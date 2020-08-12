Damas de Blanco
20:06. 12 августа 2020 138 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Это протест "Женщин в Белом" в Белоруссии против жестокости милиции и ОМОНа.
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А это протест "Дамы в Белом" или Damas de Blanco на Кубе.
Damas de Blanco – неправительственная организация женщин-диссидентов выступающая за смену власти на Кубе.
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А это протест "Дам в Белом" в Венесуэле по странному стечению обстоятельств выступающих за свержение действующего президента Венесуэлы.
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А это Никарагуа, где правит ненавистный "Дамам в Белом" режим сандинистов во главе с Даниэлем Ортегой.
На самом деле, страны могут меняться, а вот технология работы нет.
Представитель организации "Дамы в белом" выразила в четверг надежду, что кубинский народ "проснется и избавится от тирании Кастро", получив награду от Государственного департамента за мужество. Группа выступает в защиту прав человека.
Джулия Нуньес, жена бывшего политического заключенного Адольфо Фернандеса Сайнса, сказала, что при получении награды она испытала сильные эмоции, «не из-за меня, потому что я здесь (в Соединенных Штатах), а из-за«Дам в белом», которые все еще борются на Кубе за свобода политических заключенных, которые остаются в тюрьмах''. Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Уильям Бернс, вручая награду, сказал, что «Дамы в белом» «отличились не только своей глубокой приверженностью политическим заключенным, но и своим мужеством в защите прав человека".
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А вот как с "Женщинами в Белом" работают на Кубе.
Для этих целей у кубинцев есть отдельные подразделения женщин-полицейских, которые "белое не одевают".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6091985.html
За рубежом в основном протестуют зрелые женщины,а в Белоруссии соплячки,которые ничего из себя не представляют.Они очень обрадуют родителей когда их поотчисляют из институтов,а орлов которые воевали с силовиками отправят в армию.Возмущаться должны учителя,которых поставила система образования в условия бесправной няньки садика,возмущаться должна деревня которую продали с потрохами милионерам,работяги которым поставили руководителей дебилов.Но им некогда они пашут чтобы этих сопляко кормить,одевать.учить.
Методичка одна.