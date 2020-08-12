Гибридный клещ — новое бактериологическое оружие?

Вчера, 11 августа 2020 года, российский государственный телеканал «РОССИЯ-1» в ходе вечерней новостной программы "ВЕСТИ" рассказал страшную новость о «гибридных клещах», атаковавших восточную часть нашей страны.

Многие аналитики сразу заподозрили, что сообщённый тележурналистами факт следует рассматривать не иначе, как применение нашими политическими противниками против России и её народа бактериологического оружия массового поражения! Потому что по теории вероятности никакая естественная мутация клещей не может привести к тому, чтобы на свет мог случайно появиться клещ-гибрид, переносящий сразу все известные клещевые инфекции, переносимые всевозможными видами клещей! Вывести такой чрезвычайно опасный своей начинкой гибрид клеща можно только искусственно, в биолаборатории, где учёные занимаются генной инженерией! К тому же в 2014 году США сняли запрет на эксперименты со смертельными вирусами.

Вот что вчера во время вечерних новостей сообщил наш государственный телеканал «РОССИЯ-1»:

«В Новосибирской области учёные обнаружили новый вид гибридного клеща. Это смесь ранее известных видов. Вобрал он в себя особенности родительских особей и переносит сразу все клещевые инфекции», — рассказал начальник отделения энцефалитной вакцины в Институте полиомиелита им. М. П. Чумакова.

Новый гибрид оказался плодовитым и активно заселяет новые территории, а ещё не зависит от климата. Вид уже встречается в Новосибирске, Томске, на Алтае, в Красноярске и даже в Приморье. Не исключено, что в ближайшее время в списке появятся и новые регионы».

И вот что сообщила старший научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Вера Рар. «Они могут занимать более широкую территорию. Это представляет большую опасность. Защиты от многих клещевых инфекций нет. Учёные изучают тысячи образцов паразитов, чтобы понять, как после укуса помочь человеку». Источник: https://www.vesti.ru/article/2439770

Гибридный клещ — ещё один «подарок» россиянам после генно-модифицированного коронавируса, вызывающего «covid-19»?!

12 августа 2020 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Экселенц: Антон, ты представляешь, сколько нужно лет клещу, чтобы расплодиться на такой территории?

Антон Благин: если с воздуха с большой высоты распылить бочку с клещами, всю Сибирь можно покрыть за раз! Мне как раз то и удивительно, что клещ-гибрид, только появится как новый вид, а уже встречается на такой широкий территории! С чего бы это?