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Радио Аврора 11.08.2020

08:14. 12 августа 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Добрый день, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире радиостанция Аврора. Я рад приветствовать нашего постоянного эксперта, политического консультанта Анатолия Александровича Вассермана. Анатолий Александрович, добрый день!

Здравствуйте.

И я, ведущий сегодняшней программы Владимир Козлов. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, отправляйте ваши вопросы абсолютно на любые темы прямо сейчас нам в чат, нашего прямого эфира и мы обязательно обсудим и вы сможете получить ответы на интересующие вас вопросы.

Анатолий Александрович, хотел бы поинтересоваться у Вас по поводу Белоруссии, мы с Вами уже беседовали на прошлом эфире, по поводу этого государства, этой республики. Но в последние дни поступают очень тревожные новости из этой республики, и большие народные волнения, и есть уже, насколько мне известно, и жертвы в том числе, как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны протестующих. Вот как Вы считаете, вот всё-таки народ Белоруссии, он действительно уже настолько устал уже, от нынешнего президента Лукашенко или же есть в этих вот протестах некая, скажем так рука запада, как Вы считаете?

Ну, лично я эти протесты квалифицирую, не как народные, а как антинародные. Они вполне открытым текстом, нацелены на сокрушение воли народа Белоруссии, на то чтобы любой ценой, благо как я отметил ещё пол века назад, любую цену платят из чужого кармана. Так вот, чтобы любой ценой отвергнуть результаты волеизъявления большинства граждан Белоруссии, ну и главная причина этого отвержения, то что большинство граждан Белоруссии русское, причем там большинство самое большое по всей России. По данным социологической службы Gallup на 2008 год, четырнадцать из пятнадцати граждан Белоруссии по родному языку, причём не просто вызубренном в детстве, а используемым при повседневном общении русские. На втором месте, кстати, Украина и Российская Федерация, и там и там, по данным того же опроса Gallup пять граждан из шести русские. Так вот, для коллективного запада, этот факт уже достаточная причина, для того, чтобы отвергнуть волеизъявление народа Белоруссии, ибо этот народ, по их понятиям не тот.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-11-08-2020/

Метки: Беларусь, белоруссия, видео блог, лукашенко

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