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Словарь плеоназмов и тавтологий

10:36. 12 августа 2020 179 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Словарик плеоназмов и тавтологиии для ЕГЭ

Плеоназмы – словосочетания, содержащие излишний в смысловом отношении компонент.

Тавтология – это тождесловие, то есть повторение сказанного иными словами или повторение однокоренных слов.

Примеры тавтологии:

старый старик

высокая высота

спросить вопрос

Примеры плеоназма:

отрицательный недостаток

очень прекрасно

финальные итоги

Лишнее слово в словарике осталось невыделенным

А
автоматический рефлекс акватория водных объектов
активная деятельность антагонистическая борьба
ареал обитания ароматные духи
арсенал оружия атмосферный воздух
Б
бесполезно пропадает бесплатный подарок
бестселлер продаж биография жизни
большое и видное место большое человеческое спасибо
бывший экс – чемпион букет цветов
В
взаимоотношения между супругами взаимный диалог
водная акватория возобновиться вновь
ведущий лидер вернуться назад
взлетать вверх видел своими глазами
визуальное изображение всенародный референдум
VIP-персона возвращаться обратно
воспоминания о былом в конечном итоге
внутренний интерьер впервые дебютировал
впервые знакомиться впереди лидирует
временная отсрочка все и каждый
выплаченная (заработная) плата
Г
героический подвиг гибель человеческих жертв
гигантский/огромный исполин главная суть
главный лейтмотив главный приоритет
гнусная ложь голубая синева                                   
госпитализация в больницу                   
Д
депиляция волос демобилизоваться из армии
действия и поступки (одно слово лишнее) действующийакт движущий лейтмотив
долгий и продолжительный (одно лишнее) дополнительный бонус дополнительный овертайм
другая альтернатива
Е
единогласный консенсус
Ж
жестикулировал руками живут скучной жизнью
З
заданные данные заведомая клевета
заезжий гастарбайтер злоупотребление пьянством/алкоголизмом/наркоманией
занудный и скучный (одно слово лишнее) захватывающий триллер
И
избитая банальность изобиловал большим количеством
имеет место быть импортировать из-за рубежа
инкриминировать вину интервал перерыва
интерактивное взаимодействие информационное сообщение
исключительно эксклюзивный истинная подоплёка
истинная правда истинная реальность
IT – технологии
К
карательная репрессия кивнул головой
коллега по работе/по профессии коммуникативное общение
консенсус мнений короткое мгновение
коррективы и поправки (одно слово лишнее) крайне экстремистский
краткое резюме круглосуточный нон – стоп
Л
ладони рук ледяной айсберг
линия ЛЭП лично я
лицо в анфас локальные места
М
маршрут движения международный интернационализм
мемориальный памятник меню блюд
местный абориген мёртвый труп
молодая девушка молодой юноша
монументальный памятник морально – этический (одно слово лишнее)
моргнул глазами молчаливая пауза
моя автобиография мизерные мелочи
минус три градуса мороза ниже нуля минута времени
мимика лица мужественный и смелый (одно слово лишнее)
Н
на высоком профессиональном уровне наглядно демонстрировать
надо закончить/завершить начатую работу наиболее оптимальный
на сегодняшний день = на сегодня наследие прошлого
народный фольклор на удивление странно
начальные азы негодовать от возмущения
незаконные бандформирования неиспользованные резервы
необоснованные выдумки необычный феномен
немного приоткрыть неподтверждённые слухи
неприятно резать слух нервный тик
неустойчивый дисбаланс ностальгия по тебе
ностальгия по родине
О
объединённый союз объединиться воедино
огромная махина осколок сломанной (вещи)
онлайн – вебинары в Интернете опытно – экспериментальный (одно лишнее)
опытный эксперт основной лейтмотив
отара овец ответная контратака
ответная реакция отступать назад
очень крохотный
П
памятный сувенир патриот родины
первая премьера пережиток прошлого
период времени пернатые птицы
перманентное постоянство перспектива на будущее
печатная пресса письменное делопроизводство
повторить снова подводный дайвинг
подняться вверх по… повседневная обыденность
пожилой старик полное право
полный карт-бланш полностью уничтожен
по направлению к (место) планы на будущее
помог и поспособствовал (одно слово лишнее) по моему личному мнению
популярный шлягер посетить/побывать с визитом
поступательное движение вперед предварительное планирование
предварительная предоплата предварительный анонс
предчувствовать заранее предупредить заранее
прейскурант цен, тарифов приснилось во сне
производство работ простаивать без дела
проливной ливень промышленная индустрия
прошлый опыт полный аншлаг
полное фиаско попытка покушения
популярный шлягер потрясающий шок
почтовая корреспонденция путеводная нить Ариадны
пять рублей (любой другой вариант) денег
Р
равная половина рассказчик рассказывал (другой глагол)
реальная действительность революционный переворот
регистрационный учет реорганизация организации
рыбная уха
С
самовольный прогул самое ближайшее время
самое выгоднейшее саммит на высшем уровне
самый лучший сатирическая карикатура
свободная вакансия секретный шпион
сенсорный датчик сервисная служба
сервисные услуги сжатый кулак
СD – диск система СИ
система GPS скоростной экспресс
скриншот с экрана монитора смешивать вместе
SMS – сообщение совместная встреча
совместное соглашение совместное сотрудничество
соединить воедино спуститься вниз по …
странный парадокс страсть к графомании
строгое табу суеверная вера
существенная разница счёт на оплату
Т
так, например (одно слово лишнее) тайный аноним
тем не менее, однако (одно слово лишнее) темнокожая негритянка
тестовые испытания тёмный мрак
толпа людей только лишь (одно из слов лишнее)
топтать ногами травматическое повреждение
тридцать человек строителей (и другие варианты) трудоустройство на работу
торжественная церемония инаугурации
У
увидеть своими глазами увидеть собственными глазами
уже имеющийся уже существовал
умножить во много раз услышать своими ушами
упал вниз установленный факт
устойчивая стабилизация утренний рассвет
Ф
финальный конец форсирует ускоренными темпами
Х
храбрый герой хронометраж времени
Ц
целиком и полностью (одно лишнее) ценные сокровища
цейтнот времени
Ч
человеческое общество человеческое спасибо
честолюбивые амбиции чрезвычайно громадный
Ш
шоу – показ (одно слово лишнее)
Э
экспонаты выставки эмоциональные чувства
энергичная деятельность эпицентр событий
Ю
юная молодёжь
Я
я знаю, что январь (и любой другой) месяц




Казакова Эльвира Генадиевна

***

Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5159105.html

Метки: русский, язык

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