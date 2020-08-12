Огонь на поражение в Бресте
13:54. 12 августа 2020 243 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
МВД Белоруссии отмечает, что вчера в Бресте открывался огонь на поражение боевыми патронами.
В ночь с 11 на 12 августа в стране были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах.
В столице и ряде крупных городов имели место отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам порядка.
За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин.
В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы.
В Минске примерно в 22:00 по ул. Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Спустя двадцать пять минут движение было восстановлено, толпа рассредоточена.
В Жодино водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение.
Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов с использованием автомобилей.
В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен.
В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка.
Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.
https://brest.mvd.gov.by/ru/news/2812 (скорее всего на заглавной фотографии отражен именно этот эпизод).
Собственно, еще 10 числа писал, что кидание коктейлей Молотова и наезды на ОМОН приближают момент отдачи приказа на стрельбу боевыми.
Но впрочем, обошлось без трупов, и то хорошо.
За 9-11 августа в ходе протестов в Бресте пострадало более 100 человек, из них 23 потребовалась госпитализация.
В городе есть задержанные граждане России и Украины (в единичных количествах) https://virtualbrest.by/news81938.php
Основная масса задержанных в Бресте, лица от 18 до 30 лет.
PS. Плюс изъятое в Бресте.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6090273.html
Пока бастующих не трудоустроят (добровольно не получится), они будут нарушать закон. Зомби, особенно молодые уговором не поддаются!
Трудоустрой их Александр Григорьевич, наведи порядок в РБ.
Не поддаются и трудоустройство не поможет.
У бацьки есть сейчас возможность очистить Беларусь от “грязи” и выбрать новый вектор развития страны,в противном случае ему будет “торба”.
П.С.Хотя глядя на его выкрутасы последние 5-6 лет,думаю,светит ему “торба”.
Вы сбрендили совсем.