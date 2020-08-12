Космические сны

7 августа РИА Новости опубликовали интервью с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, в котором он говорил о скором появлении у России корабля "Орел", который отвезет нас на Луну. Как выяснилось, Рогозин уверенно рассказывает нам, мягко говоря, неправду. В частности, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин заявил "Огоньку", что корабль "Орел", который по планам Рогозина должен совершить первый полет уже в 2023 году, на данный момент не существует в законченном виде даже на бумаге.

Для справки : - У нас с некоторых пор космосом управляет некий господин-товарищ с чисто журналистким образованием - но которого даже как журналиста - никто не знает - народу не известна ни одна хорошая или заметная статья написанная собственно-ручно Д.А. Рогозиным ..... и вот такого человека сперва отправляют в Брюссель в НАТО - натовцам голову морочить - потом взяли в правительство - а потом поставили на космос - видимо как Чубайса ставили на приватизацию .. И это точно были не мы с вами...

Интервью Рогозина, в которых он традиционно уничижительно отзывается об успехах американцев в космосе и рассказывает о том, как наши космические корабли будут бороздить просторы ближнего и дальнего космоса, вызывают все большее раздражение у профессионалов, понимающих, в каком кризисе на самом деле находится отрасль, и что Рогозин систематически несет, как нам кажется, откровенную ересь и выдает свои личные фантазии за реальное положение дел в корпорации.

Чуть ранее выступления Дмитрия Рогозина в РИА Новости издание "Огонек" опубликовало большое интервью летчика-космонавта Федора Юрчихина о реальном состоянии дел в Роскосмосе и месте нашей космонавтики в текущем раскладе сил с американцами и китайцами. Юрчихин трижды летал на МКС, в том числе на американском «Атлантисе» STS-112 в 2002 году. Он один из рекордсменов по общему пребыванию в космосе - почти 673 дня, у него 9 выходов в открытый космос общей продолжительностью почти 60 часов и он всю жизнь, в отличие от Рогозина, связан с космонавтикой - окончил МАИ, работал в РКК Энергия, затем в центре управления полетами, оттуда в 1997 году перешел в отряд космонавтов.

Так вот, по словам Федора Юрчихина, корабля "Орел", о котором так много и подробно говорит Рогозин в своих интервью, на самом деле не существует даже на бумаге. Нет окончательно утвержденных чертежей и когда они появятся - тоже никто не знает. Если предположить, что документация на корабль будет утверждена, то на его постройку и все испытания уйдет от 6 до 10 лет. То есть при самом идеальном прохождении всех испытаний (чего в космонавтике не бывает) корабль "Орел" будет готов к первому пилотируемому полету не ранее 2026 года. Но в реальности нужно рассчитывать на 2030-й.

Что именно в этих условиях собирается запускать в космос в 2023 году Рогозин Юрчихин не знает. Полагает, что в лучшем случае это может быть габаритно-весовой макет корабля, то есть болванка, для галочки.

Гегемонию США в космической отрасли, по мнению Юрчихина, можно считать свершившимся фактом. На второе место выходит Китай. Россия откатывается все дальше назад и он детально объясняет почему. Так, задача создания нового пилотируемого корабля, который сейчас называется "Орел", была поставлена 12 лет назад - в 2008 году. Предполагалось, что он начнет летать уже в 2015 году. Но корабля до сих пор нет даже на бумаге и появится он не скоро (если вообще появится). Тоже самое происходит со всеми другими задачами - новой тяжелой ракеты нет, новых перспективных двигателей нет, многоразовых ракет нет, научные программы провалены, стратегия постоянно меняется. Топтание на месте по всем направлениям в свою очередь ведет к оттоку ценных кадров.

За это время США полностью модернизировали и перестроили свою космическую отрасль, сделав ее локомотивом SpaceX, которая взяла на себя все риски неудач. У них частными компаниями разработана целая серия новых ракет, созданы эффективные двигатели, работающие на метане, появились собственные грузовые и пилотируемые космические корабли.

Причем, чтобы не рассказывал Рогозин о преимуществах наших "Союзов", Crew Dragon, как считает Юрчихин, - принципиально новый корабль с новыми возможностями в том числе точечной посадки в заданные координаты, а не куда получится с разбросом на десятки километров.

А через пять лет у американцев будет целый флот космических кораблей: грузовой и пилотируемый Dragon, грузовой Dream Chaser (практически готов, разрабатывается Sierra Nevada Corporation), CST-100 Starliner от Boeing, многоразовый Boeing X-37B, способный находиться автономно в космосе 780 суток (в пилотируемой версии он сможет брать на борт трех астронавтов) и, наконец, корабль Orion для дальнего космоса разработки Lockheed Martin. Все это было разработано с нуля или почти с нуля за последние 10-12 лет. За это время Россия не смогла создать ничего нового, все успехи - только в модернизации советского наследия.

Общий лейтмотив интервью Юрчичина - российской космонавтикой должен руководить компетентный специалист, а не журналист без управленческого опыта. Тем более в условиях, когда противостояние с США в космосе будет нарастать и мы будем испытывать все большее давление по всем направлениям. В частности, Юрчихин не сомневается, что США предпримут все меры к тому, чтобы полностью выбросить Россию с рынка пилотируемых и коммерческих запусков, лишить любых контрактов.

Что делать в этих условиях? "Нам необходимо подобрать шапку по Сеньке, - уверен Федор Юрчихин. - На нынешний российский размер подходит, прежде всего, создание национальной высокоширотной станции и грузового возвращаемого многоразового космического корабля. Кроме того, потребуется глубокая модернизация «Союза» для работы на околоземных орбитах и создание нового перспективного транспортного корабля для полетов к Луне и другим планетам. России вполне по карману и возможностям исследования Луны с помощью автоматических станций и роботов. Многому придется учиться заново и к этому надо быть готовыми.

Прошлое следует помнить, им можно и должно гордиться, но им нельзя жить".