2, возмущаются тому, что в мк11 одели сисястых телок и прочее, ставят низкие оценки в рейтинге в то время, как громкоголосое меньшинство фемок продолжают задавать тренды и цензурить игры.
Другой пример — события в Хабаровске. В пиковое время там выходило около 30 тысяч человек — примерно 5% от общего числа.
Иными словами, вся та х****, что творится в Беларуси, — это залупа, на которую внимания обращать не стоит. Молчаливое большинство высказало свое мнение.
Лукашенко победил. Громкоголосое меньшинство нужно давить, потому что прав п***ть и решать за остальные 95% людей у них никакого права нет и за беспорядки их нужно наказывать по всей строгости закона.
Почему большинство поддержавших Лукашенко не выходят на улицы? Потому что у них нет летних каникул. Ночью они спят, потому что утром им нужно идти на работу, потому что у них семьи и дети, которых нужно содержать. Это сознательная часть людей.
Почему Лукашенко не допустил до выборов часть оппозиции? Потому что в таком случае визга о том, что выборы нелегитимны, было бы больше. Лукашенко всего лишь отсеял лишнее говно, которое по факту не набрало бы и 1%, но воняло бы так, словно это у них 81% голосов избирателей, которые отобрал Александр Григорьевич”».
Читайте также: «Если вы свалите Лукашенко, то помните…»: памятка протестующим белорусам на случай прихода к власти
* СЖВ — от англ. social justice warrior, т. е. борец за социальную справедливость. Сегодня зачастую упоминается в негативном ключе. Пример — назойливые требования соблюдать права сексуальных меньшинств и т. д. даже там, где они не нарушаются
Источник: https://rusvesna.su/news/1597220594
Очень правильная статья. Применима ко всем. К нам тоже.
Давить надо соросовских грантоедов. И у нас тоже.
Автор, как всегда, не договаривает о том, что в демократическом ( и гомосексуалистском ) обществе меньшинство имеет большинство.
ЦИК отдаёт АГЛ 64,5 % , а Тихановской – 14 % предварительно. (из СМИ)
Минский избирком “нарисовал” Лукашенко 64,5%,. остальные города ,как и раньше .В Минске он уступил выходит,всего-то и нужно было.
Ещё раз , уже цинично -: ” ВСЁ-ВРАНЬЁ !” Так живёт этот долбаный мир.
А чем Лукашенко лучше Тихановской? Это двуликий Янус – сидеть на двух стульях, как и Янукович на Украине, который вёл Украину на Запад. Лукашенко ведёт туда же, только более скрыто в отличие от Тихановской, которая открыто заявляет о курсе на Запад. А.Г.Лукашенко недолго осталась. Пресса пишет, что его ждёт судьба Януковича. Возможно РФ ему предоставит убежище, как и Януковичу.
Николя, а чем АГЛ занимался 26 лет ? Шо то долго он вёл Беларусь куда-то. Кстати , выражение : ” Теля двох мамок сосе” соответствует поведению всех презиков Украины, кроме Вальцмана и Зельца. И он не дал паразитам захватить и разорить страну , как это произошло на Украине, с геноцидом аборигенов. Хочешь праздника по причине сдохшей коровы у соседа ?
Согласен полностью с автором, добавить не чего.