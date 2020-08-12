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Но свобода ли на том конце, вот вопрос

18:26. 12 августа 2020 52 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Но свобода ли на том конце, вот вопрос


Да, родина или свобода – это ложный выбор. Но свобода ли на том конце, вот вопрос. Программы альтернативных кандидатов в президенты Белоруссии, насколько я понял – это тотальная приватизация, рынок, турбо-капитализм. А это значит, минимум социала и свобода только для тех, у кого есть деньги.
Когда тебе нет тридцати, кажется, что уж тебя-то нужда обойдет стороной. Это как раз о тех, кто на улице. Но когда тебе 35-40 лет ("в тридцать лет денег нет – и не будет"), странно топить за ультракапитализм с голым задом.

Вот сейчас я читаю на РБК об акциях протеста женщин в Минске. Благополучные на вид, ухоженные, хорошо одетые. Я не знаю, кто они и чем они кормятся – социально-экономический состав протестующих еще ждет изучения. Но как эти женщины будут выглядеть через год после рыночных реформ, когда новые собственники промпредприятий и международные агрохолдинги жестко оптимизируют непрофильный социал? Или когда часть промышленности (с самой большой долей добавленной стоимости и самой сложной продукцией) обанкротится, не выдержав конкуренции на открытом всем ветрам рынке?
Там же дама-искусствовед говорит, как ее достал режим. Я бы на месте авторов заметки спросил, а кем она собирается работать после ухода Лукашенко. Потому что искусствоведы в рудиментарном советском количестве в новой рыночной Беларуси будут нафиг не нужны.

В 80-90-х я часто гостил у друзей в одном из легендарных писательских домов на "Аэропорте". В подъезде было меньше 30 квартир, их населяли литераторы и переводчики. Большинство из них были горячими сторонниками перестройки, без сожаления встретили распад СССР, приветствовали "национал-демократов" в отколовшихся республиках, заведомо прощая им пещерный ужас, что там творился. К миллениуму половина из них умерла в бедности, а процентов 20 эмигрировали в Израиль, потому что на пенсию там можно прожить.

А еще помню хорошую приятельницу и коллегу, крайнюю либералку. Она жила бедно в малюсенькой квартирке на окраине и искренне переживала то за одного, то за другого известного младореформатора. Отчуждение между низами и верхами еще не было таким зримым, но богатство видных силибов уже было очевидно. И мы спорили, есть ли смысл бедному человеку топить за миллионеров в мире, где каждый, включая их, гребет под себя. И если в мире, который они строят, нет места даже для их рядовых идейных сторонников.

Вы знаете, как сложились судьбы большинства рядовых участников последнего киевского майдана? Я нигде не видел глубокого, с хорошей выборкой, изучения этой темы, но подозреваю, что они как жили в бедности, так в ней и живут. Если не хуже, потому что в целом Украина стала жить хуже.
А еще посмотрите архивные черно-белые фотографии участников полумиллионных митингов на Манежной в начале 90-х. Вглядитесь в эти одухотворенные, проникнутые поиском высоких истин лица разных национальностей. Как же ясно понимаешь сейчас, что дивном новом мире им было априори нечего ловить.

(с) Виктор Ядуха

https://www.facebook.com/victor.yadukha – цинк

И вот еще хороший пост у Манчука про Кудюкина, который учит белорусов демократии.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6091444.html

Метки: белоруссия, капитализм, либерализм, манчук, перестройка, ядуха

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14494 13428
    жора шапов 12 августа 2020 в 20:42

    Беларусский социальный дарвинизм впереди . Ждёт. Папы с мамами стоят возле СИЗО в поиске своих закрытых детей. Они ещё не знают , что при будущей дикой капитализации РБ своим детям будут не нужны..

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    • 11455 9397
      маринажора шапов 12 августа 2020 в 20:59

      А вот это расстроит Избирателя совсем:
      “Как часто случается, настоящая причина совсем не та, которую многие повторяют, как заклинание. И которая кажется видной со стороны.

      “Тихановской угрожали, ее дети взяты заложниками, муж сидит в СИЗО!!” – громко причитали оппозиционеры.
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      Но вот, что есть на самом деле!

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