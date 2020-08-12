Сводки от ополчения Новороссии 12 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя Управления Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины дважды совершали огневые провокации с применением гранатометов в районе н. п. Дзержинское и поселка шахты «Трудовская».

С позиций 2-го батальона 79-й бригады с применением автоматических гранатомётов была совершена огневая провокация в направлении наших позиций в районе н. п. поселка шахты «Трудовская».

По данным наблюдателей, выстрелы были не прицельными, перед совершенной провокацией было зафиксировано прибытие на украинские позиции группы людей с видеокамерами, а в радиосети противника отмечались переговоры об обеспечении работы СМИ.

По данным нашего источника в 79-й бригаде, с целью оправдания перед Кравченко за неудачу при подготовке сюжета командир 79-й бригады Луценко приказал привлечь командира 2-го батальона к дисциплинарной ответственности за слабую организацию работы СМИ во время подготовки видеорепортажа.

Последовав примеру нарушителей перемирия из 79-й бригады, боевики 1-го батальона 36-й бригады совершили огневую провокацию в направлении наших позиций вблизи н. п. Дзержинское. По данным наблюдателей, был осуществлен один неприцельный выстрел из автоматического гранатомёта.

В нарушение достигнутых договоренностей противник активизировал инженерные работы.

Так, нашими наблюдателями отмечено дооборудование фортификационных сооружений:

— в районе н. п. Новомихайловка проводились инженерные работы 2-м батальоном 79 одшбр с использованием окопного заряда;

— в районе н. п. Марьинка, Водяное и Шумы подразделениями 79 одшбр, 36 и 35 бригад морской пехоты отмечено проведение инженерных работ по дооборудованию позиций.

Данными действиями противник открыто нарушает принятые меры по усилению режима прекращения огня.

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Отмечаем, что украинская сторона в рамках координационного механизма своевременно уведомляется нами о всех нарушениях и проводимых инженерных работах.

Однако непринятие командованием ВСУ своевременных мер и наказания виновных, как это прописано в принятых договорённостях, способствуют созданию условий для дальнейшей эскалации конфликта.

В случае дальнейшего бездействия украинского командования и непринятия мер мы будем вынуждены по решению Главы Республики дать адекватный ответ.

Вызывает обеспокоенность заявление командования оккупационных сил с предостережением фермеров и гражданского населения, проживающих на подконтрольной Киеву территории, от разжигания костров в связи с высоким уровнем пожарной опасности.

Подобными заявлениями командование «ООС» пытается уйти от ответственности за причинённый ущерб в результате пожаров, произошедших по вине украинских боевиков.

Мы призываем международных наблюдателей принудить украинское руководство к отказу от действий, способствующих обострению обстановки на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, нашей системой видеонаблюдения зафиксировано происшествие в 1-м батальоне 53 омбр с возгоранием БМП в результате нарушений требований пожарной безопасности и правил эксплуатации.

В подтверждение этому представляем видео, на котором отчетливо видно задымление боевой машины пехоты. По предварительной информации, один военнослужащий ВСУ задохнулся угарными газами, двое в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение г. Волновахи.

На данный момент установлено, что члены экипажа БМП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Данный факт командир бригады Титенко пытается скрыть от вышестоящего командования.

Подразделения НМ ДНР вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня, на провокации не поддавались.

Нашей разведкой подтверждаются факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей, данные факты также подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 11.08.2020 года.

За прошедшие сутки выявлено размещение техники:

из состава 57 омпбр:

►в н. п. Красноармейск — зафиксировано перемещение без использования специальных тягачей и тралов 26 танков Т-64 по дорогам общего пользования, что вызвало недовольство местного населения в связи с разрушением тяжелой гусеничной техникой асфальтового покрытия;

►в н. п. Пески — две бронированные разведывательно-дозорные машины вблизи населенного пункта;

из состава 54 омбр:

►в н. п. Новоселовка — одна БМП-1 и замаскированная зенитная установка на территории приусадебного участка;

из состава 79 одшбр:

►в н. п. Славное — один БТР на территории частного домовладения;

►в н. п. Новомихайловка — две БМП;

из состава 35 обрмп:

►в н. п. Белая Гора — два БТР на территории частного домовладения.

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Зафиксировано активное применение противником средств РЭБ. Мобильными группами из состава 20-го отдельного батальона РЭБ в зонах ответственности 57-й и 53-й бригад в районах н. п. Пески и Тарамчук подавлялись каналы управления и навигации БПЛА ОБСЕ.

Прикрываясь перемирием, противник продолжает минирование территории. Выявлена 21 противотанковая мина, установленная поперек дороги в районе н. п. Водяное, в зоне ответственности 36 обрмп.

В очередной раз мы отмечаем противоречивость заявлений пресс-службы Министерства обороны Украины и пресс-центра штаба «ООС», которые не могут скоординировать свою работу по обвинению подразделений НМ ДНР в нарушении режима прекращения огня.

Подобные разногласия официальных источников в количестве фактов нарушений со стороны Народной милиции свидетельствуют о недостоверности предоставляемой ими информации и прямо показывают несогласованность в информационных вбросах.

Нам продолжает поступать информация о преступлениях боевиков вооруженных формирований Украины в отношении мирных граждан.

На просёлочной дороге в районе н. п. Урзуф группа из четырех боевиков полка «Азов» под предлогом досмотра транспортного средства задержала транспортное средство марки «Митсубиши» L-200.

При помощи физической силы водитель внедорожника был связан и помещён в багажник транспортного средства марки ЗАЗ, после чего оба автомобиля покинули место происшествия.

Очевидец произошедшего попытался обратиться в ближайший отдел полиции с заявлением о похищении, в чём ему было отказано без объяснения причин.

Вызывает опасение ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых бригадах в зоне «ООС».

В частности, в 54 омбр в связи с халатным отношением командования к подчиненному личному составу, выражающемся в непринятии мер по изоляции контактирующего круга лиц с зараженными коронавирусной инфекцией капитаном Луговых и майором Рощупкиным.

В настоящее время в связи с резким ухудшением состояния здоровья в инфекционный изолятор ВМГ «Часов Яр» госпитализированы 20 военнослужащих, в том числе трое медиков: майор Баталин, лейтенант Гетманова и солдат Тимченко.

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За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 8 обследований территорий. Уничтожено 4 взрывоопасных предмета.

Представительство ДНР в СЦКК продолжает при содействии Миссии ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.

Кроме того, начались работы по бурению скважин для закладки колодцев с питьевой водой по ул. Школьной в н. п. Николаевка Тельмановского района.

В рамках координационного механизма Представительство ДНР в СЦКК оперативно согласовало гарантии безопасности на выполнение мероприятий, которые проводятся при непосредственном мониторинге оперативной группы СЦКК, а также зеркальном патрулировании СММ ОБСЕ и МККК.

Также отмечаем слаженную работу Межведомственного оперативного штаба ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, осуществлению контроля и организации пропуска граждан через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией, который открыт с 10 августа.

Во время пересечения линии разграничения за медицинской помощью обратились 2 человека. На территорию ДНР запущено 6 автомобилей и 141 человек. На территорию Украины выехали 12 автомобилей и 120 человек.

Кроме того, отмечаем оперативные действия сотрудников ГП «Региональные электрические сети», которые полностью восстановили электроэнергию в н. п. Красный Партизан, где в результате погодных условий отсутствовала электроэнергия у 389 абонентов и в детском саду.

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