Странная группа схвачена в Минске: украинские нацисты, провокаторы Ходорковского и зеки-рецидивисты (ВИДЕО)
При себе у задержанных в Минске нашли так называемый «джентельменский набор провокатора».
Во время волнений в Белоруссии задержали украинского националиста в компании двух активистов «Открытой России» Михаила Ходорковского — Игоря Рогова и Артема Важенкова. При них нашли плакаты и амуницию типичного провокатора. У украинца нашли татуировку с нацистским символом.
В Telegram-каналах уже шутят, мол, теперь понятно, почему люди Ходорковского не видят никаких нацистов на Украине.
По сообщению белорусского издания «Беларусь сегодня», задержанных взяли в автобусе с российскими номерами. Не исключено, что это было спланировано заранее.
В соцсетях уже идет активно обсуждение по поводу того, что провокаторы Ходорковского оказались в Минске не случайно. Официально их отправили в качестве наблюдателей на выборы, но на самом деле они собирались координировать протесты.
Не исключено, что Ходорковский пытался повлиять на итоги президентских выборов в Белоруссии, чем его люди неоднократно занимались и в России. Вот теперь провокации олигарха вышли на другой уровень.
Самих активистов Ходорковского не раз задерживали на российских митингах за провокации, а значит, люди, что называется, «бывалые».
Об этих ли самых провокаторах до выборов твердил Лукашенко? Или из-за ситуации в Минске туда просто потянулся всякий сброд. Между прочим, в белорусских чатах уже открыто активничают украинские националисты, бывавшие на Майдане. Все ли так спонтанно в Белоруссии произошло?
Эту историю также прокомментировали авторы телеграм-канала Daily War.
«Было бы очень смешно, если б не так грустно.
Представленных провокаторов протестов загребли в кучу с другими протестующими. И по всей видимости, вся их провокация сводилась к личному активному противостоянию с милицией (что касается судимых и нациков, то их и просить не надо кинуть камень в силовиков во врем беспорядков).
А вот два российских гражданина — интересные ребята. Артем Важенков и Игорь Рогов активисты „Открытой России“. Приехали с „туристической целью“ по просьбе Ходорковского. Ну и опыта набраться, конечно, для последующего использования в России.
Так что Батька и КГБ не там искали „боевиков“, точнее не в том санатории. Надо было за постояльцами „Журавушки“ следить, а не за подозрительными русскими, которые одинаково одеты и не пьют спиртного.
По-прежнему требуем и ждём освобождения не только наших журналистов, но и 33 богатырей (задержанных под Минском ветеранов Донбасса, названных бойцами ЧВК, — прим РВ)».
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1597169299
Полуправда является самой страшной ложью!
Напрасно автор сей статейки путает Ходоркрвского с Кириенко.
Именно кремлины сейчас завозят рагуль и титушек во все пылающие точки.
Понимаю вашу )))
Уникальнейшая операция. Из области фантастики.
Неправдоподобное исполнение.
Вывернуло все вонючие кишки на изнанку.
Понимаю вашу )))
Полуправда это то что ВАС снова отпустят.
И ты обрадуешься безнаказанности…..
А потом исчезнешь ))
Хохол ,посмотри на Конт блоги Александр 88,интересно про Договорняки и вакцину ,там есть какой-то Степаныч в комментах,может наш.Ну не Ефремова, бедного калеку на всю оставшуюся ,обсуждать .Он труп при жизни ,как актер.как носитель знаменитой фамилии ,как человек перед богом и людьми,зачем перетирать ,не судьи мы ему уже.А здешние постоянные Стариков и Вассерман с Катасоном уже не несут новой инфы.
Если заменить Старикова на Хазина то в голове понимания не прибавится.
Александр 88 шлёпает бессмысленные чьи-то тексты.
Мне не интересно
Прямиком из Хабаровска в Минск…
если они будут предьявлены обществу, как организаторы из РФ -это будет повторение спектакля про чоповцев,только еще ниже уровнем,появилась вероятно профессия-ходок с лозунгами,коктелями,как фанат футбольный ,или охранник м/н чужого добра.
А как вы выходили на связь вчера, при спецоперации отключения интернета, мобильной связи, и метро ?
понедельник и вторник до обеда у меня интернет не работал,рос.каналы тоже ,у сына там какие его приложения тоже.А после обеда можно было читать все ,немного вис.Все остальное мне не нужно было.
П.С забыла ,так этих из ВКЛ в окружении подчистят?? теперь.
Это у вашего друга Александра. Он спец по логистике аэропорта.
А для меня что Макей, что Палей, все из одной бочки.
Не ожидали ребятки, что денежки в этот раз так тяжко будут доставаться им! Славно белорусы потрудились над ними. вся удаль их куда то улетучилась, ежели ещё постараются -глядишь и перевоспитаются мальцы!