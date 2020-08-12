Как Советская армия освободила Сахалин от японцев

9 августа 1945 года началась Южно-Сахалинская операция, в результате которой южная часть острова, отторгнутая Японией после Русско-японской войны 1904-1905 годов, была возвращена России. Особую роль в этой операции довелось сыграть заместителю командира 56-го стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта генерал-майору Михаилу Васильевичу Алимову.

Боевая задача

10 августа командующий войсками 2-го Дальневосточного фронта генерал армии М.А. Пуркаев поставил командующему войсками 16-й армии генерал-майору Л.Г. Черемисову боевую задачу:

«56-му стрелковому корпусу при поддержке 255-й смешанной авиационной дивизии в 10-00 часов 11 августа 1945 года перейти в наступление на о. Сахалин вдоль дороги в направлении Котон — Кэтон — Камисисука — Найро.

Ближайшая задача — подвижными отрядами к 12-00 часам 12 августа 1945 года овладеть городами Камисисука, Сисука, Найро.

Дальнейшая задача — не останавливаясь на рубеже Найро-Сисука продолжать наступление на юг двумя колоннами: правой, в составе одного танкового батальона, одного стрелкового полка, одного артиллерийского дивизиона на Эсутору и далее по западному берегу о. Сахалин на юг; левой, остальными частями корпуса вдоль восточного побережья на Мотодомари, Отиай, Тоёхара очистить весь Южный Сахалин от войск противника. 113-й отдельной стрелковой бригаде во взаимодействии с СТОФ (Северная Тихоокеанская флотилия. — Авт.) высадить морской десант в районах Маока, Эсутору, овладеть западным побережьем о. Сахалин, развивая наступление на Тоёхара, не допустить отхода противника в порты Рутака, Оодомари для посадки на транспорты»1.

Ожесточенные бои на Сахалине шли днем и ночью2. Но и после 15 августа — даты обнародования рескрипта императора Японии об окончании войны — японские войска на Южном Сахалине не прекращали сопротивления. Только утром 18 августа командир 125-го пехотного полка полковник Кобаяси направил группу парламентеров в расположение советских войск. Все прочие части 88-й пехотной дивизии продолжали сражаться. Это было бессмысленное сопротивление: 20 августа советский десант высадился на западном побережье в Маока, от которого до столицы Карафуто было менее 100 километров. Трудно представить, сколько крови пролилось бы на этих километрах.

Но столица Карафуто (или Южного Сахалина) была взята без боя отрядом генерала Алимова.

Михаил Васильевич Алимов.

Предложение противника

Подвижной отряд, созданный по приказу командующего Пуркаева (в отряд вошли 214-я танковая бригада, два батальона 157-го стрелкового полка, батальон автоматчиков 2-й отдельной стрелковой бригады, рота 43-го саперного батальона, два дивизиона 284-го артиллерийского полка и истребительный противотанковый дивизион 79-й стрелковой дивизии), возглавил заместитель командира 56-го стрелкового корпуса генерал-майор Михаил Алимов. 46-летний генерал прибыл на Сахалин из Благовещенска незадолго до начала наступательной операции3 — с далеким и коротким боевым опытом. Окончив в 1932 году Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования командного состава, Алимов проходил службу на Дальнем Востоке. В июле 1938 года танковый батальон майора Алимова принял боевое крещение в боях с японцами у озера Хасан. А в августе 1945-го уже генерал-майору Алимову выпало принудить японцев к сдаче последних рубежей Второй мировой войны.

Схема Южно-Сахалинской операции.

21 августа, когда подвижной отряд находился в 300 километрах от Тоёхара, Алимов получил предложение из штаба японской 88-й пехотной дивизии

провести переговоры о прекращении боевых действий на Карафуто. Местом переговоров был назван город Сиритору (ныне Макаров).

Генерал Алимов принял предложение.

Авангардные подразделения его отряда появились на северной окраине Сиритору в полночь 22 августа и тут же заняли главные административные здания. Практически сразу была организована встреча советского генерала с мэром города Кидати Такэси.

Советские военнослужащие у входа в японский храм. Сиритору. 1945 год.

Впоследствии тот вспоминал:

«Я увидел перед собой важного генерала. Было уже за три часа ночи, темно, поэтому его лица я особо не разглядел. Генерал сразу начал задавать мне вопросы: о моем имени, о том, когда я прибыл на Карафуто, должности, сроке службы на посту мэра города, о главах городов и поселков губернаторства и др.

После допроса генерал-майор мне заявил: «Я выражаю вам свою благодарность за то, что вы не допустили пожаров и разрушений в городе». Затем он протянул руку для рукопожатия, при этом сказал, что гарантирует мне жизнь.

Далее генерал спросил: «Если я отдам вам приказ, вы будете его исполнять?»

В ту минуту я подумал о жителях города и посчитал, что лучше сотрудничать с советским командованием. Поэтому ответил, что само собой буду выполнять приказы советской стороны. После чего я получил следующие первые указания: не допускать поджогов (пожаров) и воровства, держать город в чистоте, успокоить его население, срочно восстановить городское освещение.

Все это я должен был выполнять беспрекословно.

К тому времени начало светать, было уже половина шестого утра. Переводчик сказал, что генерал-майор ещё не спал и ему нужно отдохнуть. И спросил, нет ли просторного пустого дома из восьми помещений для отдыха генерала и его штаба. Я решил предложить бывший ресторан «Белый журавль» («Сироцуру»). Заведение не работало, здание было продано Управлению железной дороги Карафуто и стояло пустым. Я ответил, что такое место есть.

Генерал-майор спросил: «Где это место?» Он достал из кармана карту и развернул ее. В верхнем углу карты я увидел надпись: «Южный Карафуто. Карта города Сиритору». После начала военных действий на острове из губернаторства в местные органы самоуправления поступил приказ подготовить все карты и документы по своим районам к уничтожению. К тому дню мы все эти материалы и документы сожгли. Но, похоже, советские военные заранее ко всему приготовились, имея на руках подробные карты городов и поселков Карафуто. Меня это очень удивило.

Я показал ресторан на карте, затем сопроводил туда генерал-майора. Это место его устроило, и мне приказали найти матрасы и шерстяные одеяла. Штаб генерал-майора занял это помещение, а часть военных я отвел к соседней гостинице «Сиритору»4.

Наутро начались переговоры, которые можно смело назвать историческими.

Здание центрального штаба пожарной охраны Сиритору, где 22 августа 1945 года проходили переговоры о прекращении боевых действий на Южном Сахалине.

Сириторское соглашение

22 августа в 10 часов 30 минут в здании центрального штаба пожарной охраны Сиритору начались переговоры генерал-майора Алимова и представлявшего командование 88-й пехотной дивизии полковника Судзуки Ясуо о прекращении боевых действий на Южном Сахалине. После краткого взаимного приветствия речь зашла о возможности выработки договоренности — по аналогии с соглашением об условиях капитуляции японских войск в Маньчжурии, достигнутым 19 августа 1945 года между Маршалом Советского Союза А.М. Василевским и генерал-лейтенантом Хата.

Разногласий по этому поводу не возникло. Полковник Судзуки выразил готовность командования дивизии прекратить боевые действия японских войск на всем Карафуто, в первую очередь в районе Маока. В то же время он потребовал не считать сложивших оружие японских военнослужащих пленными, не насиловать женщин, не грабить население. Генерал-майор Алимов согласился с требованиями и предложениями японской стороны.

К середине того же дня Сириторское соглашение (термин автора) было достигнуто.

О чем договорились представители советского и японского командования? Как следует из сохранившегося в фондах Японского центра азиатских исторических записей (Токио) документа «Соглашение о прекращении огня на Карафуто», а также из недавно выявленного в фондах Государственного исторического архива Сахалинской области меморандума губернаторства Карафуто от 24 августа 1945 года о содержании этого соглашения, сириторские договоренности в частности предусматривали: сложение японскими войсками оружия, прибытие механизированного отряда генерал-майора Алимова в Тоёхара 24 августа в 13 часов, не нанесение ущерба жителям, дорогам, продолжение производственной деятельности предприятиями, контроль советских войск над железнодорожными перевозками.5

Сириторское соглашение предотвратило гибель сотен людей, что было бы неизбежным в случае продолжения боевых действий.

Подвижной механизированный отряд входит в населенный пункт Карафуто.

Утром 24 августа 1945 года из окна второго этажа здания управления почты, стоявшего в центре Тоёхара недалеко от железнодорожной станции, появился большой красный флаг с серпом и молотом. Флаг демонстрировал, что город взят советскими войсками.

В середине дня в Тоёхара вошли советские танки. В своих дневниках «Утраченный Карафуто» журналист местной газеты Охаси Итиёси так описывал это событие:

«На танках сидели запыленные солдаты. Они покровительственно улыбались и махали руками. Японцы, которые в то время находились на тротуарах, посчитали, что невежливо было бы не отвечать на это приветствие, и тоже начали в ответ махать руками».

Для встречи прибывавшего на поезде генерал-майора Алимова советские воинские подразделения выстроились с автоматами в шеренги на площади перед железнодорожным вокзалом. С каменным лицом вышел из машины одетый во фрак и в цилиндре губернатор Карафуто Оцу Тосио, сопровождаемый переводчиком7.

Генерал-майор Алимов появился из здания вокзала спустя несколько минут. На нем были галифе с лампасами, фуражка с золотистым околышем. Как показалось японцам, выглядел генерал-майор очень представительно и резко отличался от стоявших рядом с ним офицеров и, конечно, «запыленных» солдат. Прежде всего властностью и выправкой.

После обмена приветствиями советских офицеров, к их удивлению, пригласили к поставленным прямо на площади фуршетным столам. «Представители советских войск, — отмечалось в опубликованной на следующий день в газете «Карафуто симбун» статье «Теплые рукопожатия на вокзале», — выразили понимание чувств японских граждан. С улыбками они жали нам руки…»8.

Началась советская история города, который вскоре будет переименован в Южно-Сахалинск.

Передовая статья в газете «Карафуто симбун» от 25 августа 1945 года о вступлении советских войск в Тоёхара. Подпись под фотографией: «Советские танки мирно идут по улицам города»

Улица генерала Алимова

За образцовое выполнение задания командования генерал-майор Михаил Васильевич Алимов был награжден орденом Красного Знамени. Совместно с Гражданским управлением Южного Сахалина, во взаимодействии с японскими органами управления (они оставались на острове до конца 1945 года) советский генерал руководил в начальный период восстановлением разрушенного войной хозяйства, налаживанием работы предприятий и учреждений. Первый комендант столицы Южного Сахалина покинул остров в 1947 году.

На материке генерал-майор Алимов командовал 98-й гвардейской Свирской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизией. С 1950 года служил начальником отдела боевой и физической подготовки Воронежского военного округа. Умер в 1978 году. Похоронен в Воронеже.

Сегодня одна из улиц Южно-Сахалинска носит имя его первого коменданта.

Сахалинцы помнят.

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-sovetskaja-armija-osvobodila-sahalin-ot-japoncev-117932