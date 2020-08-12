Словарь плеоназмов и тавтологий
Плеоназмы – словосочетания, содержащие излишний в смысловом отношении компонент.
Тавтология – это тождесловие, то есть повторение сказанного иными словами или повторение однокоренных слов.
Примеры тавтологии:
старый старик
высокая высота
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Примеры плеоназма:
отрицательный недостаток
очень прекрасно
финальные итоги
Лишнее слово в словарике осталось невыделенным
|А
|автоматический рефлекс
|акватория водных объектов
|активная деятельность
|антагонистическая борьба
|ареал обитания
|ароматные духи
|арсенал оружия
|атмосферный воздух
|Б
|бесполезно пропадает
|бесплатный подарок
|бестселлер продаж
|биография жизни
|большое и видное место
|большое человеческое спасибо
|бывший экс – чемпион
|букет цветов
|В
|взаимоотношения между супругами
|взаимный диалог
|водная акватория
|возобновиться вновь
|ведущий лидер
|вернуться назад
|взлетать вверх
|видел своими глазами
|визуальное изображение
|всенародный референдум
|VIP-персона
|возвращаться обратно
|воспоминания о былом
|в конечном итоге
|внутренний интерьер
|впервые дебютировал
|впервые знакомиться
|впереди лидирует
|временная отсрочка
|все и каждый
|выплаченная (заработная) плата
|Г
|героический подвиг
|гибель человеческих жертв
|гигантский/огромный исполин
|главная суть
|главный лейтмотив
|главный приоритет
|гнусная ложь
|голубая синева
|госпитализация в больницу
|Д
|депиляция волос
|демобилизоваться из армии
|действия и поступки (одно слово лишнее) действующийакт
|движущий лейтмотив
|долгий и продолжительный (одно лишнее) дополнительный бонус
|дополнительный овертайм
|другая альтернатива
|Е
|единогласный консенсус
|Ж
|жестикулировал руками
|живут скучной жизнью
|З
|заданные данные
|заведомая клевета
|заезжий гастарбайтер
|злоупотребление пьянством/алкоголизмом/наркоманией
|занудный и скучный (одно слово лишнее)
|захватывающий триллер
|И
|избитая банальность
|изобиловал большим количеством
|имеет место быть
|импортировать из-за рубежа
|инкриминировать вину
|интервал перерыва
|интерактивное взаимодействие
|информационное сообщение
|исключительно эксклюзивный
|истинная подоплёка
|истинная правда
|истинная реальность
|IT – технологии
|К
|карательная репрессия
|кивнул головой
|коллега по работе/по профессии
|коммуникативное общение
|консенсус мнений
|короткое мгновение
|коррективы и поправки (одно слово лишнее)
|крайне экстремистский
|краткое резюме
|круглосуточный нон – стоп
|Л
|ладони рук
|ледяной айсберг
|линия ЛЭП
|лично я
|лицо в анфас
|локальные места
|М
|маршрут движения
|международный интернационализм
|мемориальный памятник
|меню блюд
|местный абориген
|мёртвый труп
|молодая девушка
|молодой юноша
|монументальный памятник
|морально – этический (одно слово лишнее)
|моргнул глазами
|молчаливая пауза
|моя автобиография
|мизерные мелочи
|минус три градуса мороза ниже нуля
|минута времени
|мимика лица
|мужественный и смелый (одно слово лишнее)
|Н
|на высоком профессиональном уровне
|наглядно демонстрировать
|надо закончить/завершить начатую работу
|наиболее оптимальный
|на сегодняшний день = на сегодня
|наследие прошлого
|народный фольклор
|на удивление странно
|начальные азы
|негодовать от возмущения
|незаконные бандформирования
|неиспользованные резервы
|необоснованные выдумки
|необычный феномен
|немного приоткрыть
|неподтверждённые слухи
|неприятно резать слух
|нервный тик
|неустойчивый дисбаланс
|ностальгия по тебе
|ностальгия по родине
|О
|объединённый союз
|объединиться воедино
|огромная махина
|осколок сломанной (вещи)
|онлайн – вебинары в Интернете
|опытно – экспериментальный (одно лишнее)
|опытный эксперт
|основной лейтмотив
|отара овец
|ответная контратака
|ответная реакция
|отступать назад
|очень крохотный
|П
|памятный сувенир
|патриот родины
|первая премьера
|пережиток прошлого
|период времени
|пернатые птицы
|перманентное постоянство
|перспектива на будущее
|печатная пресса
|письменное делопроизводство
|повторить снова
|подводный дайвинг
|подняться вверх по…
|повседневная обыденность
|пожилой старик
|полное право
|полный карт-бланш
|полностью уничтожен
|по направлению к (место)
|планы на будущее
|помог и поспособствовал (одно слово лишнее)
|по моему личному мнению
|популярный шлягер
|посетить/побывать с визитом
|поступательное движение вперед
|предварительное планирование
|предварительная предоплата
|предварительный анонс
|предчувствовать заранее
|предупредить заранее
|прейскурант цен, тарифов
|приснилось во сне
|производство работ
|простаивать без дела
|проливной ливень
|промышленная индустрия
|прошлый опыт
|полный аншлаг
|полное фиаско
|попытка покушения
|популярный шлягер
|потрясающий шок
|почтовая корреспонденция
|путеводная нить Ариадны
|пять рублей (любой другой вариант) денег
|Р
|равная половина
|рассказчик рассказывал (другой глагол)
|реальная действительность
|революционный переворот
|регистрационный учет
|реорганизация организации
|рыбная уха
|С
|самовольный прогул
|самое ближайшее время
|самое выгоднейшее
|саммит на высшем уровне
|самый лучший
|сатирическая карикатура
|свободная вакансия
|секретный шпион
|сенсорный датчик
|сервисная служба
|сервисные услуги
|сжатый кулак
|СD – диск
|система СИ
|система GPS
|скоростной экспресс
|скриншот с экрана монитора
|смешивать вместе
|SMS – сообщение
|совместная встреча
|совместное соглашение
|совместное сотрудничество
|соединить воедино
|спуститься вниз по …
|странный парадокс
|страсть к графомании
|строгое табу
|суеверная вера
|существенная разница
|счёт на оплату
|Т
|так, например (одно слово лишнее)
|тайный аноним
|тем не менее, однако (одно слово лишнее)
|темнокожая негритянка
|тестовые испытания
|тёмный мрак
|толпа людей
|только лишь (одно из слов лишнее)
|топтать ногами
|травматическое повреждение
|тридцать человек строителей (и другие варианты)
|трудоустройство на работу
|торжественная церемония инаугурации
|У
|увидеть своими глазами
|увидеть собственными глазами
|уже имеющийся
|уже существовал
|умножить во много раз
|услышать своими ушами
|упал вниз
|установленный факт
|устойчивая стабилизация
|утренний рассвет
|Ф
|финальный конец
|форсирует ускоренными темпами
|Х
|храбрый герой
|хронометраж времени
|Ц
|целиком и полностью (одно лишнее)
|ценные сокровища
|цейтнот времени
|Ч
|человеческое общество
|человеческое спасибо
|честолюбивые амбиции
|чрезвычайно громадный
|Ш
|шоу – показ (одно слово лишнее)
|Э
|экспонаты выставки
|эмоциональные чувства
|энергичная деятельность
|эпицентр событий
|Ю
|юная молодёжь
|Я
|я знаю, что
|январь (и любой другой) месяц
Казакова Эльвира Генадиевна
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Некоторые приведённые словосочетания прекрасно используются и не режут слух.