Сводки от ополчения Новороссии 12 августа 2020
- 20:12 Армия ДНР выдвинула требование к штабу оккупантов — экстренное заявление.
- 14:50 Разведка ДНР перехватила переговоры боевиков ВСУ и засняла уничтожение техники с карателями (ФОТО, ВИДЕО).
- 12:24 На позициях 25-й бригады ВСУ прогремел взрыв: сводка (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:00 Чем будет воевать Донбасс, если Киев пойдёт в наступление? (ВИДЕО).
- Вчера 22:30 Позиции украинских карателей взрываются: подробности о новых потерях ВСУ.
Армия ДНР выдвинула требование к штабу оккупантов — экстренное заявление
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Несмотря на существенное снижение количества обстрелов и калибра применяемого вооружения, наблюдаются регулярные нарушения со стороны вооруженных формирований Украины пункта дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрет на использование любых видов летательных аппаратов. Особое беспокойство вызывает ситуация в районе н. п. Шумы.
Противник продолжает не только активно дооборудовать фортификационные сооружения в данном районе, но и использовать БЛА как для ведения разведки, так и для попыток совершения огневых провокаций.
Так, сегодня, в районе н. п. Шумы нашими наблюдателями зафиксирован БЛА типа «MAVIC PRO» 503 батальона 35 бригады, который предпринимал попытки совершить разведывательную деятельность.
Защитники Республики на данную провокацию не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.
С целью недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК уведомлена о данном факте в рамках координационного механизма.
Напоминаем, что в соответствии с перечнем дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня украинская сторона в данном случае обязана применить дисциплинарные меры в отношении командира 503 батальона 35 обрмп майора Узуна Р.А. и уведомить о них координатора контактной группы.
Мы требуем от штаба «ООС» проявить волю, навести порядок в подчиненных подразделениях и добиться выполнения приказа о реализации дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня.
Надеемся, что украинскому командованию удастся собственными силами в кратчайшие сроки разрешить ситуацию с нарушителями перемирия, и подразделениям Народной милиции ДНР не придется прибегать к мерам, предусмотренным достигнутыми договоренностями контактной группы.
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Разведка ДНР перехватила переговоры боевиков ВСУ и засняла уничтожение техники с карателями (ФОТО, ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя Управления Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя.
По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины дважды совершали огневые провокации с применением гранатометов в районе н. п. Дзержинское и поселка шахты «Трудовская».
С позиций 2-го батальона 79-й бригады с применением автоматических гранатомётов была совершена огневая провокация в направлении наших позиций в районе н. п. поселка шахты «Трудовская».
По данным наблюдателей, выстрелы были не прицельными, перед совершенной провокацией было зафиксировано прибытие на украинские позиции группы людей с видеокамерами, а в радиосети противника отмечались переговоры об обеспечении работы СМИ.
По данным нашего источника в 79-й бригаде, с целью оправдания перед Кравченко за неудачу при подготовке сюжета командир 79-й бригады Луценко приказал привлечь командира 2-го батальона к дисциплинарной ответственности за слабую организацию работы СМИ во время подготовки видеорепортажа.
Последовав примеру нарушителей перемирия из 79-й бригады, боевики 1-го батальона 36-й бригады совершили огневую провокацию в направлении наших позиций вблизи н. п. Дзержинское. По данным наблюдателей, был осуществлен один неприцельный выстрел из автоматического гранатомёта.
В нарушение достигнутых договоренностей противник активизировал инженерные работы.
Так, нашими наблюдателями отмечено дооборудование фортификационных сооружений:
— в районе н. п. Новомихайловка проводились инженерные работы 2-м батальоном 79 одшбр с использованием окопного заряда;
— в районе н. п. Марьинка, Водяное и Шумы подразделениями 79 одшбр, 36 и 35 бригад морской пехоты отмечено проведение инженерных работ по дооборудованию позиций.
Данными действиями противник открыто нарушает принятые меры по усилению режима прекращения огня.
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Отмечаем, что украинская сторона в рамках координационного механизма своевременно уведомляется нами о всех нарушениях и проводимых инженерных работах.
Однако непринятие командованием ВСУ своевременных мер и наказания виновных, как это прописано в принятых договорённостях, способствуют созданию условий для дальнейшей эскалации конфликта.
В случае дальнейшего бездействия украинского командования и непринятия мер мы будем вынуждены по решению Главы Республики дать адекватный ответ.
Вызывает обеспокоенность заявление командования оккупационных сил с предостережением фермеров и гражданского населения, проживающих на подконтрольной Киеву территории, от разжигания костров в связи с высоким уровнем пожарной опасности.
Подобными заявлениями командование «ООС» пытается уйти от ответственности за причинённый ущерб в результате пожаров, произошедших по вине украинских боевиков.
Мы призываем международных наблюдателей принудить украинское руководство к отказу от действий, способствующих обострению обстановки на линии боевого соприкосновения.
Кроме того, нашей системой видеонаблюдения зафиксировано происшествие в 1-м батальоне 53 омбр с возгоранием БМП в результате нарушений требований пожарной безопасности и правил эксплуатации.
В подтверждение этому представляем видео, на котором отчетливо видно задымление боевой машины пехоты. По предварительной информации, один военнослужащий ВСУ задохнулся угарными газами, двое в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение г. Волновахи.
На данный момент установлено, что члены экипажа БМП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Данный факт командир бригады Титенко пытается скрыть от вышестоящего командования.
Подразделения НМ ДНР вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня, на провокации не поддавались.
Нашей разведкой подтверждаются факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей, данные факты также подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 11.08.2020 года.
За прошедшие сутки выявлено размещение техники:
из состава 57 омпбр:
►в н. п. Красноармейск — зафиксировано перемещение без использования специальных тягачей и тралов 26 танков Т-64 по дорогам общего пользования, что вызвало недовольство местного населения в связи с разрушением тяжелой гусеничной техникой асфальтового покрытия;
►в н. п. Пески — две бронированные разведывательно-дозорные машины вблизи населенного пункта;
из состава 54 омбр:
►в н. п. Новоселовка — одна БМП-1 и замаскированная зенитная установка на территории приусадебного участка;
из состава 79 одшбр:
►в н. п. Славное — один БТР на территории частного домовладения;
►в н. п. Новомихайловка — две БМП;
из состава 35 обрмп:
►в н. п. Белая Гора — два БТР на территории частного домовладения.
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Зафиксировано активное применение противником средств РЭБ. Мобильными группами из состава 20-го отдельного батальона РЭБ в зонах ответственности 57-й и 53-й бригад в районах н. п. Пески и Тарамчук подавлялись каналы управления и навигации БПЛА ОБСЕ.
Прикрываясь перемирием, противник продолжает минирование территории. Выявлена 21 противотанковая мина, установленная поперек дороги в районе н. п. Водяное, в зоне ответственности 36 обрмп.
В очередной раз мы отмечаем противоречивость заявлений пресс-службы Министерства обороны Украины и пресс-центра штаба «ООС», которые не могут скоординировать свою работу по обвинению подразделений НМ ДНР в нарушении режима прекращения огня.
Подобные разногласия официальных источников в количестве фактов нарушений со стороны Народной милиции свидетельствуют о недостоверности предоставляемой ими информации и прямо показывают несогласованность в информационных вбросах.
Нам продолжает поступать информация о преступлениях боевиков вооруженных формирований Украины в отношении мирных граждан.
На просёлочной дороге в районе н. п. Урзуф группа из четырех боевиков полка «Азов» под предлогом досмотра транспортного средства задержала транспортное средство марки «Митсубиши» L-200.
При помощи физической силы водитель внедорожника был связан и помещён в багажник транспортного средства марки ЗАЗ, после чего оба автомобиля покинули место происшествия.
Очевидец произошедшего попытался обратиться в ближайший отдел полиции с заявлением о похищении, в чём ему было отказано без объяснения причин.
Вызывает опасение ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых бригадах в зоне «ООС».
В частности, в 54 омбр в связи с халатным отношением командования к подчиненному личному составу, выражающемся в непринятии мер по изоляции контактирующего круга лиц с зараженными коронавирусной инфекцией капитаном Луговых и майором Рощупкиным.
В настоящее время в связи с резким ухудшением состояния здоровья в инфекционный изолятор ВМГ «Часов Яр» госпитализированы 20 военнослужащих, в том числе трое медиков: майор Баталин, лейтенант Гетманова и солдат Тимченко.
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За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 8 обследований территорий. Уничтожено 4 взрывоопасных предмета.
Представительство ДНР в СЦКК продолжает при содействии Миссии ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.
Кроме того, начались работы по бурению скважин для закладки колодцев с питьевой водой по ул. Школьной в н. п. Николаевка Тельмановского района.
В рамках координационного механизма Представительство ДНР в СЦКК оперативно согласовало гарантии безопасности на выполнение мероприятий, которые проводятся при непосредственном мониторинге оперативной группы СЦКК, а также зеркальном патрулировании СММ ОБСЕ и МККК.
Также отмечаем слаженную работу Межведомственного оперативного штаба ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, осуществлению контроля и организации пропуска граждан через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией, который открыт с 10 августа.
Во время пересечения линии разграничения за медицинской помощью обратились 2 человека. На территорию ДНР запущено 6 автомобилей и 141 человек. На территорию Украины выехали 12 автомобилей и 120 человек.
Кроме того, отмечаем оперативные действия сотрудников ГП «Региональные электрические сети», которые полностью восстановили электроэнергию в н. п. Красный Партизан, где в результате погодных условий отсутствовала электроэнергия у 389 абонентов и в детском саду.
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На позициях 25-й бригады ВСУ прогремел взрыв: сводка (ФОТО, ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Используя действующий режим прекращения огня, противник продолжает инженерные работы по оборудованию позиций с применением окопных зарядов.
Так, за прошедшие сутки нашими наблюдателями в очередной раз зафиксирован взрыв на позициях 1-го батальона 25-й овдбр ВСУ в районе населённого пункта Кондрашевская-Новая.
В целях исключения обвинений НМ ЛНР, сведения о подрывах в рамках координационного механизма переданы украинской стороне через представительство в СЦКК.
Подразделения Народной милиции строго придерживались условий действующего перемирия и огонь не открывали. Наши устремления к мирному урегулированию по-прежнему остаются неизменными.
Несмотря на действующее перемирие, командование ВСУ грубо нарушает достигнутые договорённости, размещая технику и вооружение в населенных пунктах, а также нормы гуманитарного права.
По данным СММ ОБСЕ, две боевые машины пехоты 93-й бригады размещены в жилом районе н. п. Крымское, также отмечена боевая бронированная машина 30-й бригады ВСУ вблизи н. п. Новозвановка.
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Данные действия демонстрируют попустительство штаба «ООС» в вопросах выполнения принятых Украиной дополнительных мер по установлению режима прекращения огня, в частности запрета на размещение военной техники в населенных пунктах и их окрестностях.
Все силовые ведомства Республики должным образом выполняют задачи по сохранению мира и правопорядка в Республике.
Силами МЧС ЛНР во взаимодействии с Народной милицией за прошедшие сутки было ликвидировано 18 пожаров.
Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на территорию Республики прибыло 1176 человек.
На пункте пропуска была оказана медицинская помощь 23 гражданам.
Действующее перемирие продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.
Так, при содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей СММ ОБСЕ, сотрудниками строительных организаций продолжились работы по доставке строительных материалов и распланировке строительных площадок пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».
Подразделения Народной милиции ЛНР строго выполняют условия действующего перемирия. Военнослужащие несут круглосуточное боевое дежурство и в случае обострения обстановки готовы к отражению агрессии со стороны противника.
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Чем будет воевать Донбасс, если Киев пойдёт в наступление? (ВИДЕО)
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков поделился своим мнением о боевых возможностях Донбасса.
«В Донбассе вернулись к полноценной боевой учебе. Программа есть, полигоны давно обустроены. Но! Что с военными делать дальше?
Напомню, что в каждой Народной Республике Донбасса есть Народная милиция со всеми классическими подразделениями, частями армейских корпусов. Почему милиция? Потому что форсировать Ламанш она не намерена. Её задача — действия дома, на территории Донбасса.
Я сейчас говорю об армейцах (НМ). Есть разведбаты, батальоны спецназа, территориальные батальоны, бригады артиллерии, тыловые и стрелковые части, танковые батальоны, ПВО, инженерные (есть-то есть, но фортификацией и минированием занимается сама пехота), морская пехота, штабы, оперативные и кадровые отделы, контрразведка, связь, комендантские полки и комендатуры, военная полиция… Что забыл? Да, пилотируемой авиации нет, она не особо и нужна» — пишет он на странице в соцсети.
«Ну, кроме этого, действуют МВД, с внутренними войсками в его составе, Министерства госбезопасности со своими спецназами, пограничные службы.
И очень мотивированный и опытный мобилизационный ресурс, кроме этого, масса желающих повоевать за Донбасс иностранцев, в том числе и в России, в Европе. ЛДНР — это не снарядные мешки для битья. В Киеве уже давно это понимают.
Есть два варианта — кормить эту вооружённую массу или дать возможность Донбассу заработать самому на нормальную жизнь гражданских и на достойное существование людей в погонах. Когда же придёт понимание: что лучше. Просто сильной армии быть не может, только при наличии у этой армии богатого государства. Боевая генетика имеет значение, но с ней в Донбассе всё в порядке.
При мне на днях в ДНР стреляла артиллерия. Все снаряды легли точно в цель — это не для красного словца, это абсолютная правда».
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Позиции украинских карателей взрываются: подробности о новых потерях ВСУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
Используя действующее перемирие, противник продолжает проводить инженерные работы по совершенствованию позиций с применением окопных зарядов.
За прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксировано два взрыва на позициях 24-й омбр в районах населённых пунктов Луганское и Троицкое.
По имеющейся информации, в результате нарушения требований безопасности при установке инженерного боеприпаса, получил ранения солдат Закутько.
По словам очевидцев, в ходе осмотра военнослужащего и оказания ему первой помощи было установлено, что военнослужащий находился в состоянии наркотического опьянения.
Факт ранения военнослужащего командир бригады Гудзь представил как нарушение требований безопасности при выполнении инженерных работ.
Данные о взрыве на позициях 24-й бригады в рамках координационного механизма переданы украинской стороне через представительство в СЦКК.
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Командование «ООС» продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки материалов, оправдывающих свои преступления против мирного населения Донбасса.
Так, в зону ответственности 3-го батальона 24-й бригады в район населённого пункта Мироновский прибыли группы журналистов телеканалов ICTV и «Украина» в сопровождении офицеров оперативной группы от 72-го центра ИпСО.
Основная задача украинских пропагандистов — вбросить ложную информацию, обвиняющую руководство Республики в нарушении договорённостей о режиме прекращения огня.
Кроме того, работа украинских пропагандистов отмечена на позициях 25-й бригады в районе н. п. Счастье.
В свою очередь подразделения Народной милиции не реагируют на провокации противника и выполняют условия перемирия, не давая повода средствам массовой информации себя дискредитировать.
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По-прежнему украинской стороной продолжается размещение военной техники в жилых кварталах населённых пунктов на подконтрольной территории.
По информации нашей разведки, в населённом пункте Счастье вскрыто размещение двух бронетранспортёров, а в посёлке Тёплое размещены три БМП.
Командующему ОТГ «Север» полковнику Шандару уже неоднократно поступали жалобы от мирных жителей, с просьбой убрать с территории населённых пунктов военную технику, размещение которой приводит к уничтожению полей и автомобильных дорог.
Однако до настоящего времени военная техника с территории населённых пунктов не выведена.
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В связи с участившимися случаями вскрытия сотрудниками СММ ОБСЕ военной техники командующий ОТГ «Север» приказал усилить меры по препятствованию работы наблюдателей ОБСЕ в населённых пунктах и у линии боевого соприкосновения.
По данным нашей разведки, командир 25-й воздушно-десантной бригады полковник Зенченко отдал указания подчинённым подразделениям отслеживать передвижение патрулей ОБСЕ с помощью БЛА и препятствовать на блокпостах проезду наблюдателей Миссии в районы н. п. Счастье и Валуйское.
Также жители данных населённых пунктов отмечают участившиеся случаи полетов БЛА ВСУ в районах нахождения украинской военной техники, вероятно с целью оценки эффективности принимаемых мер по их маскировке.
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В подразделениях ВСУ в зоне «ООС» продолжается снижение воинской дисциплины и правопорядка на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Так, в районе н. п. Попасная сотрудниками ВСП были задержаны двое военнослужащих батальона материально-технического обеспечения
30-й бригады, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проверки документов установлено, что военнослужащие содержатся на изоляции в полевом обсервационном лагере, откуда убыли для приобретения алкоголя и продуктов питания в магазин «Айсберг».
При попытке их задержания военнослужащие оказали сопротивление и скрылись от сотрудников правопорядка. Таким образом, в настоящее время на территории, временно подконтрольной Украине, скрываются двое военнослужащих 30-й бригады, которые могут быть носителями коронавирусной инфекции.
Данная информация доведена в оперативную группу штаба «ООС» по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
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