Бойкот Фейсбука

В западных средствах массовой информации активно обсуждается бойкот, объявленный социальной сети Фейсбук рядом крупных корпораций по инициативе нескольких леволиберальных НКО. Представляется, что «неолибы», и так имеющие колоссальное влияние в западном мире, настроены на установку полнейшей диктатуры — никакой свободы слова!

Инициаторами кампании по бойкотированию Фейсбука под лозунгом «Стоп прибыли на ненависти» стали «Антидиффамационная лига», Национальная ассоциация по защите цветных людей США, «Цвет перемен» и ряд других общественных организаций. Социальная сеть подверглась критике со стороны активистов за то, что её администрация якобы не уделяет достаточного внимания борьбе с «разжиганием ненависти» на своих страницах. По мнению представителей либеральных НКО, белые националисты слишком вольготно чувствуют себя в Фейсбуке, и с этим пора покончить.

Инициатива возникла на волне политического кризиса, связанного с гибелью в Миннеаполисе в мае текущего года неоднократно судимого афроамериканца Джорджа Флойда.

Будучи задержанным по подозрению в сбыте фальшивых денег, находящийся под воздействием наркотических препаратов Флойд оказал сопротивление полиции, был взят на удержание удушающим захватом, и через некоторое время умер. Данное событие вызвало протесты, переросшие в массовые беспорядки. Несмотря на темное прошлое Флойда и его сопротивление при задержании, против полицейских было начато расследование. Однако это не удовлетворило «общественных активистов» и их стихийных сторонников. Волна беспорядков под лозунгом «Black lives matter» («Жизни черных имеют значение») прокатилась по всем Соединенным Штатам. Активную поддержку протестующим при этом оказывали ведущие правозащитные организации неолиберального толка.

Одним из проявлений данной поддержки и стала информационная атака на Фейсбук. Претензии у «активистов», в принципе, были практически ко всем соцсетям. Но детище Марка Цукерберга, как «лидера отрасли», выбрали для показательной порки. Сторонников акций «Black lives matter» страшно раздражал тот факт, что в сети начали появляться группы активистов, готовых им оппонировать. Причем сообщества «белых националистов» или «белых сепаратистов» имели к этому отношение лишь отчасти. Многое из того, что делали BLM, вызвало возмущение даже у аполитичной публики и у общественных деятелей праволиберального толка (которые последние три десятилетия, так или иначе, выступали единым фронтом с левыми «неолибами»). Погромы, грабежи, нападения на невинных граждан, принуждение белых целовать ноги афроамериканцам на улицах и требования от примкнувших к BLM темнокожих к американкам европейского происхождения оказывать им сексуальные услуги в общественных местах показались несовместимыми с разумными «политическим активизмом» очень многим жителям США. Ролики, в которых обитатели Соединенных Штатов оказывали сопротивление погромщикам, и посты с призывами вернуть протест в цивилизованное русло, стали набирать тысячи лайков.

Изменение настроений в сети не понравилось лидерам BLM. Пиарщики правозащитных НКО в свою очередь помогли им оформить это раздражение в «политическую позицию». Недовольство погромами объявили «призывами к насилию» и «разжиганием ненависти», а «нежелание» Фейсбука убирать контент оппонентов BLM объяснили тем, что в лагере критиков «Black lives matter» находятся влиятельные политики, тратящие крупные суммы на рекламу в соцсетях, в частности — Дональд Трамп. Так, Цукерберга обвинили в том, что он «разрешил» Трампу процитировать на странице в Фейсбуке прозвучавшую более пятидесяти лет назад фразу одного из шефов американской полиции – «When the looting starts, the shooting starts» («Вслед за грабежами начинается стрельба»). Ситуация, конечно, выглядит абсурдно, так как и автор высказывания, и президент США, в данном случае призывали к пресечению преступлений, а «правозащитники» фактически выступали защитниками криминалитета. Но это никого из представителей неолиберальной аудитории не смутило.

Цукерберг попытался оправдаться тем, что он публиковал не «призывы к насилию», а «предупреждения о действиях государственной власти», но его объяснения не удовлетворили критиков. Фейсбук обвинили в потворстве угрозам насилия в адрес людей, отстаивающих свое право на инакомыслие.

О том, что «инакомыслие» заключается в грабежах, правозащитники дипломатично умолчали.

В итоге к кампании по бойкотированию Фейсбука присоединились свыше 1000 компаний, включая Coca-Cola, Hershey и Unilever, и другие транснациональные корпорации. Причем трое из участников бойкота оказались в топе крупнейших рекламодателей Фейсбука.

Из-за высокого уровня диверсифицированности рекламного бизнеса сети прямое падение прибыли Фейсбука от бойкота оказалось не критично. Ключевой заказчик рекламы у Цукерберга в американском сегменте Интернета – это малый и средний бизнес, для которого присоединение к бойкоту могло иметь самоубийственный эффект. Инициаторы кампании даже разочарованно констатировали, что Фейсбук – «слишком большой, чтобы обанкротиться».

В то же время имиджевый удар оказался очень серьезным. В начале бойкота состояние Цукерберга из-за падения акций принадлежащих ему компаний всего за день рухнуло на 7,1 млрд долларов. А потери его партнеров по бизнесу, соответственно, составили порядка 40 млрд. Кроме того, вслед за американскими корпорациями, от услуг Фейсбука стали отказываться и иностранцы.

В частности, демонстративно это сделала Лейбористская партия Великобритания. Лидеры лейбористов заявили о своей солидарности с «Black lives matter» и выразили «сожаление по поводу того, что Фейсбук не может убрать некоторые разжигающие ненависть материалы». Временно разорвала отношения с Фейсбуком и крупнейшая медиагруппа Новой Зеландии Stuff, владеющая десятками газет и самым популярным новостным веб-сайтом в стране.

После начала бойкота топ-менеджеры Фейсбука Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг провели переговоры с инициаторами кампании «Стоп прибыли на ненависти». Руководители социальной сети пообещали «активистам» ввести специальную должность топ-менеджера по соблюдению гражданских прав, но тех подобное предложение не устроило. По словам членов инициативной группы, администрация Фейсбука желает просто успокоить своих оппонентов, а сама встреча «принесла им разочарование». Администрация соцсети настаивает на том, что не хочет становиться «арбитром постов», и активистам это не нравится.

Правда, если говорить объективно, «арбитром постов» Фейсбук является уже давно.

Модераторы соцсети годами выхолащивают со своих страниц то, что неугодно западному либеральному сообществу. Так, перед 9 мая текущего года под запретом Фейсбука «неожиданно» оказалось… Знамя Победы.

Выставлявшие его на своих страницах историки, общественники и журналисты «уходили в бан». Сторонники правых сил неоднократно жаловались на то, что их «банят» за любую, даже самую политкорректную, критику в адрес участников беспорядков и грабежей со стороны активистов «Black lives matter». Верхом цинизма является политика Фейсбука по украинскому вопросу. Отвечающие за зону «UA» модераторы, отказываются удалять посты в поддержку киевских неонацистских организаций и украинских гитлеровских коллаборационистов, зато активно «банят» критикующих их антифашистов – как раз за «разжигание ненависти»…

Казалось бы, более лояльной по отношению к западным неолибералам структуры, чем Фейсбук, было просто на найти. Однако фанатов «общечеловеческих ценностей» не устраивает уже и это. Они больше не хотят даже имитировать диалог со своими идеологическими оппонентами. Вместо этого они собираются в нормативном порядке запретить критиковать устанавливающийся сегодня на Западе режим «диктатуры меньшинств».

Как в свое время утверждали эксперты и мыслители, западный либерализм с реальной демократией ничего общего не имеет. Разворачивающееся же сегодня в западных странах наступление на свободу слова и свободу совести – просто беспрецедентно.

Такими темпами, уже в ближайшее время мы можем ожидать, например, запрета Библии – ведь христианские ценности и сама категория «греха» вступают в прямое противоречие с либеральной толерантной парадигмой. Запретят заодно, наверное, и творчество Рэя Брэдбери, Олдоса Хаксли и других писателей-антиутопистов. Ведь предсказанный ими тоталитарный режим, готовящийся уничтожить любое свободомыслие, сегодня полным ходом строится на практике в десятках государств.

На этом фоне в западной политической системе намечается новое противостояние. Долгие годы поборники идей «свободной конкуренции», «индивидуализма» и «прав человека» из числа правых либералов выступали единым фронтом со своими неолиберальными собратьями, борясь, как с коммунизмом, так и с разного рода консервативными политическими движениями. Однако сегодня набравшиеся сил левые неолибералы выработали агрессивную повестку и готовы подмять под себя либо уничтожить тех, кто их же некогда породил. Теперь «меньшинства» должны иметь не «равные», а эксклюзивные права — не работать в равных условиях с остальным обществом, а жить за его счет, выступая в роли «новых феодалов». Ну и конечно, в эту картину категорически не вписываются идеи свободы слова и свободы мысли.

Уже во многих странах Запада новое противостояние полностью трансформировало политическую систему, превратившись в противоборство сторонников «равных условий игры для всех» и «диктатуры меньшинств». Нечто подобное мы наблюдаем во Франции, Великобритании и в Германии. Титанический сдвиг произошел и в США. Там мы можем созерцать стремительную маргинализацию консервативной повестки, как таковой. Республиканская партия на глазах превращается в политическую силу, представляющую позиции умеренных правых либералов, а Демпартия – полностью перешла под контроль неолибералов левого толка.

Стоящая на позициях глобализма и «мондиализма» часть западной элиты, очевидно, настроена окончательно покончить с «пережитками» традиционных ценностей и установить в максимально широких границах тоталитарный режим.

На роль их «гвардии» в данном процессе назначены «активисты меньшинств». Выбор на последних пал по двум причинам. Во-первых, они больше, чем кто-либо другой, склонны рвать в обществе старые социальные связи, повышая тем самым эффективность технологий массовой манипуляции сознанием. А, во-вторых, «активисты меньшинств» – весьма агрессивны, боеспособны и имеют высочайшую мобилизационную готовность, так как вся их жизнь – это беспрерывная борьба за эксклюзивные права и возможности. И если представители части населения, поддерживающей традиционные ценности, вовремя не осознают масштабов угрозы, то уже скоро им придется оказаться на положении рабов в «дивном новом мире»…

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Источник: https://nstarikov.ru/117994-117994