Странная группа схвачена в Минске: украинские нацисты, провокаторы Ходорковского и зеки-рецидивисты (ВИДЕО)

При себе у задержанных в Минске нашли так называемый «джентельменский набор провокатора».

Во время волнений в Белоруссии задержали украинского националиста в компании двух активистов «Открытой России» Михаила Ходорковского — Игоря Рогова и Артема Важенкова. При них нашли плакаты и амуницию типичного провокатора. У украинца нашли татуировку с нацистским символом.

В Telegram-каналах уже шутят, мол, теперь понятно, почему люди Ходорковского не видят никаких нацистов на Украине.

По сообщению белорусского издания «Беларусь сегодня», задержанных взяли в автобусе с российскими номерами. Не исключено, что это было спланировано заранее.

В соцсетях уже идет активно обсуждение по поводу того, что провокаторы Ходорковского оказались в Минске не случайно. Официально их отправили в качестве наблюдателей на выборы, но на самом деле они собирались координировать протесты.

Не исключено, что Ходорковский пытался повлиять на итоги президентских выборов в Белоруссии, чем его люди неоднократно занимались и в России. Вот теперь провокации олигарха вышли на другой уровень.

Самих активистов Ходорковского не раз задерживали на российских митингах за провокации, а значит, люди, что называется, «бывалые».

Об этих ли самых провокаторах до выборов твердил Лукашенко? Или из-за ситуации в Минске туда просто потянулся всякий сброд. Между прочим, в белорусских чатах уже открыто активничают украинские националисты, бывавшие на Майдане. Все ли так спонтанно в Белоруссии произошло?

Эту историю также прокомментировали авторы телеграм-канала Daily War.

«Было бы очень смешно, если б не так грустно.

Представленных провокаторов протестов загребли в кучу с другими протестующими. И по всей видимости, вся их провокация сводилась к личному активному противостоянию с милицией (что касается судимых и нациков, то их и просить не надо кинуть камень в силовиков во врем беспорядков).

А вот два российских гражданина — интересные ребята. Артем Важенков и Игорь Рогов активисты „Открытой России“. Приехали с „туристической целью“ по просьбе Ходорковского. Ну и опыта набраться, конечно, для последующего использования в России.

Так что Батька и КГБ не там искали „боевиков“, точнее не в том санатории. Надо было за постояльцами „Журавушки“ следить, а не за подозрительными русскими, которые одинаково одеты и не пьют спиртного.

По-прежнему требуем и ждём освобождения не только наших журналистов, но и 33 богатырей (задержанных под Минском ветеранов Донбасса, названных бойцами ЧВК, — прим РВ)».

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»