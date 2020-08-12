Это протест "Женщин в Белом" в Белоруссии против жестокости милиции и ОМОНа.* * *А это протест "Дамы в Белом" или Damas de Blanco на Кубе.Damas de Blanco – неправительственная организация женщин-диссидентов выступающая за смену власти на Кубе.* * *А это протест "Дам в Белом" в Венесуэле по странному стечению обстоятельств выступающих за свержение действующего президента Венесуэлы.* * *А это Никарагуа, где правит ненавистный "Дамам в Белом" режим сандинистов во главе с Даниэлем Ортегой.На самом деле, страны могут меняться, а вот технология работы нет.* * *А вот как с "Женщинами в Белом" работают на Кубе.Для этих целей у кубинцев есть отдельные подразделения женщин-полицейских, которые "белое не одевают".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6091985.html