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Странная группа схвачена в Минске: украинские нацисты, провокаторы Ходорковского и зеки-рецидивисты (ВИДЕО)

05:31. 12 августа 2020 361 просмотр 11 коммент. Опубликовал:
Странная группа схвачена в Минске: украинские нацисты, провокаторы Ходорковского и зеки-рецидивисты (ВИДЕО) | Русская весна

При себе у задержанных в Минске нашли так называемый «джентельменский набор провокатора».

Во время волнений в Белоруссии задержали украинского националиста в компании двух активистов «Открытой России» Михаила Ходорковского — Игоря Рогова и Артема Важенкова. При них нашли плакаты и амуницию типичного провокатора. У украинца нашли татуировку с нацистским символом.

В Telegram-каналах уже шутят, мол, теперь понятно, почему люди Ходорковского не видят никаких нацистов на Украине.

По сообщению белорусского издания «Беларусь сегодня», задержанных взяли в автобусе с российскими номерами. Не исключено, что это было спланировано заранее.

В соцсетях уже идет активно обсуждение по поводу того, что провокаторы Ходорковского оказались в Минске не случайно. Официально их отправили в качестве наблюдателей на выборы, но на самом деле они собирались координировать протесты.

Не исключено, что Ходорковский пытался повлиять на итоги президентских выборов в Белоруссии, чем его люди неоднократно занимались и в России. Вот теперь провокации олигарха вышли на другой уровень.

Самих активистов Ходорковского не раз задерживали на российских митингах за провокации, а значит, люди, что называется, «бывалые».

Об этих ли самых провокаторах до выборов твердил Лукашенко? Или из-за ситуации в Минске туда просто потянулся всякий сброд. Между прочим, в белорусских чатах уже открыто активничают украинские националисты, бывавшие на Майдане. Все ли так спонтанно в Белоруссии произошло?

Эту историю также прокомментировали авторы телеграм-канала Daily War.

«Было бы очень смешно, если б не так грустно.

Представленных провокаторов протестов загребли в кучу с другими протестующими. И по всей видимости, вся их провокация сводилась к личному активному противостоянию с милицией (что касается судимых и нациков, то их и просить не надо кинуть камень в силовиков во врем беспорядков).

А вот два российских гражданина — интересные ребята. Артем Важенков и Игорь Рогов активисты „Открытой России“. Приехали с „туристической целью“ по просьбе Ходорковского. Ну и опыта набраться, конечно, для последующего использования в России.

Так что Батька и КГБ не там искали „боевиков“, точнее не в том санатории. Надо было за постояльцами „Журавушки“ следить, а не за подозрительными русскими, которые одинаково одеты и не пьют спиртного.

По-прежнему требуем и ждём освобождения не только наших журналистов, но и 33 богатырей (задержанных под Минском ветеранов Донбасса, названных бойцами ЧВК, — прим РВ)».

Читайте также: Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии обратилась к миру и обвинила Лукашенко во вранье (ВИДЕО)

Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1597169299

Метки: Новости

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12887 7881
    XAPAOH 12 августа 2020 в 9:50

    Полуправда является самой страшной ложью!
    Напрасно автор сей статейки путает Ходоркрвского с Кириенко.
    Именно кремлины сейчас завозят рагуль и титушек во все пылающие точки.

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    -2
    • 4827 3243
      малышXAPAOH 12 августа 2020 в 10:24

      Понимаю вашу )))
      Уникальнейшая операция. Из области фантастики.
      Неправдоподобное исполнение.
      Вывернуло все вонючие кишки на изнанку.
      Понимаю вашу )))

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      1
    • 21696 2334
      РусофилXAPAOH 12 августа 2020 в 10:27

      Полуправда это то что ВАС снова отпустят.
      И ты обрадуешься безнаказанности…..
      А потом исчезнешь ))

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      2
      • 11443 9385
        маринаРусофил 12 августа 2020 в 10:41

        Хохол ,посмотри на Конт блоги Александр 88,интересно про Договорняки и вакцину ,там есть какой-то Степаныч в комментах,может наш.Ну не Ефремова, бедного калеку на всю оставшуюся ,обсуждать .Он труп при жизни ,как актер.как носитель знаменитой фамилии ,как человек перед богом и людьми,зачем перетирать ,не судьи мы ему уже.А здешние постоянные Стариков и Вассерман с Катасоном уже не несут новой инфы.

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  • 14515 8733
    Maleos 12 августа 2020 в 10:54

    Прямиком из Хабаровска в Минск…

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    2
    • 11443 9385
      маринаMaleos 12 августа 2020 в 11:05

      если они будут предьявлены обществу, как организаторы из РФ -это будет повторение спектакля про чоповцев,только еще ниже уровнем,появилась вероятно профессия-ходок с лозунгами,коктелями,как фанат футбольный ,или охранник м/н чужого добра.

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      • 4827 3243
        малышмарина 12 августа 2020 в 11:31

        А как вы выходили на связь вчера, при спецоперации отключения интернета, мобильной связи, и метро ?

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        • 11443 9385
          маринамалыш 12 августа 2020 в 11:50

          понедельник и вторник до обеда у меня интернет не работал,рос.каналы тоже ,у сына там какие его приложения тоже.А после обеда можно было читать все ,немного вис.Все остальное мне не нужно было.
          П.С забыла ,так этих из ВКЛ в окружении подчистят?? теперь.

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  • 1127 652
    Георгий 12 августа 2020 в 12:12

    Не ожидали ребятки, что денежки в этот раз так тяжко будут доставаться им! Славно белорусы потрудились над ними. вся удаль их куда то улетучилась, ежели ещё постараются -глядишь и перевоспитаются мальцы!

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